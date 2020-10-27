Инженеры Китая на основе советских разработок создали сферический танк

На втором образце, который планировалось построить вскоре после первого, инженеры-конструкторы хотели "обкатать" тормоза и возможность поворачивать машину, для чего учеными были разработаны выдвижные шесты.



Такая конструкция несколько отличалась от классической схемы сферического танка, где поворот осуществлялся за счет наклона машины. Однако разработки пришлось приостановить из-за отсутствия финансирования. ВАММ (Военная академия механизации и моторизации), узнав об этой разработке, прислала представителя и запросила материалы по шаротанку, а также подняла вопрос о передаче действующей модели и ее пользование, хотя от самого ведомства шли исключительно отрицательные отзывы об этой машине. Ее считали бесполезной, а трату времени на ее доработку - абсолютно бессмысленной.



В той или иной степени работы по шаротанку шли до 1944 года, но в результате детище инженеров-механиков Г.С. Рылеева, А.П. Зубкова, Ф.А. Андронова и А.Д. Иванова, техника-механика В.И. Преображенского, техника-электрика П.Н. Горбешко и автомеханика И.Н. Чуба, а также физиков В.А. Федосеева, Н.М. Ерофеева и М.З. Пашинской оказалось не у дел. Проект был остановлен.