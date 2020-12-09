Родилась в рубашке: девушка окаменела от испуга, но беда пролетела, не задев голову

Жительница Владивостока шла по тротуару вдоль дороги и заметила рухнувший плафон уличного фонаря, когда тот, задев контактную сеть троллейбуса, поменял траекторию падения. Теперь конструкция летела в сторону девушки, которая застыла на месте не зная, в какую сторону отскочить и лишь зачарованно смотрела на медленно, как ей тогда казалось, и неумолимо приближающуюся болванку. Секунды замедлили свой бег...
Это происшествие имело место сегодня, 9 декабря, на обочине проезжей части Русской. Из записи с камеры уличного наблюдения можно понять, что стойка и плафон уличного фонаря сорвавшись, в падении задевают контактную сеть, попутно обесточивая троллейбус, затем соскользнув с проводов, конструкция летит дальше вниз, на проходящую, в это время, мимо девушку. Транспорт потеряв контакт немного проезжает по инерции и остановился, плафон, раскачиваясь на проводах, всё-таки это был её день, полетает в считаных сантиметрах от головы девушки, она приходит в себя и уклонившись от дальнейшего "качания маятника" продолжает свой путь.
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Комментарий администрации города по поводу описанного происшествия был опубликован в местном издании. Представители мэрии заявили, что авария временно остановила движение троллейбусов на маршруте №5. Городские власти отправили на место происшествия ремонтную бригаду, которая устранила повреждения. Однако причина падения плафона фонаря осталась неясна.
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Он была ещё жива
Девчёнка шла.....