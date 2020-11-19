В Южной Корее появилась ведущая с искусственным интеллектом, которую не отличить от настоящей

Южнокорейский канал MBN представил первую в мире ведущую новостей с искусственным интеллектом, внешность которой полностью скопирована с известной ведущей Ким Джу-ха.
Зрителей очень удивила новая ведущая, ведь она была точь в точь, как Ким Джу-ха. Искусственный интеллект имеет те же внешность, голос, а также имитирует небольшие жесты, которые иногда делает Ким. Например, теребит ручку во время репортажа новостей.
"Я была создана путем глубокого изучения 10 часов видео с Ким Джу-ха, ее голоса, выражения лица, того, как двигаются ее губы и тело. Я могу сообщать новости точно так же, как это делала бы ведущая Ким Джу-Ха".
"Я была создана путем глубокого изучения 10 часов видео с Ким Джу-ха, ее голоса, выражения лица, того, как двигаются ее губы и тело. Я могу сообщать новости точно так же, как это делала бы ведущая Ким Джу-Ха".
Сам канал надеется на использование цифрового интеллекта во время экстренных спецвыпусков новостей, когда никого из ведущих нет в студии.
Реакция корейских зрителей на аватар корейской ведущей с цифровым интеллектом была диаметрально противоположной: одни хвалили новшество за полное сходство, а другие говорили, что это их напугало.
Реакция корейских зрителей на аватар корейской ведущей с цифровым интеллектом была диаметрально противоположной: одни хвалили новшество за полное сходство, а другие говорили, что это их напугало.
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