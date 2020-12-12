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"Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет

"Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет (6 фото)

Автор:
12 декабря 2020 14:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сахар Табар   анджелина джоли   двойник джоли   иран   приговор   соцсети   суд над блогером   
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Иранская звезда Instagram Сахар Табар прославилась своими снимками в образе зомби-двойника Анджелины Джоли. 19-летняя девушка из Тегерана, чье настоящее имя Фатима Хишванд, быстро обрела популярность и сотни тысяч подписчиков, что обратило на нее внимание властей. Год назад девушку арестовали, предъявив ряд обвинений, а сейчас был вынесен окончательный приговор. И он суров!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сахар Табар   анджелина джоли   двойник джоли   иран   приговор   соцсети   суд над блогером   
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28  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Учитывая отношение США с Ираном, настоящей Анжелина Джоли нужно не возмущаться, а наоборот, похвалить иранских судей и всем видом показать, что решение ей очень нравится. Тогда назло американке эту девушку освободят.
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1k
Вадим Аполонов 58 секунд назад
Эх, кто бы у нас всю 3.14здобратию дудей, собчачек, моргенщтернов и прочего шлака прошерстил...
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748
Дмитрий 4 минуты назад
я б обосрался, если бы увидел такую за углом, выходя из подьезда
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579
Остап Ива́нович. 13 минут назад
Какая красавица была..
Какая красавица была..
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3k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Что-то мне подсказывает,что настоящей Джоли на нее насрать
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2k
Свирепый Бамбр Дарвин и аморальная премия 11 минут назад
Да всем нормальным людям на нее насрать!
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306
Атомный Крот 24 минуты назад
Так в каком месте там "коррупция"-то приклеена?

Из поста как-то не очень понятно.
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6k
Перст Указующий Полчаса назад
ну хоть камнями не закидали
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10k
Денис Трубочкин Перст Указующий 10 минут назад
да может оно было бы и к лучшему, если б забили...
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17k
Ватаку Накомоде 36 минут назад
Она конечно стремная, но иранцы со своими законами ещё большие дикари.
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50k
Андрей 36 минут назад
Надо будет её фотку в сервант поставить - чтобы конфеты не тырили.
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117
Bender Rodriguez Андрей 14 минут назад
а еще на огороде щит с ее фото поставить - к урожаю никто близко не подойдёт
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11k
Dobryi_KOT 42 минуты назад
Вообще ничего не понял, но очень страшно.
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26k
Teodor 54 минуты назад
А неча креативить в стране, где принято женшин за косяки "побивать камнями"...
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2k
OLDer 58 минут назад
Не создай себе кумира...
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520
фхранцуз 59 минут назад
пластический хирург по ходу еще и татуировщиком подрабатывает, чувствуется одна рука
пластический хирург по ходу еще и татуировщиком подрабатывает, чувствуется одна рука
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1k
emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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30k
Лесли 🥰 Час назад
А с хрена ли Джоли должна отреагировать на то как ее изуродовали? Т.е она должна признать, что эта девка ее выставила уродиной просто??!)))) Вы че ку ку там
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496
Ольга Час назад
никого не смущает, что сажают ее не за фотошоп, а за пропаганду коррупции. неважно, кого и как хорошо она косплеила, тут ни слова о том, что она делала и писала помимо фотошопных фоток. образ Джоли за уши притянут к делу
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1k
Алексей Ольга 59 минут назад
А что она конкретно делала помимо фотошопных фоток?
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306
Атомный Крот Алексей 23 минуты назад
Так именно об это и не написано. А связь коррупции с фотошопом уловить никак не получается.
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7k
Alex Djeff Час назад
Почему-то автор не выставил её фото без уродского фотошопа. Без пластики, конечно, не обошлось, но глядя на некоторых представителей отечественного шоубизнеса, то это ещё не самый худший вариант...
Почему-то автор не выставил её фото без уродского фотошопа. Без пластики, конечно, не обошлось, но глядя на некоторых представителей отечественного шоубизнеса, то это ещё не самый худший вариант...
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118
Катерина 2 часа назад
Анджелина Джоли еще иск добавит за использование и уродование ее образа ))
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1k
евгений 2 часа назад
Знала, где живет. Это вам не америки, где любая нечисть может бегать по улицам и кричать что я (транс, педик, чёрный, мексиканец, защеканец и тд))
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1k
ALEX 2 часа назад
Жесть!
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31k
parallax 2 часа назад
Была симпатичной, а стала уродцем.
Ее давно надо в психушку на лечение отправить.
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4k
Elmaestro parallax 2 часа назад
почему была?
ей и осталась... написано же грим и фотошоп
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1k
Алексей Elmaestro 59 минут назад
Чукча не читатель...
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