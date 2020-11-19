В Южной Корее появилась ведущая с искусственным интеллектом, которую не отличить от настоящей

Зрителей очень удивила новая ведущая, ведь она была точь в точь, как Ким Джу-ха. Искусственный интеллект имеет те же внешность, голос, а также имитирует небольшие жесты, которые иногда делает Ким. Например, теребит ручку во время репортажа новостей.



"Я была создана путем глубокого изучения 10 часов видео с Ким Джу-ха, ее голоса, выражения лица, того, как двигаются ее губы и тело. Я могу сообщать новости точно так же, как это делала бы ведущая Ким Джу-Ха".