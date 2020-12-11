О чем молчат женщины: убойные откровения с интернет-форумов

Героини данного поста очень долго держали все в себе, но стоило им попасть на женский форум, так их как будто прорвало. Как оказалось, в этих головах все это время находились такие невероятные мысли, что мама дорогая... Лучше один раз увидеть!

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1. Простите, что? 0 Источник:

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2. Мужики, сегодня вы узнаете о женщинах много нового 0 Источник:

3. Девушки, что вы вообще такое несете? 0 Источник:

4. А мы продолжаем обзор невероятных историй 0 Источник:

5. И опыт, сын ошибок трудных 0 Источник:

6. Рассуждения на темы сексуального характера им удаются лучше всего 0 Источник:

7. Кэп, твоих рук дело? 0 Источник:

8. Ничего личного, просто холодный расчет 0 Источник:

9. Чувство ревности у представительниц слабого пола в крови 0 Источник:

10. Денежный вопрос всегда стоит остро 0 Источник:

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13. РукаЛицо 0 Источник:

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