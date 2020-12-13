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Грей

Грей (2 фото)

Автор:
13 декабря 2020 13:23
Метки: животные   предательство и преданность   собаки   
654
2
Сердце остановилось. Усилия врачей были напрасны. Но вдруг, в тишине зазвучал крик медсестры... Реанимация…

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Метки: животные   предательство и преданность   собаки   
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Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Не верю в раскаяние людей, совершивших такое.
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