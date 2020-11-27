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Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали достойный ответ

Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали достойный ответ (2 фото)

Автор:
27 ноября 2020 11:01
Сообщество : Строитель
Метки: англия   деньги   дом   молоток   оплата работы   строитель   строительные материалы   
10029
2
Строительная бригада работала над внешней отделкой одного из загородных английских домов, пока хозяин не признался, что рассчитаться за работу он пока не сможет.
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Метки: англия   деньги   дом   молоток   оплата работы   строитель   строительные материалы   
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18  комментариев
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10k
Евгений 2 часа назад
Большое скотство - не выполнять взятые на себя обязательства. Нанял людей, принял работу - плати.
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20
Михаил 20 минут назад
Самое прикольное, что в оригинале никаких подробностей нет, только имя Тони, и видео, с голосом, который говорит "не заплатили". Аффтар, врать нехорошо. Мы не знаем, в чём признался хозяин. Мы можем только догадываться. Может хозяину не понравилось качество отделки...
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547
Moon24 22 минуты назад
Самое правильное решение . Не нужно играть по чужим правилам и ждать денег и ввязываться в длительные судебные тяжбы
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2k
Charles Montgomery Burns Moon24 2 минуты назад
Что тут правильного? Они убили кучу времени и кто знает чей был материал, может быть их. Всегда должен быть оформленный договор который они выполнили а заказчик нет, а это согласно договора- решается по суду.
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0
Сусанин Полчаса назад
В мои студенческие годы и когда я подрабатывал на стройке, при несоответствии качества работ (особо часто это видел на примере штукатуров) оговореному, рабочие не только не получали денег, оплачивали переведенные материалы, но и возвращали стену в исходное состояние - готовили для повторной штукатурки. И несправедливостью это назвать было сложно: критерии оговаривались, да и цена квадрата была огого..
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1k
Алексей Полчаса назад
Интересно, как воспринял разрушения хозяин дома?
Он огорчился !
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1k
Сергей Черныш 56 минут назад
Взять инструмент и пройтись по кровле, 5-10 дырок на 1м2 будет вполне достаточно.
Взять инструмент и пройтись по кровле, 5-10 дырок на 1м2 будет вполне достаточно.
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2k
au3 Сергей Черныш Полчаса назад
А толку? Если материал заказчика - то получишь судимость. А если свой - то вообще нафиг
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26
Миша 58 минут назад
Это же Англия, а не Урюпинск. На любые подобные отделочные работы заключается договор (не устный, скорее всего и фото объекта до отделки сделано, и материалы оговорены, и сроки, и все неустойки...). Вместо того чтобы отсудить у неплатильщика деньги за уже сделанную работу, с неустойкой за задержку оплаты, включая услуги адвоката, судебные издержки... этот идиот берет молоток и начинает им фигачить чужой котедж. Он бы еще разбил окна, выломал двери, машину там побил, хозяина отмудохал до реананимации... Уверен на 100% что хозяин уже зафиксировал порчу своего имущества в полиции, и потирая ручки обсуждает с адвокатом сколько они сдерут денег с этих дебилов.
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20
Михаил Миша 19 минут назад
Очень может быть, что договор устный, что в общем ничего не меняет, но очень может быть, что хозяин не пойдёт в суд.
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420
LinkLine Час назад
е.баный тиктошный плеер бл.ядь!
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1k
Дмитрий ! 2 часа назад
Договариваться всегда надо "на берегу"(заранее).
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1k
Дмитрий ! Albert GER Час назад
Если вышли в оговоренное время и начали работать, то да, а то могут и не выйти.
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11k
Пумба Дмитрий ! Час назад
Ну, может, где-то в Англии это и реально. Но не у нас. Нанял прораба с бригадой сделать капремонт в квартире. "На берегу" прораб посчитал смету. Утвердили. Денег у меня впритык, но хватало. В процессе ремонта я раз пять на разных этапах спрашивал укладываемся ли мы в смету. Каждый раз ответ был: "Да, вполне". Два раза давал авансы, покупку материалов оплачивал всегда сразу. Закончили ремонт. Давайте рассчитаемся. Прораб выкатывает за работу не оговоренные 50 килогривень, а 70. Я маленько в ах...е: откуда?! Начинает перечислять работы, которые проверить уже невозможно. Типа обработки стен под шпаклевку. Говорю: "А что ж ты, сын собаки, еще 5 дней назад уверял меня, что в смету вкладываемся?!" Тык-мык, да я забыл вот это и это учесть... В общем, разошлись полюбовно: 60К я ему отдал, а еще 10К - написал расписку, что до июня частями отдам.
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1k
Дмитрий ! Пумба 51 минуту назад
Нахуа? Договаривались-получи и все их разговоры до одного места. Тверже надо быть. У меня тоже дом сайдингом отделывали, договорились по квадратуре, а потом началось надо за окна, двери и тд. Отдал, сколько договорились и послал нах.
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7k
Сергей Пумба 38 минут назад
С ремонтниками всегда сложно. Постоянно сюрпризы вылезают, которые существенно увеличивают стоимость.
Мне реально подфартило с мастером в последний раз: обговорили заранее, что если в процессе проведения ремонтных работ на его взгляд возникнут те моменты, которые неплохо бы сделать сверх договоренности, пока все «вскрыто», он обязательно со мной обсудит. Так ни копейки не оговорённой не приплюсовал. А по одной комнате ещё и скинул стоимость, так как, по его словам, вскрытие показало, что работы там меньше, чем ожидалось.
Но это а моей практике уникальный вариант. Зато я точно знаю, к кому обращусь в следующий раз.
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2k
Том Сойер Пумба 7 минут назад
Забыл - тогда иди на йух, в следующий раз память тренируй лучше, вот так я бы ответил этому питарасу-прорабу!
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