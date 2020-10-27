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Инженеры Китая на основе советских разработок создали сферический танк

Инженеры Китая на основе советских разработок создали сферический танк (11 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 09:00
Сообщество : Военное
Метки: военное   интересно   история   китай   сферическое оружие   танк   техника   
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Бронемашина, как утверждают в Поднебесной, состоит из более чем 10000 деталей, собрана вручную, но находится в абсолютно рабочем состоянии: танк может передвигаться и стрелять.

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Метки: военное   интересно   история   китай   сферическое оружие   танк   техника   
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9  комментариев
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10k
Taximaxi 45 минут назад
Мы с механиком по пьянке,шароёбились на танке.
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19k
Батончик с маком 15 минут назад
а за рулём будет Колобок
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16k
Ватаку Накомоде 20 минут назад
>сферический танк
В вакууме?)
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2k
SSD 46 минут назад
Где то я это уже видел...
Где то я это уже видел...
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9k
Павел Бреусов 46 минут назад
Нда, я то думал только ВГ такой фигнёй по чертежам сделанной страдали, но китайцы такие китайцы...
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1k
Ивлар 56 минут назад
А еще был "Кубельваген" у немцев, и в "Популярной механике",что в США в то время издавалась описывались подобные машины
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27k
KiploksAKS Ивлар Полчаса назад
Кугельпанцер, а не кюбельваген. Кюгельваген - обычный вездеход VW 82.

Кугельпанцер, а не кюбельваген. Кюгельваген - обычный вездеход VW 82.
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9k
Денис 56 минут назад
Ёлки, да это же дройдеки!

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1k
EvgeniySAN 56 минут назад
Всякие чудные машины бывают, но больше похоже на то, что китайцы хотели повторить машину из игры wot, был там такой танк.
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