Роскомнадзор: отрицание, гнев, гнев, гнев, принятие Telegram

Больше двух лет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пыталась заблокировать мессенджер и в итоге сдалась.
Для начала стоит напомнить, что Telegram был "заблокирован" на территории России с весны 2018 года по июнь 2020. Руководство мессенжера отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке его пользователей.
В процессе блокировки Роскомнадзор, как Халк, громил все IP-адреса, до которых смог дотянуться (больше 16 миллионов), в том числе в подсети Amazon и Google, утверждая, что их использовали для обхода блокировки. Все эти попытки не увенчались успехом и Telegram продолжал работать, хоть и с небольшими кратковременными перебоями.
В процессе блокировки Роскомнадзор, как Халк, громил все IP-адреса, до которых смог дотянуться (больше 16 миллионов), в том числе в подсети Amazon и Google, утверждая, что их использовали для обхода блокировки. Все эти попытки не увенчались успехом и Telegram продолжал работать, хоть и с небольшими кратковременными перебоями.
📲 Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 13, 2020
Наш официальный канал: https://t.co/JT3rFH2JGN pic.twitter.com/7N4Hnxz1tW
И вот, понадобилось два года, чтобы федеральная служба сдалась и 29 октября опубликовала на созданном ими официальном канале в Telegram первое сообщение.
Ждем регистрации на TikTok.
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Кто именно сдался еще узнаем.