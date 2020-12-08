Озвучено новое условие прививки от ковида

Выпивать нельзя дольше, чем предполагалось. Алкоголь может попросту обнулить эффект от препарата.
Россиян предупредили, что желающим получить прививку от коронавируса придётся воздержаться от алкоголя дольше, чем предполагалось. Ранее сообщалось, что нельзя будет пить в течение 42 дней после вакцинации. Теперь глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что лучше не делать этого и за две недели до процедуры.
— Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить приём (алкоголя. — Прим. ред.), — сказала Попова в интервью "Комсомольской правде".
— Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить приём (алкоголя. — Прим. ред.), — сказала Попова в интервью "Комсомольской правде".
Говоря о рекомендации воздержаться от распития спиртного в течение 42 дней после вакцинации, Попова уточнила: 21 день из них — это период между двумя инъекциями. Столько же нужно для выработки иммунитета.
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Метки: история короновирус факты
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Посмотрите, пожалуйста выступление Голиковой на эту тему. Оно длится МИНУТУ!
Ну как можно так переврать.
Она ни разу не сказала, что НЕЛЬЗЯ употреблять спиртное.
Она сказала
"ограничить употребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунитет"
Ограничить это не значит не употреблять вообще. Это значит, что нельзя нажираться в гуано.
Ну а если кому-то ну никак на НГ без употребления внутрь литра не прожить, то ОК, сделай просто прививку после НГ.
Я бывает по 3-4 месяца, вообще, ни капли алкоголя не принимаю. Те, кто зависим от "алкашки", добро пожаловать в ближайший КНД.
Но если сказано, что нельзя пить перед вакцинацией, значит НЕЛЬЗЯ!
Вы же не лезете к оголённым проводам мокрыми руками? Понимаете, что это запрещено!
И когда антибиотики принимаете, тоже алкоголь ограничиваете полностью. Ибо есть понимание того, что алкоголь полностью сводит на нет действие лекарств.
Например - «не ешь из посуды, осквернённой мышами» или «следи, чтобы во время заключения сделки рядом не было плешивцев».
готовы продать свою жизнь и здоровье за бутылку водяры?
Без смеха смотреть новостные каналы становится всё тяжелей и тяжелей. :-)