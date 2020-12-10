Почему вода в океане соленая: причины и теории

Не только дети, но и взрослые часто задумываются над тем, почему вода в океане и море соленая. Она должна быть пресной, ведь ее пополняют дожди, реки, тающие ледники. При смешивании пресной и соленой жидкости в равном объеме она останется соленой.
Подобное происходит и с океаном. Сколько бы в него не поступало жидкости, он все равно не станет пресным. Знать о содержании соли нужно каждому, так как даже в морском аквариуме параметры воды играют важную роль.
Где самая соленая вода
Еще со школьного курса географии многие помнят почему в морях вода соленая и какое из них на первом месте. Речь идет о Мертвом море, однако это не совсем так. Мертвое море солонее в 10 раз среднего показателя по океану (около 340 грамм на 1 литр, для расчета удельного веса морской воды используется формула), причин тому несколько: сильное испарение, редкие дожди и втекание в него только одной реки Иордан. В такой жидкости никто не может выжить, кроме нескольких видов бактерий. Человеку безопасно купаться в Мертвом море или использовать грязи для лечения. Наверняка все знают об интересном факте: утонуть в нем невозможно из-за высокой концентрации солей. Морская вода будто выталкивает тело человека, как бы он не старался опуститься на дно.
Второе место по солености занимает Красное море — на один литр приходится 41 грамм соли. Образовалось оно приблизительно 25 млн лет назад из-за передвижения ледников. Морская вода всегда теплая (даже в зимнее время года), обладает богатым животным миром.
Завершает тройку соленых морей Средиземное. В нем на один литр жидкости приходится 39,5 грамм соли, морская вода имеет температуру кипения в 100 градусов. Оно одно из самых теплых морей Мирового океана: летом температура достигает 25 градусов, а зимой — 12. В отличие от Мертвого моря здесь достаточно обитателей: акулы, скаты, морские черепахи, мидии и более пятисот видов рыб. К морям с повышенной концентрацией соли относят Белое, Баренцево, Чукотское, Японское. В них морские воды содержат от 30 до 38% соли.
Самое соленое место на Земле — озеро Дон-Жуан, расположенное на северо-востоке Антарктики. Оно имеет небольшую глубину (до 15 см), иногда его сравнивают с лужицей. При этом в нем настолько высокая концентрация солей, что жидкость не замерзает даже при температуре воздуха -50 градусов. Вода в озере Дон-Жуан солонее в 2 раза Мертвого моря и в 18 раз океанских вод.
Дон-Жуан открыто случайно в 61 году прошлого века. Вертолетчики военно-морского флота Соединенных Штатов Америки совершили первую экспедицию для изучения озера с морской водой. Одного из пилотов звали Дональд Роу, другого — Джон Хик, в честь них было назван самый соленый водоем «Дон-Хуан» (по-испански).
Антарктические Сухие Долины отличаются суровыми холодами и ветрами. Вода появились из-под земли, а соль является результатом испарения верхних слоев. В ней практически нет живых организмом (за исключением грибов, дрожжей, водорослей), в такой морской воде микрофлора так и приспособилась. Считается, если на Марсе когда-то обнаружат воду, то она будет такой же, как в этом озере.
Почему вода в океане соленая
В школе каждый изучал географию, на уроках которой учитель рассказывал, из-за чего морская вода соленая. Однако возникает множество вопросом. К примеру, почему осадки, конденсат, реки, родники, тающие ледники пресные, но море при этом не становится менее соленым? Речная вода не совсем пресная, так как в почве находятся соли. Жидкость их медленно вымывает, принося в мировой океан. Конечно, человек этого совершенно не замечает. Первобытные океаны были пресными, а со временем их наполнили соленые реки. Исследования привели к другим результатам — реки не могли просолить всю воду.
По первой теории морская вода с повышенным содержанием соли стала результатом массовых извержений вулканов много миллионов лет назад. Они были чрезвычайно активны и приводили к постоянным кислотным дождям. Океаны состояли из 10% смеси метана, хлора и серы, 15% углекислоты и 75% воды, что является ответом на вопрос «Какого вещества содержится больше всего в морской воде?». Многочисленные кислотные дожди приводили к реакциям, в результате это и стало причиной концентрированного солевого раствора.
Примечательно, что можно добывать из морской воды золото. В литре жидкости обычно содержится до нескольких миллиардных долей грамма золота. Один из источников находится на полуострове Рейкьянес.
Вторая теория уже описана выше, из которой следует: соль содержится абсолютно в каждом водоеме на Земле. Исследования доказывают, что это действительно так, но концентрация ничтожно мала, чтобы ее заметил человек. Реки, впадающие в океаны, ежедневно приносят вымытые соли из почвы.
Многие уверены, что вода, которая испаряется с поверхности моря или океана тоже соленая. Однако парообразованию подвержена только влага. Можно провести дома простой эксперимент, оставив аквариум без рыб с морской водой около источника тепла. Через некоторое время жидкость испарится, а соль останется.
При электролизе морской воды ионы соли скапливаются на соответствующих электродах. Ученые совершенствуют этот процесс, разрабатывая безопасные покрытия для анода.
Нельзя сказать, что какая-то из двух теорий неправильная. Они обе вполне логичны, но подтвердить или опровергнуть их ученые не могут до сих пор.
Может ли возникнуть пресный океан
Чтобы ответить на вопрос «Может ли океан стать пресным?», необходимо понять, что на это влияет. Свойства морских вод зависят от множества факторов, лишь часть из них:
- подводные течения;
- испарения и их активность;
- особенности движения морской воды;
- наличие ледников, а также скорость таяния.
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На глубине океана находятся залежи чистой пресной воды, но вот что в морской воде есть золото знает не каждый. Соленые воды не могут стать пресными даже через множество веков. Ученые уверены, выпаривание воды не изменяет соленость. Уровень соли всегда остается на одном уровне. Постоянство солевого состава открыл Дитмар, в честь которого и назван закон.
Если подобное все-таки случится (теоретически), то повлечет за собой необратимые последствия для всей планеты. В первую очередь — погибнут многие живые организмы, ведь даже люди применяют изотонические растворы морской воды. Надолго пресная жидкость не останется, так как из рек в океанские воды постоянно поступают соли. Однако последнее является лишь одной из нескольких теорий почему морская вода сильно соленая.
Может ли океан стать пресным? Почему морская вода соленая? Этими вопросами задаются не только любознательные дети, но и многие взрослые. Все знают, что в море и океане соленая вода, но почему так происходит не объясняют даже ученые. Есть несколько теорий, однако какая из них правильная до сих пор непонятно. Нет подтверждения и тому, могут ли испариться воды с морской солью.
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"Нет подтверждения и тому, могут ли испариться воды с морской солью." - автор, у тебя как с физикой? Тем более, сам ведь вроде писал про опыт с аквариумом в теплом месте.
Теперича о законе Дитмара. "Уровень соли всегда остается на одном уровне. Постоянство солевого состава открыл Дитмар" . Ты сам этот закон то читал? Как тогда объяснишь, что соленость в разных океанах разная? Не про общий уровень соли речь то идет. А про постоянство соотношений этих самых солей. Т.е. соли всегда присутствуют в одних и тех же пропорциях.
Уильям Дитмар проанализировал множество проб морской воды и выявил постоянство химического элементного состава морской воды по всему Мировому океану вне зависимости от степени солености воды, глубины и места ее отбора.
В их честь назвали озеро ДОН ХУАН.
Окуеть логика))))