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Охранник магазина случайно брызнул антисептиком в глаза ребенку

Охранник магазина случайно брызнул антисептиком в глаза ребенку (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 14:37
Метки: в мире   видео   дезинфектор   люди   неудача   ошибка   работа   
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Рабочий день у мужчины, которому было поручено мерить посетителям магазина температуру и обрабатывать им руки средством для дезинфекции, явно не задался. Он случайно брызнул в лицо ребёнку спиртовым дезинфицирующим средством вместо того, чтобы приложить термометр.

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Метки: в мире   видео   дезинфектор   люди   неудача   ошибка   работа   
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9k
net 13 минут назад
хоть бы ему ствол никто нигде выдать не умудрился
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9k
котегRUS 41 минуту назад
бошку ему оторвать мало...
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1k
mikhanych 44 минуты назад
я знал, что на подобных должностях ратотают не сильно интеллектуальные люди, но чтоб на столько! этот дебил не может запомнить что у него и в какой руке, и ваще нихрена не смотрит что творит.
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858
Инквизитор РФ Час назад
Из жопы руки
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30k
Опаньки Инквизитор РФ 38 минут назад
но стерильные
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