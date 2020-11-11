Заключенным в Бразилии удалось сбежать из тюрьмы с помощью подкопа

Одиннадцать заключенных сбежали из тюрьмы бразильского города Пату-Бранку с помощью подземного тоннеля, выкопанного совместными усилиями. У беглецов был сообщник среди сотрудников тюрьмы.
Мужчины покинули исправительное учреждение около шести часов утра 10 ноября через узкий лаз, который начинался у ограждения, а заканчивался рядом с расположенной поблизости поликлиникой. На кадрах видно, как злоумышленники разбирают брусчатку и по одному выбираются из-под земли, после чего направляются к поджидавшему их фургону.
Заключенные в этой тюрьме содержатся не в отдельных камерах, а в своего рода галереях, где могут свободно перемещаться, так что их хватились только через несколько часов. Следователи указывают на то, что у беглецов был пособник среди сотрудников исправительного учреждения, который снабдил их одеждой и необходимыми инструментами, его уже вывели на чистую воду.
Пятерых из одинадцати сбежавших задержали, остальных и след простыл.
Заключенные в этой тюрьме содержатся не в отдельных камерах, а в своего рода галереях, где могут свободно перемещаться, так что их хватились только через несколько часов. Следователи указывают на то, что у беглецов был пособник среди сотрудников исправительного учреждения, который снабдил их одеждой и необходимыми инструментами, его уже вывели на чистую воду.
Пятерых из одинадцати сбежавших задержали, остальных и след простыл.
В минувшем августе аналогичным образом из тюрьмы в Пату-Бранку сбежали 16 заключенных.
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