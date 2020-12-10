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«Я на учете на небе состою!»: в Подмосковье мужчина начал крушить топором автомобили на парковке

«Я на учете на небе состою!»: в Подмосковье мужчина начал крушить топором автомобили на парковке (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   авто   автомобили   видео   паркова   щелково   
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На парковке торгового центра в Щелково 41-летний мужчина неожиданно стал крушить топором автомобили. Во время задержания он заявил, что состоит на учете на небе.

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Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   авто   автомобили   видео   паркова   щелково   
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