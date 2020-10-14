Тигр, обнимающий пихту, стал победителем конкурса фотографий дикой природы

Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году по версии английского музея естественной истории стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Работа фотографа Сергея Горшкова завоевала титул «Фотограф года в дикой природе» (Wildlife Photographer of the Year).



Сергей Горшков по совету сотрудников «Земли леопарда» установил камеру у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей. На фото попала тигрица под номером T 41F – учёные выяснили это по уникальному рисунку полос на её шкуре. Снимок под названием «Объятия» показывает, как хищница обнимает вековую пихту, чтобы отметить дерево своим запахом.



«Это не похожая ни на что иное сцена, уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса», – говорит Роз Кидман Кокс, председатель жюри.



По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, «вселяет надежду». Благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.



Россия впервые стала победителем в номинации крупнейшего в мире конкурса снимков дикой природы. Её королевское высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 000 работ.