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Ценник, указывающий свежесть продукта

Ценник, указывающий свежесть продукта (3 фото)

Автор:
11 декабря 2020 10:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: концепт   мясо   срок годности   упаковка   фото   штрихкод   япония   
496
3
Японская дизайн-студия To-Genkyo придумала новый метод отслеживания срока годности магазинных продуктов.

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Метки: концепт   мясо   срок годности   упаковка   фото   штрихкод   япония   
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2  комментария
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3k
livaneth 57 минут назад
Во первых отучите персонал магазинов "освещать" Товар путем переклеивания сроков годности.
А во вторых научите ценник с нормальным сроком хранения портиться, если товар хранится в не надлежащих условиях.
Например: коробка мороженного согрелась - ценник помутнение. Необратимо. А то покупаешь, и со сроком годности вроде все в порядке. Приносишь домой, открываешь, А там...
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54k
Алекс Юстасов 44 минуты назад
Какая, билять, трогательная забота о людях!
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