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Сообщество Без кота и жизнь не та 671 пост • 329 подписчиков подписаться
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Мужчина увидел, как кот смывает его деньги в унитаз

Мужчина увидел, как кот смывает его деньги в унитаз (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 22:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: англия   вода   деньги   кот   уборная   унитаз   
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Британцу Курту Коулману в последние месяцы приходили очень большие счета за воду. При этом мужчина целыми днями был на работе и не пользовался ей.

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Метки: англия   вода   деньги   кот   уборная   унитаз   
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5  комментариев
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12k
Сталкер 56 минут назад
Из-за закрытой крышки кот просто не мог понять: смылось или нет?
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1k
Фрэнд 10 минут назад
Ну если СЭР, сам не смывает за собой, то что остаётся делать бедному котейке ? Не задыхаться же дома от амна.
Вот и жмёт клавишу.
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10k
Yasen_Perec 23 минуты назад
Это кошка. Хотя в английском один хрен - cat.
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16k
Феникс Полчаса назад
Мужчина увидел, как кот смывает его деньги в унитаз
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Мужчина увидел, как кот смывает его деньги в унитаз
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