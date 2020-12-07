Самый большой в мире дрон будет запускать спутники на орбиту

Новая технология позволяет запускать спутники на орбиту без пилота, стартовой площадки и гигантской ракеты, и это, по словам представителей компании, убирает риск для человеческой жизни. Дрон имеет длину двух школьных автобусов, около 24 метров, и может нести спутники весом до 500 килограммов полностью автономно, без дорогостоящей инфраструктуры. По словам разработчиков, дрон может не только использоваться в военных целях, но и запускать спутники с датчиками на орбиту для научных экспериментов. "Мы переводим логистику на следующий уровень с помощью программного обеспечения и технологий автоматизации", - говорит Джей Скайлус, основатель и генеральный директор Aevum. По его словам, военные и государственные чиновники США срочно нуждались в возможности быстро запускать спутники на орбиту и поэтому приложили силы к тому, чобы обогнать возможных конкурентов в создании такой системы.