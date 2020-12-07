FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1366 постов • 650 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Самый большой в мире дрон будет запускать спутники на орбиту

Самый большой в мире дрон будет запускать спутники на орбиту (8 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Aevum   дрон   запуск   космический беспилотник   космос   наука   спутники   технологии   
3721
8
1
Американский космический стартап Aevum представил свою новую разработку - дрон длиной 24 метра, способный запускать спутники на орбиту без участия пилотов. По словам разработчиков, после запуска дрон остается на 70% годным к повторному использованию и готов запускать на орбиту спутники каждые три часа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Aevum   дрон   запуск   космический беспилотник   космос   наука   спутники   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23
NIKOLAY 2 часа назад
Пыль в глаза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Алексей NIKOLAY 2 часа назад
И не говорите. То-ли дело планы Рогозина....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
719
Дамир Саражаков 4 минуты назад
Проблема с гиперзвуком, сильно много груза не запустишь, жрет не меньше ракеты, тяжелее ракеты и аэродинамика хуже -> меньше полезная нагрузка. Вопрос о перспективе технологии, не будет ли выгоднее клепать дешевые маломощные ракеты под единичные старты чем обслуживать подобный дрон. Плюс вторая ступень отстреливается и не возвращается на планере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Oleg Biggpike 10 минут назад
им проще, у них 21 век!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Курык Марий™ 57 минут назад
На сегодняшний день, сделать якобы "беспилотник" из любого агрегата с водилой - не проблема. В источнике указано, что им управляют 6 (шесть!) человек. По сути, это просто дистанционное управление. Подобные схемы работают с 60-х годов прошлого века. Ещё на "тёплом ламповом звуке".

Походу, они выкупили где-то в Мозамбике нашу Сушку, которая до стратосферы ещё в 70-х поднималась, разогнули ей хвостик, повесили пластиковый обвес и воткнули дистанционку.

Ничо, наши Бурана или Стрижа гиперзвукового снимут с полки.
Уравновесим.
"Вывод на орбиту коммерческих спутников".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
harrrysson Курык Марий™ 49 минут назад
да всмысла нет сейчас в шатлах..они нужны были для быстрой доставки большого груза на орбиту...тогда это был военный груз и на цену не смотрели..сейчас пытаются удешевить запуск спутников...и потому говорят о возвратной части ракеты или дрона..но тут то ракета то же участвует..так что бредовый план...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Артем Кощеев Курык Марий™ 46 минут назад
Того самого бурана, который похоронен под обломками рухнувшей крыши? Ну-ну. Уже почти 30 лет грозимся его с полки снять.
А так-то беспилотник из истребителя сделать легко и просто. А вот сделать новый беспилотник, лишённый кабины, систем жизнеобеспечения и экстренного спасения, тем самым значительно увеличив массу полезной нагрузки, это работа. Которую у нас никто делать не хочет. Потому что на этом трудно деньги пилить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vadim harrrysson Полчаса назад
Воздушный старт не требует сооружение космодрома и старт ракеты из верхних слоев атмосферы существенно упорощает ракету. На этом можно неплохо сэкономить. Но есть и недостатки. Один из них, присутстве человека рядом со стартующей ракетой, которые иногда взрываются, и пытаются устранить в этом проекте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Михаил Час назад
Плять. Переводчега нужно бить ногами до выучивания языка.
На 70% он reusable, плять. В будущем они собираются довести этот показатеть до 95%.
То есть его нельзя использовать повторно, не заменив 30% его деталей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Александр Днестрян Час назад
Ну это сильно смахивает на Буран, разработанный в СССР в 80-е года, с полностью успешным запуском в 88-й год. Он так же был полностью с автопилотом, ещё в те года на тех технологиях ! К сожалению из за развала СССР проект закрыли, так что даааа, то что американцы догнали нас спустя 30 лет (и то ещё испытания не было) - конечно это грандиозный успех ))))) П.с. ну а вообще данное направление очень перспективно. Как по мне гораздо эффективней обычных запусков и тем более spaceX!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vadim Александр Днестрян 50 минут назад
каким боком Буран к воздушному старту?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
Serg Dex 2 часа назад
Одну ступень просто заменили дроном, для лёгких спутников сойдёт, все гениальное просто, только не совсем понятно почему такое внимание безвестной фирме, ну тут скорее наши стереотипы и там видать раскрутка по другому происходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Еще одна шарашка, работающая на Пентагон. У американских военных денег очень много, могут позволить себе пробовать разные варианты, пока не найдут оптимальный. Вотона, прелесть иметь печатный станок баксов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Inlex Frank Borman 17 минут назад
все верно.. и инфляции не боятся - она размазывается по миру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
uid-5j7c27kq 2 часа назад
Так обычные гражданские лайнеры тоже могут на автопилоте летать, садиться, по сути тот же беспилотник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Совранский 2 часа назад
А где? Ну эти, кричащие: это мультики, мильярдытрилионы портачены на пыль в глаза???
Ау !
p/s Начинайте минусить, посчитаем Вас на фишках))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
livaneth 2 часа назад
Вот этот мог и потяжелее спутники запускать. Но, правда в пилоте нуждался. Точнее даже в целом экипаже пилотов.
Вот этот мог и потяжелее спутники запускать. Но, правда в пилоте нуждался. Точнее даже в целом экипаже пилотов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vadim livaneth 42 минуты назад
Не мог, а планировалось на его основе. Но дальше теории оно не пошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 3 часа назад
" на 70% способен "
а че с ним собственно случается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
25k
Вован робт 2 часа назад
заправка, диагностика, подготовка к запуску, загрузка спутника, вот это и есть 30%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ робт 2 часа назад
ракетному двигателю хана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт BiZ 2 часа назад
какому н*ах ракетному двигателю, ракета отдельно идет сама по себе, а это обычный реактивный самолет носитель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
☣️Месть печенегов☣️ робт 2 часа назад
Ну так ракета это и есть 30%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
612
Денис Пантюшев робт 44 минуты назад
Покрытие жаропрочное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
320
PI541 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
☣️Месть печенегов☣️ PI541 2 часа назад
Пол часа слушать не с руки. Что хотел то сказать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Курык Марий™ PI541 Час назад
Не "Эйвон/Рейвон", а "Раввин"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве НАСА представило мини-марсоход, сделанный с помощью 3D-принтера НАСА представило мини-марсоход, сделанный с помощью 3D-принтера В НАСА озаботились лунными туалетами В НАСА озаботились лунными туалетами Видео: запуск Falcon 9 и успешное приземление первой ступени в Калифорнии Видео: запуск Falcon 9 и успешное приземление первой ступени в Калифорнии На Марс отправят миниатюрные космические самолетики На Марс отправят миниатюрные космические самолетики НАСА ударилось в стимпанк НАСА ударилось в стимпанк
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

235983



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
6
53
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
Интересная деталь на скульптуре
3
141
Интересная деталь на скульптуре
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Закрывая глаза друг у друга
2
10
Закрывая глаза друг у друга
Цитрусовый мусс «Загадка для гостей»! Нежный, как облако!
7
2
Цитрусовый мусс «Загадка для гостей»! Нежный, как облако!
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги
Выбираем современный ноутбук за разумные деньги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
В Питере своя атмосфера
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#кино#на различный вкус#картинки#пандемия#люди#природа#дети
#интересно#прикол#прикольные#настроение#в мире#позитив#познавательно#наука#фотографии#еда
#юмор#факты#россия#смешные#война#СССР#девушки#подборка#gif#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться