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Родилась в рубашке: девушка окаменела от испуга, но беда пролетела, не задев голову

Родилась в рубашке: девушка окаменела от испуга, но беда пролетела, не задев голову (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 22:39
Сообщество : Жить в России
Метки: безопасность   владивосток   падение   пешеходы   повезло   россия   улицы   фонарь   
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Жительница Владивостока шла по тротуару вдоль дороги и заметила рухнувший плафон уличного фонаря, когда тот, задев контактную сеть троллейбуса, поменял траекторию падения. Теперь конструкция летела в сторону девушки, которая застыла на месте не зная, в какую сторону отскочить и лишь зачарованно смотрела на медленно, как ей тогда казалось, и неумолимо приближающуюся болванку. Секунды замедлили свой бег...

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Метки: безопасность   владивосток   падение   пешеходы   повезло   россия   улицы   фонарь   
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13  комментариев
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9k
Нихуахуа 2 часа назад
Родилась в рубашке: девушка окаменела от испуга, но беда пролетела, не задев голову
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15k
Bridge 11 минут назад
Спокойствие. Только спокойствие.
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165
Серг 21 минуту назад
Девчёнка шла,
Он была ещё жива
Девчёнка шла.....
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165
Серг 18 минут назад
Х. З.
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5k
Злобный 50 минут назад
Мне больше интересно , что за ДРЫН у неё такой 3х метровый??? Для чего?
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1k
ALEX Час назад
Это огромная ватная палочка
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6k
Barachek_Obachek Час назад
Почему веслом не отбивалась?
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13k
vikklu 2 часа назад
Вот так, идёшь себе, полон планов и надежд, в лотерею мож выиграл, а тут тебе раз, плафон на голову. И все планы рухнули... Мементо мори, как говорили раньше. А девушке поздравления со вторым днём рождения и счастья в дальнейшей жизни, надеюсь, теперь она будет у неё долгой.
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438
Tony Banano vikklu Час назад
А может другие планы появятся??)
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34k
Бабай vikklu 41 минуту назад
Перефразируя классика - "плафон ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится".
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336
Николай 2 часа назад
надо в суд... надо приучить наших упырей к ответственности
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257
DjonDalton Николай Час назад
и что в суде будет? Вред причинен какой-то кому-то? Или что? с чем в суд идти? Что излагать в исковом заявлении? Какие требования предъявлять и к кому?
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5k
Сергей DjonDalton Полчаса назад
То есть пролетевший мимо лица нож не является поводом предьявить претензии, поскольку вреда нанесено не было? "Из разряда вот убьют, тогда приходите"?
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