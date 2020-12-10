Почему вода в океане соленая: причины и теории





Подобное происходит и с океаном. Сколько бы в него не поступало жидкости, он все равно не станет пресным. Знать о содержании соли нужно каждому, так как даже в морском аквариуме параметры воды играют важную роль.





Где самая соленая вода

Еще со школьного курса географии многие помнят почему в морях вода соленая и какое из них на первом месте. Речь идет о Мертвом море, однако это не совсем так. Мертвое море солонее в 10 раз среднего показателя по океану (около 340 грамм на 1 литр, для расчета удельного веса морской воды используется формула), причин тому несколько: сильное испарение, редкие дожди и втекание в него только одной реки Иордан. В такой жидкости никто не может выжить, кроме нескольких видов бактерий. Человеку безопасно купаться в Мертвом море или использовать грязи для лечения. Наверняка все знают об интересном факте: утонуть в нем невозможно из-за высокой концентрации солей. Морская вода будто выталкивает тело человека, как бы он не старался опуститься на дно.

Второе место по солености занимает Красное море — на один литр приходится 41 грамм соли. Образовалось оно приблизительно 25 млн лет назад из-за передвижения ледников. Морская вода всегда теплая (даже в зимнее время года), обладает богатым животным миром.

Завершает тройку соленых морей Средиземное. В нем на один литр жидкости приходится 39,5 грамм соли, морская вода имеет температуру кипения в 100 градусов. Оно одно из самых теплых морей Мирового океана: летом температура достигает 25 градусов, а зимой — 12. В отличие от Мертвого моря здесь достаточно обитателей: акулы, скаты, морские черепахи, мидии и более пятисот видов рыб. К морям с повышенной концентрацией соли относят Белое, Баренцево, Чукотское, Японское. В них морские воды содержат от 30 до 38% соли.

Самое соленое место на Земле — озеро Дон-Жуан, расположенное на северо-востоке Антарктики. Оно имеет небольшую глубину (до 15 см), иногда его сравнивают с лужицей. При этом в нем настолько высокая концентрация солей, что жидкость не замерзает даже при температуре воздуха -50 градусов. Вода в озере Дон-Жуан солонее в 2 раза Мертвого моря и в 18 раз океанских вод.







Дон-Жуан открыто случайно в 61 году прошлого века. Вертолетчики военно-морского флота Соединенных Штатов Америки совершили первую экспедицию для изучения озера с морской водой. Одного из пилотов звали Дональд Роу, другого — Джон Хик, в честь них было назван самый соленый водоем «Дон-Хуан» (по-испански).

Антарктические Сухие Долины отличаются суровыми холодами и ветрами. Вода появились из-под земли, а соль является результатом испарения верхних слоев. В ней практически нет живых организмом (за исключением грибов, дрожжей, водорослей), в такой морской воде микрофлора так и приспособилась. Считается, если на Марсе когда-то обнаружат воду, то она будет такой же, как в этом озере.

Почему вода в океане соленая

В школе каждый изучал географию, на уроках которой учитель рассказывал, из-за чего морская вода соленая. Однако возникает множество вопросом. К примеру, почему осадки, конденсат, реки, родники, тающие ледники пресные, но море при этом не становится менее соленым? Речная вода не совсем пресная, так как в почве находятся соли. Жидкость их медленно вымывает, принося в мировой океан. Конечно, человек этого совершенно не замечает. Первобытные океаны были пресными, а со временем их наполнили соленые реки. Исследования привели к другим результатам — реки не могли просолить всю воду.

По первой теории морская вода с повышенным содержанием соли стала результатом массовых извержений вулканов много миллионов лет назад. Они были чрезвычайно активны и приводили к постоянным кислотным дождям. Океаны состояли из 10% смеси метана, хлора и серы, 15% углекислоты и 75% воды, что является ответом на вопрос «Какого вещества содержится больше всего в морской воде?». Многочисленные кислотные дожди приводили к реакциям, в результате это и стало причиной концентрированного солевого раствора.







