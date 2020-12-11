Ценник, указывающий свежесть продукта

o-Genkyo - это не очень крупная дизайнерская фирма в Японии, которая работает с 2004 года и специализируется на дизайне упаковки и смежных областях. Сейчас студия разработала инновационный ценник для продуктов, который сам подскажет покупателю, насколько тот или иной товар свеж. Специальная технология заставляет наклейку постепенно менять свой цвет, тем самым указывая, что продукт уже залежался на полке.