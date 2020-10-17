Теперь я знаю, в чем пойду забирать диплом, если сдам сессию.
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А с преподавателей я вообще торчу - это же страшное неуважение,по отношению к ним , как они терпят ?!!!
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Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...