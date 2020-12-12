"Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет

Иранская звезда Instagram Сахар Табар прославилась своими снимками в образе зомби-двойника Анджелины Джоли. 19-летняя девушка из Тегерана, чье настоящее имя Фатима Хишванд, быстро обрела популярность и сотни тысяч подписчиков, что обратило на нее внимание властей. Год назад девушку арестовали, предъявив ряд обвинений, а сейчас был вынесен окончательный приговор. И он суров!
Сахар Табар, поначалу державшая интригу, довольно быстро призналась в соцсетях, что ее снимки отредактированы в Фотошопе, а на лице - тонна искусно наложенного грима. Хотя и без пластических операций не обошлось, все-таки девушка действительно восхищается Анджелиной Джоли и пыталась ее косплеить, по-своему.
Кого это могло смутить? Видали и не такое! Но в Иране нашли к чему придраться. В октябре 2019 года блогершу арестовали и обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении доходов ненадлежащими способами и поощрении коррупции среди молодежи.
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Судебное разбирательство продолжалось год. Поначалу речь шла о том, что девушке грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы, но все повернулось иначе. По словам ее адвоката, за свою деятельность в социальных сетях, и особенно за "пропаганду коррупции в обществе" Сахар Табар получила 10-летний срок заключения.
Об этом рассказала в Твиттере иранская журналистка Масих Алинеджад, которой удалось пообщаться с адвокатом Табар. "10 лет тюрьмы для иранской инстаграмщицы, которая использовала макияж и Photoshop, чтобы превратиться в зомби Анджелины Джоли, - написала она. - Сахар Табар всего 19 лет. Ее шутка привела ее в тюрьму. Ее мать каждый день плачет, моля освободить ее невиновную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужен ваш голос здесь. Помогите нам".
Масих Алинеджад призвала голливудскую актрису подать петицию об освобождении Сахар Табар
I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020
Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Из поста как-то не очень понятно.
Ее давно надо в психушку на лечение отправить.
ей и осталась... написано же грим и фотошоп