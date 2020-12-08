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Озвучено новое условие прививки от ковида

Озвучено новое условие прививки от ковида (2 фото)

Автор:
08 декабря 2020 17:43
Метки: история   короновирус   факты   
1627
2
Выпивать нельзя дольше, чем предполагалось. Алкоголь может попросту обнулить эффект от препарата.

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Метки: история   короновирус   факты   
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10k
Денис 3 часа назад
Как вы, сцуко, достали...
Посмотрите, пожалуйста выступление Голиковой на эту тему. Оно длится МИНУТУ!
Ну как можно так переврать.
Она ни разу не сказала, что НЕЛЬЗЯ употреблять спиртное.
Она сказала
"ограничить употребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет"

Ограничить это не значит не употреблять вообще. Это значит, что нельзя нажираться в гуано.
Ну а если кому-то ну никак на НГ без употребления внутрь литра не прожить, то ОК, сделай просто прививку после НГ.
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27k
lem02 Полчаса назад
Значит не видать нам прививки...
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13k
Мария Коненкова 44 минуты назад
Очень хитрый ход. Всех вакцинируют неизвестным препаратом, который, возможно и даже наверняка бесполезен, потому что а) вирус мутирует б) недостаточно изучен механизм выработки иммунитета. А потом, когда этого иммунитета не сформируется и все продолжат болеть, скажут: вот, они не соблюдали "питьевой" режим, поэтому не сработало. Опять же, если побочки попрут, все беды опять свалят на алкоголь. И резюмируют: россияне в силу высокой алкоголизации населения и неправильным менталитетом не готовы к вакцинации.
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13k
Мария Коненкова 39 минут назад
А если серьёзно, это называется "защита от дурака". везде она заложена: грузоподъемность механизма условно 1 тонна, в инструкции пишут "500 кг", чтобы умники 5 тонн не зарядили и не поубивались нахрен. Предельно допустимая концентрация вещества столько-то - пишут в два раза меньше, чтобы.. ну, дальше понятно. И так везде. Чтобы дураки, не соблюдающие инструкции, все же в рамках допустимого оставались. Так же как и с вакциной. Пишут "ограничить", потому что хрен знает, как она влияет на организм, эта вакцина. На всякий случай из факторов риска алкоголь убрать, чтобы общий повреждающий фактор стал меньше.
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202k
Северное сияние Час назад
Если ты не можешь не пить 2 месяца, то у меня для тебя плохие новости - ты слабовольный алкоголик и тряпка!

Я бывает по 3-4 месяца, вообще, ни капли алкоголя не принимаю. Те, кто зависим от "алкашки", добро пожаловать в ближайший КНД.
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8k
Vacony Северное сияние 58 минут назад
пить и выпивать разное. я выпиваю каждую пятницу бокал пива и может посреди неделю рюмку коньяка - это ужасно ?
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14k
Fat boy slim is * in a heaven Vacony 52 минуты назад
Ну ващет тут главное не количество, а регулярность употребления. Так что да, поздравляю, вы лакаш
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202k
Северное сияние Vacony 51 минуту назад
Абсолютно разные вещи пить и выпивать.
Но если сказано, что нельзя пить перед вакцинацией, значит НЕЛЬЗЯ!
Вы же не лезете к оголённым проводам мокрыми руками? Понимаете, что это запрещено!
И когда антибиотики принимаете, тоже алкоголь ограничиваете полностью. Ибо есть понимание того, что алкоголь полностью сводит на нет действие лекарств.
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4k
КремлеКот Fat boy slim is * in a heaven 42 минуты назад
Да ладно. Я сам не пью алкоголь больше 16-ти лет, но бокал пива и рюмка коньяка раз в неделю ну никак на алкаша не тянет.
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12k
Алексей 2 часа назад
Ходжа Насреддин однажды примерил роль "гадалки" и чтобы клиенты потом не приходили жаловаться на недостоверные гадания, придумывал условия, которые нельзя было выполнить или проверить.
Например - «не ешь из посуды, осквернённой мышами» или «следи, чтобы во время заключения сделки рядом не было плешивцев».
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1k
ых Алексей Час назад
Естессно, сейчас всех отвакцинируют водой, а потом скажут, что вот, вы пили, вам и не помогло. Как в фильме алхимики, когда получали философский камень.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Попросите голикову включать мозги чаще, чем один раз в два месяца...
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3k
Убийца Прохиндеев Свирепый Бамбр Полчаса назад
Арбидольше нечего включать, у нее в голове есть лишь центр жадности и холуйства, она живет лишь с этими 2-мя механизмами
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42k
SAndre 2 часа назад
даже если и так
готовы продать свою жизнь и здоровье за бутылку водяры?
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651
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Озвучено новое условие прививки от ковида
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9k
котегRUS 3 часа назад
сейчас как бросим все пить и за это время водидюлечка опять стонет по 3 рубля 20 копеек за поллитру.. благодать...)))
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19k
Влад 3 часа назад
Что значит "Голикова попросила"? 42 до и 42 после это же ... А-а-а, мы все умрем.
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2k
VL 3 часа назад
Ну тогда можно считать, что эта акция провалена не начавшись....
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1k
евгений 4 часа назад
Половина в любом случае, воспримет как-то так
Ссылка m.youtube.com
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
На кого вакцина не подействует -обвинят в тайном распитии спиртного,высчитают все расходы за прививку и наложат штраф.Сумма штрафа обсуждается в думе.
Без смеха смотреть новостные каналы становится всё тяжелей и тяжелей. :-)
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34k
Элек Мек AlekseiTFS 3 часа назад
Фиг знает,когда колят Кокав (прививка, он же укол от бешенства),тоже нельзя принимать спиртное.
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37k
Нанук Паналык 4 часа назад
А марихуаной колоца можна?
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10k
[email protected] 4 часа назад
Вот и не привьёмся...
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