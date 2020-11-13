Роскомнадзор: отрицание, гнев, гнев, гнев, принятие Telegram

Для начала стоит напомнить, что Telegram был "заблокирован" на территории России с весны 2018 года по июнь 2020. Руководство мессенжера отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке его пользователей.

В процессе блокировки Роскомнадзор, как Халк, громил все IP-адреса, до которых смог дотянуться (больше 16 миллионов), в том числе в подсети Amazon и Google, утверждая, что их использовали для обхода блокировки. Все эти попытки не увенчались успехом и Telegram продолжал работать, хоть и с небольшими кратковременными перебоями.