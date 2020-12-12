Почему запуск прототипа космического корабля может быть интересным

Я частенько захожу на Фишки последние лет десять, но вот уже двое суток не
вижу того, чтобы кто-то написал хоть строчку о недавнем запуске "водонапорной башни". А ведь в этом полете может быть будущее космонавтики во всем мире. Сейчас объясню почему
вижу того, чтобы кто-то написал хоть строчку о недавнем запуске "водонапорной башни". А ведь в этом полете может быть будущее космонавтики во всем мире. Сейчас объясню почему
Вот так выглядел испытуемый прототип корабля Спейсшип СН8 до запуска.
В общем и целом, это модель корабля следующего поколения, запуск которого будет обходится пользователю порядка $2млн, и нести полезную нагрузку в три-четыре раза большую, чем самые мощные ракеты, существующие на сегодняшний день. Вы видите сооружение высотой с 15-этажный дом, с диаметром 9 метров (50х9м). Рули корабля предназначены для управления траектории падения до того момента, когда скорость снизится, чтобы посадить его вертикально.
Итак, СН8 (SN, serial number, порядковый номер 8) готов к полету.
У прототипа установлены три двигателя Раптор. Прототип имеет два основных топливных бака для подъема на заданную высоту в 12,5 км, и два посадочных бака для приземления. Если такое вообще получится, потому что это есть первый прототип в таком снаряжении, который пытается взлететь, лечь на бок, затормозиться о плотные слои атмосферы, и, если получится, сесть вертикально
Прототип СН8 - первый из линейки. Илон дал ему шанс приземлиться не больше 33%
Илон, мастер эпистолярного жанра, писал много в Твиттере, что шансы у этого прототипа невелики. В смысле, отработать ВСЮ программу. От старта до посадки. Но надо быть справедливыми. Никто никогда не замедлял падение космического корабля переворачиванием его на брюхо, запуская активное торможение в последние секунды. Саму идею использовать элетрический привод стабилизаторов-рулей они озвучили только в апреле 2020, перейдя на электропривод.
И вот он - пуск. Все три двигателя пошли без сбоя
Огромное количество телеметрии. Как сказал Илон, будет жалко, если прототип взорвется на пусковом столе, но и это даст нам много информации.
Все три Раптора работают на свои 2 меганьютона каждый, начало неплохое.
На правом нижнем кадре видно, как удаляется земля...
Подбираются к заявленной высоте. Один из двигателей отключен для снижения тяги
На видео, которое я приложу, видно, как перераспределяется нагрузка между двигателями, и направление векторов тяги. Не судите строго, я инженер, но не космический - могу называть вещи неточно.
Через 4:49 все двигатели отключены на заданной высоте. Начинают заваливаться на брюхо
Немного теории и практики. Все космические аппараты, возвращающиеся на Землю до сегодняшнего дня либо гасили скорость термостойкой защитой (Шаттл, Буран, Союз, СпейсЭкс Дракон), либо сочетали это с авиацией (Шаттл, Буран). Ну, либо активное торможение Фалкон 9. У этого корабля есть (будет) только термозащита на брюхе, которой пока нет, и нескоро еще появится.
Двигатели отключены, активно работают стабилизаторы и струйные двигатели.
Сейчас прототип движется со скоростью около 200 км/ч. Чем ближе к Земле, тем плотнее атмосфера, сильнее торможение. Всего шесть с половиной минут от старта.
Очень близко к посадочной площадке запустились два Раптора
В вертикальное положение прототип поставили рули и струйные реактивные двигатели. На фото видно, что векторы тяги у двух рабочих Рапторов отличаются. На борту и на земле достаточно компьютеров для их управления.
НОООООООООООО!!!!!!!! Заканчивается метан.... Сиречь топливо...
Несмотря на то, что на прототипе был полные посадочные баки с топливом и кислородом, не хватило топлива. Двигатель стал работать в режиме горелки с избытком кислорода. Сварщики поймут - запустили автоген. Пламя сжигает металл раструба (колокола) двигателя, отсюда зеленый цвет.
Ну... Нету двигателя, и тяги тоже нет. Как в блатной песне.
Не дотянул он до посадочных огней...
Несмотря ни на что, это был великий момент. Спейс Экс уже признал недостаточное количество топлива, и это - наименьшее зло, что может помешать этой махине взлетать и садиться. Уже готовы 5 прототипов следущего поколения, будем ждать и смотреть!
Несмотря ни на что, это был великий момент. Спейс Экс уже признал недостаточное количество топлива, и это - наименьшее зло, что может помешать этой махине взлетать и садиться. Уже готовы 5 прототипов следущего поколения, будем ждать и смотреть!
Если интересно, вот отличное видео от Маркуса Хауса. Он крутой в вопросах Спейс Экс
Источник:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Разработчики Disney сделали робота с человеческим взглядом
- "Поехали!": "Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина и регистрирует торговый знак
- В детской больнице появились роботы-дезинфекторы
- Инженеры Китая на основе советских разработок создали сферический танк
- Японцы создали маску-переводчика
Метки: mask достижение нет политике ракеты спейс экс техника
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
Секты свидетелей "американцы не были на Луне" и "Маски проходимец и хайпожер" тебя не поймут.