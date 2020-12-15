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Укрощение Венеры

Укрощение Венеры (5 фото)

Автор:
15 декабря 2020 22:24
Метки: СССP   венера   космос   
1026
5
Полвека назад, 15 декабря 1970 года, советская автоматическая станция «Венера-7» совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность соседней к Земле планеты Венера и отправила с неё назад радиосигналы.
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Метки: СССP   венера   космос   
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64k
Вит Вит 11 часов назад
Илон Маск,Илон Маск.....он проходит сейчас тот путь,который мы прошли десятилетия назад....И стыдно должно быть,что отправляет людей в космос на модернизированном Востоке)))
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72k
Броненосец Потелкам Вит Вит 11 часов назад
Помнится, наблюдал процесс изготовления оборудования для исследования нефтяных разведочных скважин
Называется КАРОТАЖ
называли данные 400 градусов и 100-300 атмосфер
гарантированное время работы - 100 минут
дальше схема перегревалась, и сигнал пропадал
проблема была не в давлении, проблема была в температуре
сложная электроника не работает надежно на температурах выше 120-130 градусов
электронная часть помещалась в герметичную емкость из полированной нержавейки, корпус наглухо заваривался, и через трубку вакуум-насосы сутки откачивали изнутри воздух.
ТЕРМОС
помню, тогда начинали делать двойной термос, мучались с герметичностью разъемов....
интересно было - жуть.
.
Краснодарнефтегеофизика.
Это были лучшие умы Грозненской "керосинки", сумевшие убежать до войны....
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37k
doker 11 часов назад
"Страна багровых туч".
"Страна багровых туч".
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