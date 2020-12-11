Ценник, указывающий свежесть продукта

Японская дизайн-студия To-Genkyo придумала новый метод отслеживания срока годности магазинных продуктов.
o-Genkyo - это не очень крупная дизайнерская фирма в Японии, которая работает с 2004 года и специализируется на дизайне упаковки и смежных областях. Сейчас студия разработала инновационный ценник для продуктов, который сам подскажет покупателю, насколько тот или иной товар свеж. Специальная технология заставляет наклейку постепенно менять свой цвет, тем самым указывая, что продукт уже залежался на полке.
Для удобства восприятия дизайнеры предлагают делать эти наклейки-ценники в виде песочных часов, в которых "песок" насыпается поверх штрих-кода. Причем, когда продукт уже не пригоден к продаже, изменение цвета наклейки не дает считывать штрих-код для оплаты товара, так что купить что-то несвежее по ошибке уже не удастся.
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А во вторых научите ценник с нормальным сроком хранения портиться, если товар хранится в не надлежащих условиях.
Например: коробка мороженного согрелась - ценник помутнение. Необратимо. А то покупаешь, и со сроком годности вроде все в порядке. Приносишь домой, открываешь, А там...