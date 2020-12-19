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Иранскую "Анджелину-зомби" освободили из тюрьмы

Иранскую "Анджелину-зомби" освободили из тюрьмы (6 фото)

Автор:
19 декабря 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Сахар Табар   Тюрьма   анджелина джоли   двойник джоли   новости   освобождение   свободу блогерам   
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Блогершу Сахар Табар, известную как зомби-двойник Анджелины Джони, недавно приговорили к 10-летнему тюремному сроку за неприличное поведение и богохульство. Но вместо 10 лет она пробыла в тюрьме лишь несколько дней.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Сахар Табар   Тюрьма   анджелина джоли   двойник джоли   новости   освобождение   свободу блогерам   
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5  комментариев
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11k
Альф 57 2 часа назад
В ад и пост и автора.
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572
фхранцуз 38 минут назад
зае.бали уже этой фотошопленной фоткой
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131
Tur4inov Час назад
Теперь я знаю как выглядит страх господень!
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3k
ваня панкин Tur4inov 38 минут назад
...срань господен...
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9k
r.a.t. 3 часа назад
Пролистав новость, был уверен, что выложили это либо ванька-истеричка, либо бот-болонка. Больше такое дерьмо на фишка никто не выкладывает
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