Мужчина увидел, как кот смывает его деньги в унитаз

Британцу Курту Коулману в последние месяцы приходили очень большие счета за воду. При этом мужчина целыми днями был на работе и не пользовался ей.
Но однажды вечером он услышал, как сработал слив унитаза. Испугавшись, Курт побежал в уборную, но там никого не оказалось, кроме его кота по кличке Безумные Глаза.
Тогда британец поставил видеокамеру на один день, а вечером посмотрел видео. Оказалось, что его кот попросту целый день занимался тем, что нажимал рычаг на бачке унитаза и буквально смывал деньги в унитаз!
Тогда британец поставил видеокамеру на один день, а вечером посмотрел видео. Оказалось, что его кот попросту целый день занимался тем, что нажимал рычаг на бачке унитаза и буквально смывал деньги в унитаз!
Позже Курт снял компромат на кота на телефон:
Теперь мужчина всегда закрывает дверь в уборную, перед тем, как пойти на работу. А Безумные Глаза ищет себе другие безумные развлечения.
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