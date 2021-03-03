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Мишустин вспомнил самую вкусную еду в советской&nbsp;школьной столовой

Мишустин вспомнил самую вкусную еду в советской школьной столовой (1 фото + 3 видео)

Автор:
03 марта 2021 09:07
Сообщество : Политика
Метки: Мишустин   Россия   СССР   барнаул   воспоминания   еда   политика   школа   
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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в общеобразовательную школу номер 53 Барнаула вспомнил, какая еда казалась самой вкусной, когда во времена СССР он был школяром.

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Метки: Мишустин   Россия   СССР   барнаул   воспоминания   еда   политика   школа   
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8  комментариев
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10k
Великий Кормчий 24 минуты назад
Да, удивил он свой желудок...
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2k
Дмитрий Маликов Полчаса назад
Ел мясное, синие куриные яйца и кабачковую икру с хлебом, а на каши и зеленые маринованные помидоры даже смотреть не мог. Сейчас эти помидоры иногда даже покупаю, когда ностальгия накатывает.
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41k
Митрий 37 минут назад
Когда выйдет статься как он пьет воду или дышит воздухом?
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16k
nobody® 38 минут назад
Пару лет назад был сюжет про питание в школах города. Показали 2 школы, одна из них моя, из которой выпустился 20 лет назад. В моей школе рассказали, что питание нормальное и соответствует нормам. Показали еду, ну ничего необычного. В другой школе рассказали, что питание нормальное и соответствует нормам. Вот, к примеру, сегодня у нас мясо под ананасами. Занавес...
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2k
KL11 39 минут назад
Дело было так. Мишустин ехал по городу вместе с местными чиновниками и вдруг внезапно пальцем показывает на школу и говорит давайте зайдем сюда, очень кушать хочу. И идет в столовку. А в столовке продукты со склада выданы были еще утром из расчета количества учащихся. Эти 6-7 чиновников просто объели учеников т.к. съели их порции.
Или нет. Дело было так- школу обозначили еще за 3 недели до визита и её драили все 3 недели. Детишки сидят причесанные и в галстуках проверенные ФСБ. В общем типичный "Рояль в кустах".
В таком случае, что Мишустин хотел этим показать? Для чего цирк?
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737
Лучший Друг Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Виталий Касандров Час назад
У нас в школе отстойная была столовка я из дома брал бутерброды, в столовой только чай. А вот в институте, да была на уровне может потому что много иностранных студентов училось .
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