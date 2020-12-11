На выходных на Землю прольется метеорный поток Геминиды

Космическое световое шоу состоится в ночь с 13 на 14 декабря. Яркие желтые, зеленые и красные падающие звезды разгонятся до 125 000 км/ч, оставляя за собой светящийся след.

Редактор-обозреватель Sky & Telescope Диана Ханникайнен заявила, что ради пика этого метеорного потока не жалко померзнуть — зрелище того стоит. По ее словам, Геминиды — лучшая возможность в году увидеть падающие звезды.