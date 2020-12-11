О чем молчат женщины: убойные откровения с интернет-форумов

Героини данного поста очень долго держали все в себе, но стоило им попасть на женский форум, так их как будто прорвало. Как оказалось, в этих головах все это время находились такие невероятные мысли, что мама дорогая... Лучше один раз увидеть!
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Так что х.з.