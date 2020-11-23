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Снежная открытка на замерзшей реке в память о деде Валере

Снежная открытка на замерзшей реке в память о деде Валере (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 10:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: благовещенск   видео   дядя Валера   новогодняя открытка   память   снежная открытка   фото   
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Дед Валера каждый год рисовал на замёрзшей реке новогодние открытки.

Источник:

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Метки: благовещенск   видео   дядя Валера   новогодняя открытка   память   снежная открытка   фото   
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Том Сойер 49 минут назад
Епучий ковид!!!!
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