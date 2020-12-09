Родилась в рубашке: девушка окаменела от испуга, но беда пролетела, не задев голову

Это происшествие имело место сегодня, 9 декабря, на обочине проезжей части Русской. Из записи с камеры уличного наблюдения можно понять, что стойка и плафон уличного фонаря сорвавшись, в падении задевают контактную сеть, попутно обесточивая троллейбус, затем соскользнув с проводов, конструкция летит дальше вниз, на проходящую, в это время, мимо девушку. Транспорт потеряв контакт немного проезжает по инерции и остановился, плафон, раскачиваясь на проводах, всё-таки это был её день, полетает в считаных сантиметрах от головы девушки, она приходит в себя и уклонившись от дальнейшего "качания маятника" продолжает свой путь.