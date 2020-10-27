Инженеры Китая на основе советских разработок создали сферический танк

Бронемашина, как утверждают в Поднебесной, состоит из более чем 10000 деталей, собрана вручную, но находится в абсолютно рабочем состоянии: танк может передвигаться и стрелять.
Инженеры, разработавшие технику, утверждают, что воспользовались экспериментальными советскими военными наработками, чертежами и концептами. Им пришлось тщательно изучать техническую литературу, зато результат превзошел их ожидания.
В описании к видеоролику говорится, что танк, состоящий из более чем 10 000 деталей, собран вручную. Внутри него могут разместиться три человека. Машина оснащена стрелковым оружием, может передвигаться по дороге и поражать цели. Стоимость базовой модели составляет 150 000 юаней (1 млн 720 тыс. руб.), "а для высокопроизводительной версии потребуется порядка 210 000 юаней", - пишут китайские специалисты.
В СССР действительно проектировались шарообразные боевые машины - в большинстве случаев дело не шло дальше эскизных проектов и моделей, однако один танк все-таки был построен и доведен до натурного образца.
Вид сверху
В сентябре 1941 года в адрес наркома Берии поступило письмо, в котором народный комиссар Туркменской ССР Давыдовский сообщал о разработанном проекте шарообразного танка. Кроме расчетов, была продемонстрирована деревянная модель техники. Копию письма по письменному распоряжению Берии направили в адрес начальника ГАБТУ КА Федоренко, откуда вскоре пришла резолюция с требованием выслать материалы о шаротанке.
При тепловозном депо Ашхабадской железной дороги создали инициативную группу, которая занялась изготовлением рабочей документации.
В качестве силовой установке на шаротанке использовался двигатель от грузового автомобиля ЗИС-5, устанавливаемый вместе со штатной коробкой передач. Мощность передавалась на центральную секцию сферы. Чтобы повысить сцепление с грунтом, на рабочую поверхность колёсного движителя предполагалось установить грунтозацепы.
На опытном образце оружия не предусматривалось, поэтому как и где оно было бы расположено, документация не рассказывает. Также, судя по чертежам и переписке между исследователями, в танке не предусматривалось приборов наблюдения. Водитель этой машины должен был сидеть слева от силовой установки.
В качестве силовой установке на шаротанке использовался двигатель от грузового автомобиля ЗИС-5, устанавливаемый вместе со штатной коробкой передач. Мощность передавалась на центральную секцию сферы. Чтобы повысить сцепление с грунтом, на рабочую поверхность колёсного движителя предполагалось установить грунтозацепы.
На опытном образце оружия не предусматривалось, поэтому как и где оно было бы расположено, документация не рассказывает. Также, судя по чертежам и переписке между исследователями, в танке не предусматривалось приборов наблюдения. Водитель этой машины должен был сидеть слева от силовой установки.
В 1942 году начались работы по постройке опытного образца. Известно, что диаметр построенной модели был 3 метра, ее снаряжённая масса достигла 13 тонн, из которых около семи тонн приходилось на балласт - благодаря ему внутренняя начинка машины оставалась в горизонтальном положении.
Первый шаровый танк мог двигаться по прямой, но ни тормозить, ни поворачиваться не умел. От него этого и не требовалось - задачей была демонстрация возможности передвижения. На испытаниях эта машина смогла развить максимальную скорость около 10км/час. К сожалению, не сохранились фотодокументы этого эпохального события, посмотреть на которые было бы очень интересно.
Первый шаровый танк мог двигаться по прямой, но ни тормозить, ни поворачиваться не умел. От него этого и не требовалось - задачей была демонстрация возможности передвижения. На испытаниях эта машина смогла развить максимальную скорость около 10км/час. К сожалению, не сохранились фотодокументы этого эпохального события, посмотреть на которые было бы очень интересно.
На втором образце, который планировалось построить вскоре после первого, инженеры-конструкторы хотели "обкатать" тормоза и возможность поворачивать машину, для чего учеными были разработаны выдвижные шесты.
Такая конструкция несколько отличалась от классической схемы сферического танка, где поворот осуществлялся за счет наклона машины. Однако разработки пришлось приостановить из-за отсутствия финансирования. ВАММ (Военная академия механизации и моторизации), узнав об этой разработке, прислала представителя и запросила материалы по шаротанку, а также подняла вопрос о передаче действующей модели и ее пользование, хотя от самого ведомства шли исключительно отрицательные отзывы об этой машине. Ее считали бесполезной, а трату времени на ее доработку - абсолютно бессмысленной.
В той или иной степени работы по шаротанку шли до 1944 года, но в результате детище инженеров-механиков Г.С. Рылеева, А.П. Зубкова, Ф.А. Андронова и А.Д. Иванова, техника-механика В.И. Преображенского, техника-электрика П.Н. Горбешко и автомеханика И.Н. Чуба, а также физиков В.А. Федосеева, Н.М. Ерофеева и М.З. Пашинской оказалось не у дел. Проект был остановлен.
Такая конструкция несколько отличалась от классической схемы сферического танка, где поворот осуществлялся за счет наклона машины. Однако разработки пришлось приостановить из-за отсутствия финансирования. ВАММ (Военная академия механизации и моторизации), узнав об этой разработке, прислала представителя и запросила материалы по шаротанку, а также подняла вопрос о передаче действующей модели и ее пользование, хотя от самого ведомства шли исключительно отрицательные отзывы об этой машине. Ее считали бесполезной, а трату времени на ее доработку - абсолютно бессмысленной.
В той или иной степени работы по шаротанку шли до 1944 года, но в результате детище инженеров-механиков Г.С. Рылеева, А.П. Зубкова, Ф.А. Андронова и А.Д. Иванова, техника-механика В.И. Преображенского, техника-электрика П.Н. Горбешко и автомеханика И.Н. Чуба, а также физиков В.А. Федосеева, Н.М. Ерофеева и М.З. Пашинской оказалось не у дел. Проект был остановлен.
Создать сферическую боевую машину предлагали и другие изобретатели - в 1941 году заключённые Н.П. Новиков и Б.В. Смирнов разработали проект инроцикла, состоящего из двух полусфер, радиусом 1500 мм каждая. Полусферы соединялись стяжками, закрепленными в кольцах жесткости. На вершине полусфер находились люки для входа и выхода из танка - в левой стороне располагался люк для механика-водителя. Здесь же был по проекту встроен смотровой прибор, сконструированный по принципу стробоскопа.
Предполагалось оснастить танк V-образным 12-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. при 1800 об/мин. Дополнительные колеса по бокам предохраняли машину от опрокидывания.
Изобретатели этой техники не были самоучками: Новиков до заключения трудился инженером, в свое время он закончил ВАММ по специальности "Танкостроение". Его соратник занимался похожей деятельностью, по образованию он был инженер-технолог.
Предполагалось оснастить танк V-образным 12-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. при 1800 об/мин. Дополнительные колеса по бокам предохраняли машину от опрокидывания.
Изобретатели этой техники не были самоучками: Новиков до заключения трудился инженером, в свое время он закончил ВАММ по специальности "Танкостроение". Его соратник занимался похожей деятельностью, по образованию он был инженер-технолог.
Главным преимуществом танка, по мнению его изобретателей, была его подвижность и способность развивать высокую скорость (до 71 км/ч по полю и до 160 км/ч по шоссе) . Машина, по прогнозам конструкторов, могла двигаться и вброд, преодолевая препятствия глубиной до 0,9 м. Также танк был способен плавать, погрузившись в воду на четверть своего объема. Движение по воде осуществлялось за счет подвесного лодочного мотора - это позволяло не усложнять конструкцию. Герметичность техники достигалась за счет кольцевых клапанов, изготовленных из резины и меди.
Что касается вооружения, то по бортам корпуса сферического танка предполагалась разместить шаровые установки с пушками 45-мм, спаренными с пулемётами ДТ. Боекомплект состоял из 90 патронов калибра 45 мм, а также 20 000 патронов к ДТ. Спереди и сзади машины предполагалось размещать дополнительное вооружение в виде курсовых пулемётов ДТ.
Несмотря на наличие подробного проекта и детального расчета машин, в работу его не приняли и танк не был построен даже в виде опытного образца.
Что касается вооружения, то по бортам корпуса сферического танка предполагалась разместить шаровые установки с пушками 45-мм, спаренными с пулемётами ДТ. Боекомплект состоял из 90 патронов калибра 45 мм, а также 20 000 патронов к ДТ. Спереди и сзади машины предполагалось размещать дополнительное вооружение в виде курсовых пулемётов ДТ.
Несмотря на наличие подробного проекта и детального расчета машин, в работу его не приняли и танк не был построен даже в виде опытного образца.
Быстроходный прыгающий танк-амфибия, предложенный в сентябре 1941 года И.О. Швалёвым и Н.Г. Щербуком.
Были и другие разработке на базе идеи сферической техники. Авторы этих проектов утверждали, что форма шара - идеальная для вооружения, т.к. рикошетирует пули и снаряды, значительно снижая уязвимость боевой машины. Кроме прочего, на таких аппаратах нет гусеницы, которая по мнению многих конструкторов является самым ненадежным элементом техники. Интроцикл прост в изготовлении, а еще его проще "научить" плавать, чем танк привычной формы.
Словом, китайские конструкторы, видимо, решили, что опыт советских инженеров не должен пропадать зря. Остается догадываться, какими будут следующие усовершенствованные образцы шаротанков. А что они будут, сомневаться не приходится.
Словом, китайские конструкторы, видимо, решили, что опыт советских инженеров не должен пропадать зря. Остается догадываться, какими будут следующие усовершенствованные образцы шаротанков. А что они будут, сомневаться не приходится.
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