Ушёл Музыкант

Андрей Борисович Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске, недалеко от Волгограда, в семье преподавателей. Андрей был вторым ребёнком в семье, его старший брат Владимир появился на свет 4 годами раньше. В конце 1950-х гг. Сапуновы переехали жить в Москву. Здесь Андрей пошёл в 1-й класс общеобразовательной школы. Родители придавали большое значение физическому развитию сыновей, поэтому Андрей интенсивно занимался такими видами спорта, как настольный теннис, бадминтон и футбол.



Братья Сапуновы с самого детства «болели» музыкой. Владимир подарил Андрею гитару, и тот очень быстро научился на ней играть. В школе ребята организовали свой вокально-инструментальный ансамбль: шли на всевозможные уловки, чтобы получить доступ к школьной аппаратуре, ежедневно репетировали, а затем выступали на танцах и школьных вечерах. Репертуар состоял из популярных песен отечественной и зарубежной эстрады.