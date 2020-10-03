Мужчина увидел, как кот смывает его деньги в унитаз

Но однажды вечером он услышал, как сработал слив унитаза. Испугавшись, Курт побежал в уборную, но там никого не оказалось, кроме его кота по кличке Безумные Глаза.



Тогда британец поставил видеокамеру на один день, а вечером посмотрел видео. Оказалось, что его кот попросту целый день занимался тем, что нажимал рычаг на бачке унитаза и буквально смывал деньги в унитаз!