"Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет

Об этом рассказала в Твиттере иранская журналистка Масих Алинеджад, которой удалось пообщаться с адвокатом Табар. "10 лет тюрьмы для иранской инстаграмщицы, которая использовала макияж и Photoshop, чтобы превратиться в зомби Анджелины Джоли, - написала она. - Сахар Табар всего 19 лет. Ее шутка привела ее в тюрьму. Ее мать каждый день плачет, моля освободить ее невиновную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужен ваш голос здесь. Помогите нам".