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Почему вода в океане соленая: причины и теории

Почему вода в океане соленая: причины и теории (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 10:49
Сообщество : Факты
Метки: видео   интересно   океан   соленая вода   факты   фото   
1304
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Не только дети, но и взрослые часто задумываются над тем, почему вода в океане и море соленая. Она должна быть пресной, ведь ее пополняют дожди, реки, тающие ледники. При смешивании пресной и соленой жидкости в равном объеме она останется соленой.

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Метки: видео   интересно   океан   соленая вода   факты   фото   
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6  комментариев
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6k
Дарья 2 часа назад
В Мертвом море у нас каждый год умирают глупые туристы, которые начитались глупых статей что в нем нельзя утонуть и оно безопасно. Оно ОЧЕНЬ опасно. Если пару капель воды (если эту жижу можно так назвать) попадет в легкие, начинается отек легких, и именно это приводит к смерти. Больницы там нет. Спасатели в курсе специфики работы, у них есть иньекции, но счет идет на минуты.
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27k
KiploksAKS 20 минут назад
Океан был пресным, пока матросы не начали стирать в нём свои тельняшки.
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13k
Юрий 36 минут назад
"Многие уверены, что вода, которая испаряется с поверхности моря или океана тоже соленая." - многие ЕГЭшники? В мое время, большинство знало, что испаряется пресная вода.

"Нет подтверждения и тому, могут ли испариться воды с морской солью." - автор, у тебя как с физикой? Тем более, сам ведь вроде писал про опыт с аквариумом в теплом месте.

Теперича о законе Дитмара. "Уровень соли всегда остается на одном уровне. Постоянство солевого состава открыл Дитмар" . Ты сам этот закон то читал? Как тогда объяснишь, что соленость в разных океанах разная? Не про общий уровень соли речь то идет. А про постоянство соотношений этих самых солей. Т.е. соли всегда присутствуют в одних и тех же пропорциях.
Уильям Дитмар проанализировал множество проб морской воды и выявил постоянство химического элементного состава морской воды по всему Мировому океану вне зависимости от степени солености воды, глубины и места ее отбора.
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48
Мурчелло 2 часа назад
Почему вода соленая?Потому что в ее составе есть соль.
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44k
Albert GER 2 часа назад
Откыли пилоты Дональд и Джон.
В их честь назвали озеро ДОН ХУАН.

Окуеть логика))))
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4
Данил 3 часа назад
Я и не знал, что есть озеро соленее Мертвого моря
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