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Заключенным в Бразилии удалось сбежать из тюрьмы с помощью подкопа

Заключенным в Бразилии удалось сбежать из тюрьмы с помощью подкопа (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 13:05
Сообщество : Криминал
Метки: Тюрьма   бразилия   в мире   видео   зэки   люди   побег   
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Одиннадцать заключенных сбежали из тюрьмы бразильского города Пату-Бранку с помощью подземного тоннеля, выкопанного совместными усилиями. У беглецов был сообщник среди сотрудников тюрьмы.

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Метки: Тюрьма   бразилия   в мире   видео   зэки   люди   побег   
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lem02 20 минут назад
Прям кубик получился. Зацикленное видео. А они все лезли и лезли...
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