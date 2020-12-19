Иранскую "Анджелину-зомби" освободили из тюрьмы

Табар прославилась в 2017 году. По ее словам, она всегда мечтала быть знаменитой и завела аккаунт в социальных сетях вопреки возражениям матери. Тогда же она заявила, что сделала более 150 пластических операций, чтобы походить на артистку. На самом деле, как позже призналась блогерша, поластику она делала всего несколько раз: в основном, она создает свой образ с помощью косметики и фотошопа.