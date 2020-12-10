«Я на учете на небе состою!»: в Подмосковье мужчина начал крушить топором автомобили на парковке

На парковке торгового центра в Щелково 41-летний мужчина неожиданно стал крушить топором автомобили. Во время задержания он заявил, что состоит на учете на небе.
Владельцы, у которых сработала сигнализация поспешили к автомобилям, но увидев безумца с топором, не стали с ним связываться и вызвали полицию. Сотрудники ППС оперативно прибыли на место и задержали мужчину на месте происшествия.
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