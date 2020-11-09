Охранник магазина случайно брызнул антисептиком в глаза ребенку

Рабочий день у мужчины, которому было поручено мерить посетителям магазина температуру и обрабатывать им руки средством для дезинфекции, явно не задался. Он случайно брызнул в лицо ребёнку спиртовым дезинфицирующим средством вместо того, чтобы приложить термометр.
Инцидент произошел на входе в помещение. Ребенок подошел к охраннику и приподнял шапку, чтобы у него измерили температуру. Однако вместо этого работник магазина поднес к голове подростка дезинфицирующее средство и брызнул ему в глаза.
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