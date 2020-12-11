На выходных на Землю прольется метеорный поток Геминиды

Больше сотни разноцветных падающих звезд украсят ночное небо в эти выходные благодаря пику метеорного потока Геминиды.
Космическое световое шоу состоится в ночь с 13 на 14 декабря. Яркие желтые, зеленые и красные падающие звезды разгонятся до 125 000 км/ч, оставляя за собой светящийся след.
Редактор-обозреватель Sky & Telescope Диана Ханникайнен заявила, что ради пика этого метеорного потока не жалко померзнуть — зрелище того стоит. По ее словам, Геминиды — лучшая возможность в году увидеть падающие звезды.
Геминиды – след пыли, который оставляет астероид 3200 Фаэтон. Радиант потока находится в созвездии Близнецов. Впервые поток заметили в 1862 году, но только в 1983 ученые определили, что его источником является Фаэтон. Астероид представляет собой тело размером всего 5,1 км. Каждые 1,4 года он проходит вокруг Солнца и каждый раз сбрасывает пыль — крупинки размером с горошину.
«Если не будет облачно, отойдите подальше от яркого света, лягте на спину и посмотрите вверх. Не забудьте дать глазам привыкнуть к темноте, так вы увидите больше метеоров, — посоветовали в NASA. — Помните, что привыкание может занять около 30 минут. В этот промежуток не смотрите на экран смартфона — это испортит ночное зрение».
Метеоры входят в число самых быстрых объектов – они движутся по ночному небу в 1000 раз быстрее гепарда, в 250 раз быстрее самой быстрой машины и в 40 раз быстрее пули.
«Поток Геминиды почти каждый год производит большое количество метеоров, но в этом году ситуация еще лучше, поскольку пик потока почти совпадает с новолунием, — сказали в NASA. — Так что желаем вам безоблачного неба, чтобы вы увидели падающие звезды».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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