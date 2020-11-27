Хозяин решил сэкономить и не платить строителям, но те придумали достойный ответ

И после объявления: "Денег нет, но вы держитесь" у одного из строителей случился нервный срыв.

Тони полез на леса и стал крушить молотком отделку, над которой он работал вместе с другими строителями последнее время.



Коллеги попытались успокоить мужчину, но тот не унимался.