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В Южной Корее появилась ведущая с искусственным интеллектом, которую не отличить от настоящей

В Южной Корее появилась ведущая с искусственным интеллектом, которую не отличить от настоящей (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 22:24
Сообщество : Наука
Метки: Искусственный интеллект   ведущая   новости   робот   телеканал   технологии   южная корея   
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Южнокорейский канал MBN представил первую в мире ведущую новостей с искусственным интеллектом, внешность которой полностью скопирована с известной ведущей Ким Джу-ха.

Источник:

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Метки: Искусственный интеллект   ведущая   новости   робот   телеканал   технологии   южная корея   
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34k
Бабай 2 часа назад
"Ах, да! Но где же ноги?"
"Ах, да! Но где же ноги?"
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3k
Мих 9 минут назад
Настоящая останется без работы.
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88
parhi Полчаса назад
Давно пора
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−9
vijilante Час назад
Какой мудак так одевает ведущую,в смысле - настоящую ?!
Пугало огородное !
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14k
Сталкер 2 часа назад
Помнится, в конце 90-х была классная ведущая прогноза погоды – Татьяна Масликова.
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9k
Нихуахуа 2 часа назад
А что ещё она умеет? Писдеть то не мешки ворочать.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
чё она там на эльфийском говорит, она что - оскорбляет нас?
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40k
Митрий 2 часа назад
У нас таких полстраны. Выглядит нормальным, а рот раскроет - бот.
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