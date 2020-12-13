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Ушёл Музыкант

Ушёл Музыкант (14 фото + 5 видео)

Автор:
13 декабря 2020 17:43
Метки: легенды   музыка   память   
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На 65 году жизни скончался известный музыкант и исполнитель Андрей Сапунов

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Метки: легенды   музыка   память   
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34k
Элек Мек 2 часа назад
Заслуженный человек,очень,очень жалко....
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Dos Muertos Час назад
Когда я, наконец-то, туда уйду, там [мат] компашка будет... Главное с собой иметь...
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14k
Господин Уэф 3 часа назад
Ушел еще один Великий для меня Человек. Вечная Тебе память ...
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53k
Dominus Господин Уэф Час назад
Такой великий что дальше не куда ...
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andrey 3 часа назад
когда же ты уже кончишся ,твою мать ,ненавистный 2020 год ?
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