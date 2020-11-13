FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3684 поста • 678 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Роскомнадзор: отрицание, гнев, гнев, гнев, принятие Telegram

Роскомнадзор: отрицание, гнев, гнев, гнев, принятие Telegram (2 фото)

Автор:
13 ноября 2020 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Telegram   Новости России   все о росcии   логика   новости   политика   роскомнадзор   технологии   
900
2
Больше двух лет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пыталась заблокировать мессенджер и в итоге сдалась.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Telegram   Новости России   все о росcии   логика   новости   политика   роскомнадзор   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
631
Денис Федоров Час назад
Напомните сколько бабок то вбухали в эту мнимую блокировку?)Миллионы?Миллиарды?Наших с вами денег...Ну чтож Россия страна богатая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Биолось Минуту назад
А теперь было бы справедливым, если телеграм заблокирует этот канал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Соломей 18 минут назад
говноеды решили что кто-то,где то сдался, а просто определенные структуры получили то, из-за чего всё затевалось, и теперь читают и сохраняют все то, что им надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сергей Ко Полчаса назад
Если не можешь прекратить безобразии, возглавь их!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 45 минут назад
То как вдруг в Телеге резко появилась функция видеозвонков, навевает на мысль, что кое чем все таки Телеграмм с Роскомнадзором поделился..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov 57 минут назад
думаю подавляющее большинство россиян не понимает назначения этой организации, какую пользу она несет. да и не знали бы дальше, если бы эти ... не решили устроить эту бестолковую войну с телегой. банально слили бюджет и потом расписались в собственной беспомощности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill Час назад
просто договорились
просто договорились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Урий Урьевич Час назад
Паша Дуров красавчик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ilya Volodin Час назад
Новость ну просто свежак :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus Час назад
>федеральная служба сдалась

Кто именно сдался еще узнаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Памятники, разрушенные активистами, восстановят за счет Трампа Памятники, разрушенные активистами, восстановят за счет Трампа Американские летчики испытали летающий автомобиль Американские летчики испытали летающий автомобиль Ученые изобрели новую роботизированную руку Ученые изобрели новую роботизированную руку Кадыров снова потребовал извинений от Зеленского Кадыров снова потребовал извинений от Зеленского Архитекторы думают: что можно сделать из Мавзолея Архитекторы думают: что можно сделать из Мавзолея
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3203



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
9
95
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
Чьими голосами говорили актеры советского кино
2
33
Чьими голосами говорили актеры советского кино
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Внутрь, а не наружу: причины, в связи с которыми может дымить печь
0
8
Внутрь, а не наружу: причины, в связи с которыми может дымить печь
Дикое интервью с Пауком: о Кипре, котах и коронавирусе!
0
5
Дикое интервью с Пауком: о Кипре, котах и коронавирусе!
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото)
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#кино#интересное#сша#люди#автомобили#картинки#природа#автомир
#юмор#интересно#прикольные#авария#на различный вкус#разное#в мире#маразм#россия#gif
#прикол#факты#дтп#смешные#история#авто авария#знаменитости#позитив#смешно#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться