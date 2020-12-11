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О чем молчат женщины: убойные откровения с интернет-форумов

О чем молчат женщины: убойные откровения с интернет-форумов (16 фото)

Автор:
11 декабря 2020 18:55
Сообщество : Юмор
Метки: вопрос   девушка   женщина   прикол   смех   форум   юмор   
5767
16
Героини данного поста очень долго держали все в себе, но стоило им попасть на женский форум, так их как будто прорвало. Как оказалось, в этих головах все это время находились такие невероятные мысли, что мама дорогая... Лучше один раз увидеть!
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Метки: вопрос   девушка   женщина   прикол   смех   форум   юмор   
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18k
Добрый Алабай 58 минут назад
Где мы свернули не в ту сторону? Почему наши женщины превратились в быдлобаб?
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16k
бат св 38 секунд назад
труселя наверное были типа таких: как раз на коропоратив и для наклоняющихся уборщиц
труселя наверное были типа таких: как раз на коропоратив и для наклоняющихся уборщиц
труселя наверное были типа таких: как раз на коропоратив и для наклоняющихся уборщиц
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637
Hard.NET Полчаса назад
Как сказал бы доктор Дью - "полная х***я"
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220
Внезапно я Полчаса назад
Вот интересно, автор подборки о троллях слышал? Практически все вопросы здесь были созданы для хайпа.
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318
Константин Внезапно я 14 минут назад
Возможно)Но, в тоже время - и не такие вопросы встречал в реале)
Так что х.з.
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7k
Михалыч 42 минуты назад
Какой мдень это пишет? Явно - один автор.
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−173
rbFedor 56 минут назад
Мне моя бывшая девушка предъявляла, что я мол типа мало зарабатываю! говорила денег не будет по более, я уйду от тебя)) ну ушла, приходит где-то через месяц.. прям сразу с порога отсосала, говорит думаю постоянно о тебе, а я ей пендаля дал
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3k
fin4all rbFedor Полчаса назад
Ты либо медленно размахиваешься, либо быстро кончаешь, раз отсосать успела.
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бат св rbFedor 5 минут назад
... пендаля дал и она с твоей пипиркой во рту улетела?
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16k
бат св fin4all 4 минуты назад
он ее бил а она зубами вцепилась по ходу,пришлось ампутировать членик
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