Самый большой в мире дрон будет запускать спутники на орбиту

Американский космический стартап Aevum представил свою новую разработку - дрон длиной 24 метра, способный запускать спутники на орбиту без участия пилотов. По словам разработчиков, после запуска дрон остается на 70% годным к повторному использованию и готов запускать на орбиту спутники каждые три часа.
Первый дрон, предназначенный для запуска спутников на орбиту, разработан американским космическим стартапом Aevum. Аппарат сможет выводить на орбиту каждые 180 минут, утверждает разработчик. По словам создателей аппарата, 24-метровый дрон под названием Ravn X полностью автономен, на 70% способен к повторному использованию, и может подниматься в воздух с полосы длиной около 1,5 километров. Работавшая в сотрудничестве с Космическими силами США компания утверждает, что дрон "полностью изменит доступ к космосу" за счет автономии и лучшей логистики.
Дрон умеет стартовать с любой поверхности. Достигнув большой высоты, он задействует вторую ступень - ракетный носитель, который отправляет спутник дальше в космос. После того, как вторая ступень выйдет на низкую околоземную орбиту, дрон возвращается рбратно, приземляется и закатывается в свой ангар.
Первым спутником, который запустит космический дрон, станет американский спутник ASLON-45, запуск которого планируется на 2021 год.
Первым спутником, который запустит космический дрон, станет американский спутник ASLON-45, запуск которого планируется на 2021 год.
Новая технология позволяет запускать спутники на орбиту без пилота, стартовой площадки и гигантской ракеты, и это, по словам представителей компании, убирает риск для человеческой жизни. Дрон имеет длину двух школьных автобусов, около 24 метров, и может нести спутники весом до 500 килограммов полностью автономно, без дорогостоящей инфраструктуры. По словам разработчиков, дрон может не только использоваться в военных целях, но и запускать спутники с датчиками на орбиту для научных экспериментов. "Мы переводим логистику на следующий уровень с помощью программного обеспечения и технологий автоматизации", - говорит Джей Скайлус, основатель и генеральный директор Aevum. По его словам, военные и государственные чиновники США срочно нуждались в возможности быстро запускать спутники на орбиту и поэтому приложили силы к тому, чобы обогнать возможных конкурентов в создании такой системы.
""С помощью используемых нами автономных технологий наша компания сократит время подо=готовки к запуску спутника с нескольких лет до нескольких месяцев, а если это потребуется заказчику, то и нескольких минут, - говорит Скайлус. - Это необходимо, чтобы улучшить жизнь на Земле, и чтобы спасти человеческие жизни".
Создание дрона, способного самостоятельно взлетать, запускать ракету и приземляться требует глобальной сети автономных интеллектуальных систем, объясняет компания. "Архитектура автономного старта оптимизирует каждый старт, принимая во внимание множество факторов, включая погодные условия, воздушное движение, предполагаемое место на орбите, вес спутника, график наземной команды и другие сложные логистические процессы", - утверждает ее представитель. Если возникнет необходимость, утверждает Скайлус, дрон может запускать на орбиту спутники круглосуточно, производя запуск каждые 3 часа.
Создание дрона, способного самостоятельно взлетать, запускать ракету и приземляться требует глобальной сети автономных интеллектуальных систем, объясняет компания. "Архитектура автономного старта оптимизирует каждый старт, принимая во внимание множество факторов, включая погодные условия, воздушное движение, предполагаемое место на орбите, вес спутника, график наземной команды и другие сложные логистические процессы", - утверждает ее представитель. Если возникнет необходимость, утверждает Скайлус, дрон может запускать на орбиту спутники круглосуточно, производя запуск каждые 3 часа.
Фил Смит, эксперт по космическим технологиям, убежден, что компания Aevum выходит на конкурентный рынок. По его словам, более 100 компаний в мире сейчас разрабатывает малые космические аппараты для запуска спутников, включая основанные на той же технологии ступенчатого запуска, в том числе, Virgin Orbit. "На подходе множество агрегатов, но рынок найдет место лишь для 3-5 из них", - утверждает эксперт.
Однако, в отличие от конкурентов, новый дрон является полностью автономной системой, не требующей участия пилотов и строительства пусковых площадок. Задача компании - создать космический флот из полностью автономных дронов Ravn X, которые моментально можно задействовать в военных операциях, поисково-спасательных работах или запуске коммуникационных спутников для масштабных мероприятий.
Однако, в отличие от конкурентов, новый дрон является полностью автономной системой, не требующей участия пилотов и строительства пусковых площадок. Задача компании - создать космический флот из полностью автономных дронов Ravn X, которые моментально можно задействовать в военных операциях, поисково-спасательных работах или запуске коммуникационных спутников для масштабных мероприятий.
"Ravn X - единственный аппарат подобного рода, который можно использовать повторно. Сейчас он готов к этому на 70%, а в ближайшем будущем будет готов на 95%, - утверждает Скайлус. - После запуска он самостоятельно возвращается на Землю и паркуется". При этом возможность повторного использования позволяет компании снизить цену, предложив рынку не только самый первый, но и самый дешевый продукт. Это дает солидные шансы на успех.
По словам экспертов, отправка груза на орбиту с помощью нового дрона будет обходиться всего в несколько тысяч долларов за килограмм, что сравнимо с ценами SpaceX. Но при этом заказчик сможет лучше кнтролировать график запуска и местоположение спутника на орбите, чем в случае со SpaceX, чьи ракеты отправляют в космос десятки спутников за один запуск.
Первым клиентом Aevum станут аэрокосмические силы США, уже подписавшие с компанией контракт и вместя с ней работающие над подготовкой первого запуска.
Первым клиентом Aevum станут аэрокосмические силы США, уже подписавшие с компанией контракт и вместя с ней работающие над подготовкой первого запуска.
"Я рад наблюдать смелое новаторство и отзывчивость к потребностям заказчика в сфере малых космических запусков, сотрудничать с компанией, способной удовлетворить новые военные потребности, - заявил генерал-лейтенант Райан Роуз из аэрокосмических сил. - Аэрокосмические силы активно сотрудничают с отраслью, чтобы помочь в реализации основных целей США в этом направлении. Организация быстрых запусков - гарантия того, что мы сможем противостоять будущим угрозам".
Идея автономных запусков принципиально снижает барьер для доступа к космосу - по времени, ценам и качеству клиентов, объсняют в компании. Также она может способствовать серьезным изменениям в таких сферах с миллиардными бюджетами, как логистика, разведка, оборона, электронная коммерция, аналитика, борьба с изменениями климата и мониторинг погоды,сельское хозяйство, интернет вещей и многих других.
Идея автономных запусков принципиально снижает барьер для доступа к космосу - по времени, ценам и качеству клиентов, объсняют в компании. Также она может способствовать серьезным изменениям в таких сферах с миллиардными бюджетами, как логистика, разведка, оборона, электронная коммерция, аналитика, борьба с изменениями климата и мониторинг погоды,сельское хозяйство, интернет вещей и многих других.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Походу, они выкупили где-то в Мозамбике нашу Сушку, которая до стратосферы ещё в 70-х поднималась, разогнули ей хвостик, повесили пластиковый обвес и воткнули дистанционку.
Ничо, наши Бурана или Стрижа гиперзвукового снимут с полки.
Уравновесим.
"Вывод на орбиту коммерческих спутников".
А так-то беспилотник из истребителя сделать легко и просто. А вот сделать новый беспилотник, лишённый кабины, систем жизнеобеспечения и экстренного спасения, тем самым значительно увеличив массу полезной нагрузки, это работа. Которую у нас никто делать не хочет. Потому что на этом трудно деньги пилить
На 70% он reusable, плять. В будущем они собираются довести этот показатеть до 95%.
То есть его нельзя использовать повторно, не заменив 30% его деталей
Ау !
p/s Начинайте минусить, посчитаем Вас на фишках))
а че с ним собственно случается?