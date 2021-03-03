Как сообщает МК, 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Алтайский край. Около 14:00 по местному времени его самолёт приземлился в Барнауле.

В первую очередь премьер отправился в среднюю общеобразовательную школу (СОШ) № 53 для встречи с учителями.