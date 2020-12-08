Озвучено новое условие прививки от ковида

Россиян предупредили, что желающим получить прививку от коронавируса придётся воздержаться от алкоголя дольше, чем предполагалось. Ранее сообщалось, что нельзя будет пить в течение 42 дней после вакцинации. Теперь глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что лучше не делать этого и за две недели до процедуры.

— Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить приём (алкоголя. — Прим. ред.), — сказала Попова в интервью "Комсомольской правде".