Снежная открытка на замерзшей реке в память о деде Валере

Дед Валера каждый год рисовал на замёрзшей реке новогодние открытки.
В этом году Деда Валеры не стало — он умер из-за ковида. Но память его живёт — жители Благовещенска уже сами вышли на лёд и посвятили новую открытку художнику
Источник:
Ссылки по теме:
- Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане
- В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску
- Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице
- Комплекс гимнастики для шеи – 10 самых полезных упражнений
- Топ-10 упражнений на гибкость в домашних условиях
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...