Ушёл Музыкант

На 65 году жизни скончался известный музыкант и исполнитель Андрей Сапунов
Андрей Борисович Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске, недалеко от Волгограда, в семье преподавателей. Андрей был вторым ребёнком в семье, его старший брат Владимир появился на свет 4 годами раньше. В конце 1950-х гг. Сапуновы переехали жить в Москву. Здесь Андрей пошёл в 1-й класс общеобразовательной школы. Родители придавали большое значение физическому развитию сыновей, поэтому Андрей интенсивно занимался такими видами спорта, как настольный теннис, бадминтон и футбол.
Братья Сапуновы с самого детства «болели» музыкой. Владимир подарил Андрею гитару, и тот очень быстро научился на ней играть. В школе ребята организовали свой вокально-инструментальный ансамбль: шли на всевозможные уловки, чтобы получить доступ к школьной аппаратуре, ежедневно репетировали, а затем выступали на танцах и школьных вечерах. Репертуар состоял из популярных песен отечественной и зарубежной эстрады.
Братья Сапуновы с самого детства «болели» музыкой. Владимир подарил Андрею гитару, и тот очень быстро научился на ней играть. В школе ребята организовали свой вокально-инструментальный ансамбль: шли на всевозможные уловки, чтобы получить доступ к школьной аппаратуре, ежедневно репетировали, а затем выступали на танцах и школьных вечерах. Репертуар состоял из популярных песен отечественной и зарубежной эстрады.
После окончания школы Андрей поступил в Астраханский институт рыбного хозяйства, но проучился там всего лишь год. После этого он вернулся в Москву и перевёлся в Московский энергетический институт, но здесь тоже не задержался надолго: через полгода забрал документы.
Прервав высшее образование, Андрей он повестку в армию. 2 года провёл в военно-воздушных войсках под Калугой. Здесь он продолжил свою музыкальную деятельность, выступая на культмассовых мероприятиях
Прервав высшее образование, Андрей он повестку в армию. 2 года провёл в военно-воздушных войсках под Калугой. Здесь он продолжил свою музыкальную деятельность, выступая на культмассовых мероприятиях
Вернувшись из армии, Сапунов стал участником Группы Стаса Намина, где проработал почти год. А в 1979 году 23-летний музыкант стал студентом отделения эстрадно-джазового пения Государственного музыкального училища им. Гнесиных.
Преподавателем по вокалу у Андрея была знаменитая Мира Львовна Коробкова, поставившая голос многим артистам отечественной эстрады. И на первом же курсе произошло знаковое событие – известные музыканты барабанщик Сергей Кавагоэ и бас-гитарист Евгений Маргулис, покинув группу Андрея Макаревича Машина Времени, создали новый коллектив – рок-группу Воскресение, в которую и пригласили Андрея в качестве гитариста и бэк-вокалиста. Лидером группы был Алексей Романов, пришедший из культовой группы Кузнецкий Мост; он же был и автором песен первого альбома Воскресения.
Преподавателем по вокалу у Андрея была знаменитая Мира Львовна Коробкова, поставившая голос многим артистам отечественной эстрады. И на первом же курсе произошло знаковое событие – известные музыканты барабанщик Сергей Кавагоэ и бас-гитарист Евгений Маргулис, покинув группу Андрея Макаревича Машина Времени, создали новый коллектив – рок-группу Воскресение, в которую и пригласили Андрея в качестве гитариста и бэк-вокалиста. Лидером группы был Алексей Романов, пришедший из культовой группы Кузнецкий Мост; он же был и автором песен первого альбома Воскресения.
В 1980 году Сапунов пригласил в группу своего знакомого музыканта Константина Никольского, который также писал песни. Через год группа записала 2-й альбом, причём студию для его записи музыканты организовали в подвале Института международных отношений/МГИМО.
А в 1982 году Воскресение распалось, и Андрей решил вновь сосредоточиться на учёбе. В 1983 году он закончил «гнесинку» и в 1984 году устроился в ВИА Самоцветы. По признанию Сапунова, в этой группе его привлекал далеко не репертуар, а возможность заработать деньги, поскольку Самоцветы были весьма популярны и востребованы.
А в 1982 году Воскресение распалось, и Андрей решил вновь сосредоточиться на учёбе. В 1983 году он закончил «гнесинку» и в 1984 году устроился в ВИА Самоцветы. По признанию Сапунова, в этой группе его привлекал далеко не репертуар, а возможность заработать деньги, поскольку Самоцветы были весьма популярны и востребованы.
Затем, после ухода в 1986 году из Самоцветов, работал в созданной им вместе с пианистом и аранжировщиком Александром Слизуновым группе Лотос. Музыкантам удалось получить статус артистов филармонии, за счёт чего они имели возможность гастролировать по стране с концертами, а также выступать на фестивалях, например – «Рок-панорама-87».
В этот период появилась знаменитая песня «Звон», пронизанная христианско-философской идеей. Текст написал Слизунов, автором музыки стал Сапунов, он же и исполнял её. Кроме того, сочинил несколько песен на тексты известного русского философа Владимира Соловьёва.
В этот период появилась знаменитая песня «Звон», пронизанная христианско-философской идеей. Текст написал Слизунов, автором музыки стал Сапунов, он же и исполнял её. Кроме того, сочинил несколько песен на тексты известного русского философа Владимира Соловьёва.
Но через пару лет распался и Лотос. В 1990 году музыкант некоторое время участвовал в записи альбома «Я знаю» и концертных выступлениях группы СВ, а затем стал участником коллектива Трио, вместе с Алексеем Романовым и ударником Андреем Кобзоном, сыном Иосифа Давыдовича.
Главным принципом Трио было выступление «вживую», поэтому их с удовольствием пригласил Александр Барыкин поучаствовать в своей программе «Живая вода».
Главным принципом Трио было выступление «вживую», поэтому их с удовольствием пригласил Александр Барыкин поучаствовать в своей программе «Живая вода».
В 1992 году Сапунов Трио покинул и в 1994 году вошёл в состав возрождённого Воскресения, что стало самым длительным периодом работы музыканта в одном коллективе – аж до 2016 года.
Вместе с Евгением Моргулисом, Романовым и Шевяковым, Андрей принимал участие в записи студийных альбомов группы – «Всё сначала» (2001), «Не торопясь» (2003), в многочисленных концертных выступлениях и студийных записях. Кроме того, в 2001 году Сапунов создал свою собственную группу Трио Сапунова и записал концертный альбом «Живая коллекция».
Вместе с Евгением Моргулисом, Романовым и Шевяковым, Андрей принимал участие в записи студийных альбомов группы – «Всё сначала» (2001), «Не торопясь» (2003), в многочисленных концертных выступлениях и студийных записях. Кроме того, в 2001 году Сапунов создал свою собственную группу Трио Сапунова и записал концертный альбом «Живая коллекция».
Очередной раскол в Воскресении произошёл в 2016 году, когда группу пригласили на гастроли в Крым. У Сапунова и Романова возникли принципиальные разногласия по поводу присоединения Крымского полуострова к России: Алексей выступал в поддержку, а Андрей был категорически против.
Воскресение отправилось в Симферополь без него, и уже на концерте произошёл инцидент, когда Романову пришлось объяснять отсутствие одного из участников группы. На самом же деле отношения между Сапуновым и Романовым испортились уже давно, и позиция по Крыму стала лишь конечной точкой.
Воскресение отправилось в Симферополь без него, и уже на концерте произошёл инцидент, когда Романову пришлось объяснять отсутствие одного из участников группы. На самом же деле отношения между Сапуновым и Романовым испортились уже давно, и позиция по Крыму стала лишь конечной точкой.
В последующие годы Сапунов выступал с сольными концертами, иногда присоединялся к некоторым выступлениям Воскресения – например, юбилейных, занимался студийным творчеством и сотрудничеством с другими группами и исполнителями.
Кроме музыки, Андрей продолжал заниматься спортом, и даже некоторое время играл в футбол в СК «Олимпийский» в составе любительской команды звёзд отечественной эстрады «Старко».
Скончался Андрей Борисович Сапунов сегодня, 13 декабря 2020 года в 9:00 час. моск.вр. в результате остановки сердца...
Дискография А. Сапунова:
Воскресение:
1979-1980 — "Воскресение 1" (в 1993 г. вышло ремастеринговое переиздание двойным диском, содержащее песни с альбома «1979» и записи 1980 года, он же «Кто виноват? / Воскресение 1979—1980». В 2002 году вышла ремастеринговая версия альбома «1979».)
1981 — "Воскресенье 2" (в 1992 г. вышло ремастеринговое переиздание)
2001 — "Всё сначала" (новые песни + новые записи песен разных лет)
2003 — "Не торопясь"
Лотос:
1990 — «Лотос» (запись 1987 года
Трио Сапунова:
2001 — "Живая коллекция" (концертный)
Романов — Сапунов — Кобзон:
1995 — "7 вещей"
СВ:
1991 — "Я знаю"
Сольно:
1993 — "Звон" (студийный ), 2004 — "Старый звонарь" (концертный )
Воскресение:
1979-1980 — "Воскресение 1" (в 1993 г. вышло ремастеринговое переиздание двойным диском, содержащее песни с альбома «1979» и записи 1980 года, он же «Кто виноват? / Воскресение 1979—1980». В 2002 году вышла ремастеринговая версия альбома «1979».)
1981 — "Воскресенье 2" (в 1992 г. вышло ремастеринговое переиздание)
2001 — "Всё сначала" (новые песни + новые записи песен разных лет)
2003 — "Не торопясь"
Лотос:
1990 — «Лотос» (запись 1987 года
Трио Сапунова:
2001 — "Живая коллекция" (концертный)
Романов — Сапунов — Кобзон:
1995 — "7 вещей"
СВ:
1991 — "Я знаю"
Сольно:
1993 — "Звон" (студийный ), 2004 — "Старый звонарь" (концертный )
Источники:
https://www.kakprosto.ru/kak-981583-andrey-sapunov-biografiya-tvorchestvo-karera-lichnaya-zhizn;
https://www.business-gazeta.ru/news/492130.
https://www.kakprosto.ru/kak-981583-andrey-sapunov-biografiya-tvorchestvo-karera-lichnaya-zhizn;
https://www.business-gazeta.ru/news/492130.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии
- Снежная открытка на замерзшей реке в память о деде Валере
- Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания
- 83-летний пенсионер угодил в тюрьму за громкую музыку и там скончался
- "Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
35
Понравилось35
Новости партнёров
Загрузка...