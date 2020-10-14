Тигр, обнимающий пихту, стал победителем конкурса фотографий дикой природы

Чтобы сфотографировать одно из самых редких существ на Земле, нужно быть невероятно искусным и невероятно удачливым.
Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году по версии английского музея естественной истории стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Работа фотографа Сергея Горшкова завоевала титул «Фотограф года в дикой природе» (Wildlife Photographer of the Year).
Сергей Горшков по совету сотрудников «Земли леопарда» установил камеру у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей. На фото попала тигрица под номером T 41F – учёные выяснили это по уникальному рисунку полос на её шкуре. Снимок под названием «Объятия» показывает, как хищница обнимает вековую пихту, чтобы отметить дерево своим запахом.
«Это не похожая ни на что иное сцена, уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса», – говорит Роз Кидман Кокс, председатель жюри.
По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, «вселяет надежду». Благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.
Россия впервые стала победителем в номинации крупнейшего в мире конкурса снимков дикой природы. Её королевское высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 000 работ.
Сергей Горшков по совету сотрудников «Земли леопарда» установил камеру у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей. На фото попала тигрица под номером T 41F – учёные выяснили это по уникальному рисунку полос на её шкуре. Снимок под названием «Объятия» показывает, как хищница обнимает вековую пихту, чтобы отметить дерево своим запахом.
«Это не похожая ни на что иное сцена, уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса», – говорит Роз Кидман Кокс, председатель жюри.
По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, «вселяет надежду». Благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.
Россия впервые стала победителем в номинации крупнейшего в мире конкурса снимков дикой природы. Её королевское высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 000 работ.
Другие призеры конкурса
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"Лиса, которая поймала утку". Лина Хейкинен (Финляндия)
Эту фотографию молодой лисы, заполучившей на обед белощекую казарку, сделала юная жительница Финляндии Лина Хейкинен. Она не только стала победителем в категории для авторов снимков в возрасте от 15 до 17 лет, но также получила гран-при для молодых фотографов. Лиса забралась между камнями, чтобы добычей не поживились ее братья и сестры. "Членам жюри это особенно понравилось, потому что такую фотографию мог сделать только настоящий юный натуралист, - объясняет Кидманд-Кокс. - Композиция просто замечательная. Вероятно, Лине пришлось лечь на землю, потому что она оказалась с этой молодой лисой просто с глазу на глаз".
"Поза". Могенс Тролле, Дания
Молодой самец-носач (этот вид приматов также называют кахау) сфотографирован в профиль. Снимок получил приз в категории лучший портрет, он был сделан в заповеднике обезьян-носачей на острове Борнео. Этот замечательный во всех отношениях нос станет еще больше, когда молодой самец вырастет. Тогда он будет издавать еще более мощные звуки - и, по всей видимости, это станет свидетельством его растущего социального статуса.
"Уравновешенная жизнь". Джейми Кулебрас, Испания
Эта стеклянная лягушка, закусывающая пауком, победила в категории "поведение: земноводные и рептилии". Джейми Кулебрас сфотографировал ее в эквадорском заповеднике Мандуриаку во время проливного дождя. В одной руке ему пришлось держать зонтик и вспышку, а фотоаппарат - в другой.
"Повесть о двух осах". Франк Дешандоль, Франция
Чтобы сделать этот снимок, фотографу пришлось применить специально разработанную камеру с затвором, который может работать на крайне малых выдержках. Только так можно было заставить этих двух ос "замереть" на фотографии, сделанной в Нормандии, на севере Франции. Роющая оса и оса-блестянка собираются залететь в гнездо. Франк Дешандоль получил приз в категории "поведение: беспозвоночные".
"Мама говорит, что надо бежать". Шаньюань Ли, Китай
Это семейство молодых манулов - млекопитающих из семейства кошачьих, которые обитают на Тибетском нагорье в северо-западной части Китая. Фотограф шесть лет изучал этих животных и отслеживал их передвижения. Снимок победил в категории "поведение: млекопитающие".
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