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На выходных на Землю прольется метеорный поток Геминиды

На выходных на Землю прольется метеорный поток Геминиды (4 фото)

Автор:
11 декабря 2020 13:53
Сообщество : Космос
Метки: Геминиды   космос   метеоритный поток   метеоры   небо   падающая звезда   
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Больше сотни разноцветных падающих звезд украсят ночное небо в эти выходные благодаря пику метеорного потока Геминиды.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Геминиды   космос   метеоритный поток   метеоры   небо   падающая звезда   
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Борис Карабанов 2 часа назад
Только этого ещё не хватало. Жди новых санкций...
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Mr. Jingles

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