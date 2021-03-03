Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в общеобразовательную школу номер 53 Барнаула вспомнил, какая еда казалась самой вкусной, когда во времена СССР он был школяром.
Как сообщает МК, 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Алтайский край. Около 14:00 по местному времени его самолёт приземлился в Барнауле.
В первую очередь премьер отправился в среднюю общеобразовательную школу (СОШ) № 53 для встречи с учителями.
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В столовой Мишустин решил лично удостовериться в качестве блюд, заказав на обед котлету с гречкой.
«Я не знаю, в какое время вы учились, но это было самое вкусное — котлета с гречкой», — поделился с учителями премьер во время трапезы.
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В ходе визита Мишустин встретился с участниками программы «Земский учитель». побывал в инженерно-технологическом центре и кабинете информатики.
Кстати, премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 3 марта отмечает день рождения - ему исполняется 55 лет.
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Или нет. Дело было так- школу обозначили еще за 3 недели до визита и её драили все 3 недели. Детишки сидят причесанные и в галстуках проверенные ФСБ. В общем типичный "Рояль в кустах".
В таком случае, что Мишустин хотел этим показать? Для чего цирк?