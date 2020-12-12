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Почему запуск прототипа космического корабля может быть интересным

Почему запуск прототипа космического корабля может быть интересным (11 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2020 03:26
Метки: mask   достижение   нет политике   ракеты   спейс экс   техника   
995
11
1
Я частенько захожу на Фишки последние лет десять, но вот уже двое суток не
вижу того, чтобы кто-то написал хоть строчку о недавнем запуске "водонапорной башни". А ведь в этом полете может быть будущее космонавтики во всем мире. Сейчас объясню почему

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Метки: mask   достижение   нет политике   ракеты   спейс экс   техника   
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7k
Mauritanien 4 часа назад
Тем временем. "Поехали!": "Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак
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19k
Влад Полчаса назад
Никак не пойму почему метан. Он не сжижается при нормальной температуре, нужно либо -160, либо чудовищное давление в 200+ атмосфер и, соответственно, очень прочные и тяжелые баки, его температура горения в 2.5 раза ниже чем у пропана, а значит ниже и энергоотдача. По логике получается на пропане должно быть проще, дешевле и безопаснее. Или движки из такого дерьма что не могут выдержать более высокую температуру?
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−82
Иван Иванович 44 минуты назад
Я смотрю вообще все запуски. Есть в них что-то от волшебства. А данный запуск вообще вызвал зависть. Просто Эквилибристика какая-то! То что аппарат неказист и разбился в конце ерунда, это поправят.
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6k
МимоПроходил 2 часа назад
Ты что тут такое постить?

Секты свидетелей "американцы не были на Луне" и "Маски проходимец и хайпожер" тебя не поймут.
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2k
Том Джоуд МимоПроходил 2 минуты назад
Они уже объединились. Теперь это секта Свидетелей Рогозина. Там все основано на "вере" и "надежде" и зависти. Они не просто не понимают, им вера не позволяет.
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Это не будущее космоса, это уже наступившее настоящее - имитация ради картинки. Хайп ради хайпа.
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20k
Седой Бегемот 4 часа назад
Интересно, были бы тут комментарии о великом успехе Рогозина, если бы у нас взорвалась ракета, подпрыгнувшая на смешные 12 километров.
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6k
Перст Указующий 4 часа назад
два дня ждал, пока дивергент напишет этот пост.
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5k
Divergent?!? Автор поста Перст Указующий 3 часа назад
Я знал! Успехов.
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Divergent?!?
Совсем не молодой, потому мудрый и скромный.
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