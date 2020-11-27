Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали достойный ответ

Строительная бригада работала над внешней отделкой одного из загородных английских домов, пока хозяин не признался, что рассчитаться за работу он пока не сможет.
И после объявления: "Денег нет, но вы держитесь" у одного из строителей случился нервный срыв.
Тони полез на леса и стал крушить молотком отделку, над которой он работал вместе с другими строителями последнее время.
Коллеги попытались успокоить мужчину, но тот не унимался.
Тони полез на леса и стал крушить молотком отделку, над которой он работал вместе с другими строителями последнее время.
Коллеги попытались успокоить мужчину, но тот не унимался.
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Пользователи соцсетей поддержали озверевшего Тони.
Интересно, как воспринял разрушения хозяин дома?
Интересно, как воспринял разрушения хозяин дома?
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Он огорчился !
Мне реально подфартило с мастером в последний раз: обговорили заранее, что если в процессе проведения ремонтных работ на его взгляд возникнут те моменты, которые неплохо бы сделать сверх договоренности, пока все «вскрыто», он обязательно со мной обсудит. Так ни копейки не оговорённой не приплюсовал. А по одной комнате ещё и скинул стоимость, так как, по его словам, вскрытие показало, что работы там меньше, чем ожидалось.
Но это а моей практике уникальный вариант. Зато я точно знаю, к кому обращусь в следующий раз.