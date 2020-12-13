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«Кошельки» Гитлера. Кто финансировал нацистскую диктатуру и чем это для них закончилось

«Кошельки» Гитлера. Кто финансировал нацистскую диктатуру и чем это для них закончилось (16 фото)

Автор:
13 декабря 2020 14:00
Метки: адольф гитлер   германия   промышленная элита   страницы истории   
2099
16
Они выглядели и вели себя максимально респектабельно. Главы крупнейших и богатейших семей европейских промышленников, с прекрасным образованием, иногда даже с аристократическим титулом, владельцы газет, заводов, пароходов. Миллионные состояния и настоящие бизнес-империи на передовой научно-технического прогресса того времени.
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Метки: адольф гитлер   германия   промышленная элита   страницы истории   
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8  комментариев
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64k
Вит Вит 2 часа назад
Ситуация сейчас в мире похожая складывается....застой в мировой экономике,много национализма в странах,территориальных претензий.....
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13k
Ser Полчаса назад
У каждого свои ... кошельки. Туда "кладут" ну и от туда берут ....скажем на радость деткам.
У каждого свои ... кошельки. Туда "кладут" ну и от туда берут ....скажем на радость деткам.
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9k
Dron13 Час назад
Истинные виновники и финансисты всего этого избежали наказания!
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9k
Schandmaul Час назад
а как вы хотели? любая власть нуждается в средствах как и "имеющие эти средства" имеют выгоду если живут с властью в мире..
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429
arcush 2 часа назад
Вот стесняюсь спросить... А чей состав ушел в Германию 21 июня? Не в Англию? Вроде она воевала... А мы деньги получили?А Ну и кто инвестировал в ФЮРЕРА? Ребята, наш упырь с немецким упырем целовался в засос. А когда их упырь опередил наше гавно... То Сибирь спасла Россию!!!
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3k
aleksander arcush 2 часа назад
Довоенное сотрудничество Советской России и нацистской Германии - это очень неудобные факты. А значит этого не было. У патриотов всё просто
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3k
Игорь arcush 2 часа назад
Как то вы одним составом пытаетесь что доказать.
«Когда американские солдаты в июне 1944 г. вторглись в Европу на джипах, грузовиках и танках, произведенных «большой автомобильной тройкой» в результате осуществления одной из крупнейших, когда-либо реализованных военных программ, отмечает Доббс, они были неприятно удивлены тем, что противник также передвигается на грузовиках «Форд» и «Опель», изготовленных на 100-процентных дочерних предприятиях, принадлежащих GM, и летает на самолетах, построенных компанией «Опель».
Ну почитайте https://mgimo.ru/files/119470/14_Mjagkov.pdfhttps://mgimo.ru/files/119470/14_Mjagkov.pdf
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7k
Пётр arcush Полчаса назад
А когда это Сталин встречался с Гитлером? А вот европейские лидеры с ним ручкались или ты пана Кравчука пересмотрел...И о каком спасение Сибири ты пишешь?
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