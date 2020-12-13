«Кошельки» Гитлера. Кто финансировал нацистскую диктатуру и чем это для них закончилось

Ялмар Шахт оказал Гитлеру еще одну неоценимую услугу. В феврале 1933 года он организовал личную секретную встречу фюрера с крупнейшими немецкими бизнесменами, многие из которых все еще испытывали скепсис по поводу свежеиспеченного рейхсканцлера. На совещании Гитлер произнес полуторачасовую речь, в которой заявил, что частная собственность для него неприкосновенна, что главная угроза для этого института исходит от коммунистов, что демократия справиться с коммунистической угрозой не может, что единственным спасением от нее может стать только полная концентрация власти в государстве у нацистской партии. Далее Гитлер высказал мысль, что лишь мощная в военном смысле страна сможет добиться экономического процветания, чем окончательно растопил сердца собравшихся в резиденции председателя Рейхстага Германа Геринга бизнесменов. Они были покорены, все страхи развеялись. Более того, на горизонте замаячили невиданные прежде прибыли от военных заказов.

В тот же день на этой секретной встрече в кассу НСДАП было выписано чеков на два с лишним миллиона рейхсмарок. Эти деньги позволили партии добиться нужного результата на внеочередных парламентских выборах в марте 1933-го, после которых оппозиция в стране была окончательно разгромлена, и к лету того же года в Германии после роспуска всех альтернативных политических организаций установилась нацистская диктатура. За свою роль в стремительном превращении страны из парламентской демократии в тоталитарный рейх Ялмар Шахт немедленно получил соответствующую награду. Сразу после мартовских выборов его возвращают на пост президента Рейхсбанка, а спустя полтора года назначают еще и на должность министра экономики Германии. Именно этот человек становится, по сути, экономическим диктатором рейха, очень быстро и эффективно выстраивая систему, благодаря которой страна уже спустя 6 лет смогла позволить себе развязать Вторую мировую войну.