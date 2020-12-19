Иранскую "Анджелину-зомби" освободили из тюрьмы

Блогершу Сахар Табар, известную как зомби-двойник Анджелины Джони, недавно приговорили к 10-летнему тюремному сроку за неприличное поведение и богохульство. Но вместо 10 лет она пробыла в тюрьме лишь несколько дней.
19-летняя блогерша Сахар Табар, более известная как иранская "зомби-Анджелина", недавно была приговорена к 10-летнему заключению. Однако не прошло и нескольких дней, как девушка неожиданно оказалась на свободе. По словам иранской активистки Масих Алинежад, девушку освободили из-за громкого шума, поднятого прессой и социальными сетями.
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I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020
Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76
Масих Алинежад была лидером кампани по освобождению "иранской Джоли". Она даже написала письмо самой Анджелине, призывая ее помочь девушке, которую "посадили в тюрьму только за то, что она использовала косметику и фотошоп, чтобы стать похожей на Анджелину". "В Иране давняя традиция издевательств над женщинами, мы должны вместе выступать против нее!" - призывает активистка.
Табар прославилась в 2017 году. По ее словам, она всегда мечтала быть знаменитой и завела аккаунт в социальных сетях вопреки возражениям матери. Тогда же она заявила, что сделала более 150 пластических операций, чтобы походить на артистку. На самом деле, как позже призналась блогерша, поластику она делала всего несколько раз: в основном, она создает свой образ с помощью косметики и фотошопа.
По словам Сахар, она не так хотела походить на Джоли и, тем более, на персонажа "Мертвой невесты", как выделиться на фоне окружающей толпы и стать известной. Она носит смелые для Ирана наряды и едва набрасывает на голову свободно развевающийся хиджаб, из-за чего ее и обвинили в богохульстве и непристойности.
Сахар использовала для собственной раскрутки инстаграм, поскольку это единственная крупная социальная сеть в Иране: Фейсбук и твиттер в исламской республике заблокированы. В апреле, еще находясь в следственной тюрьме, Сахар заболела ковидом, однако это не заставило судей вернуть ее домой. Лшь широкая социальная поддержка поспособствовала освобожденю девушки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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