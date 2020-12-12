FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи рассказали о худших подарках Трусы на второй встрече и камасутра от начальника: пользователи... Объяснитесь, пожалуйста: упоротые послания от подчинённых Объяснитесь, пожалуйста: упоротые послания от подчинённых "Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет "Иранскую Анджелину Джоли" отправили за решетку на 10 лет Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат... 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде 37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде 20 интересных фактов о&nbsp;кошках 20 интересных фактов о кошках Идея чудовищна, воплощение гениально! Идея чудовищна, воплощение гениально! Я теряю в вас веру... Не хотят работать за 15 тысяч рублей. Феномен работающей нищеты Я теряю в вас веру... Не хотят работать за 15 тысяч рублей.... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео Автомобиль протаранил сторонников движения BLM на Манхэттене: видео Предметы в разрезе скрывают много интересных деталей Предметы в разрезе скрывают много интересных деталей Печальная судьба архитектора из "Жмурок"&nbsp; Печальная судьба архитектора из "Жмурок"  10 любопытных явлений, которые происходят повсеместно 10 любопытных явлений, которые происходят повсеместно Гафт ушел Гафт ушел Хохотальня Хохотальня Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев Кубики Кубики
Забавный случай в борделе

Забавный случай в борделе (2 фото)

Автор:
12 декабря 2020 17:41
Метки: Обознался   новости   случай   
4771
2
Проститутки-трансгендеры избили петербуржца, который отказался оплачивать их услуги

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Обознался   новости   случай   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
Dominus 2 часа назад
Забавный случай в борделе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Некто 12 минут назад
А могли-бы и по пакетам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 42 минуты назад
Жуть, доверяй после этого людям...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Маликов 59 минут назад
Интересный факт, оказывается кадык имеется и у многих женщин. Это может быть анатомическая аномалия, генетическая особенность или результат гормонального сбоя, возникшего в период созревания. А мне другой вопрос интересен, из поста неясно, он сам то кто? Обычный [мат], который воспользовался их услугами и не заплатил, или обычный мужик, который сбежал от них узнав с кем он только что лизался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Allmaster Час назад
Решил завязать боец ММА, ибо не входил в первую десятку.
Ну и решил пол сменить.
А кушать хочется. И вот...
И тут как назло, клиент вредный.
Пипиську то отрезали, но не навыки:))
Это я к тому, что сейчас хз, кто может оказаться на месте белокурой красотки )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ss Час назад
Как мило...
 «О времена! О нравы!» (С)латиняне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Serjio Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ваник Час назад
Если этих посадят , то в какую зону?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрьевич Ваник Час назад
Не надо сажать их, этот биомусор нужно усыпить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт 2 часа назад
Забавный случай в борделе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ПаганецЪ 2 часа назад
Здоров же он бухать! Я столько не осилю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
258
andrey 2 часа назад
все топят за гейропу ,а оно вон как оказыветься !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tatyana 2 часа назад
вот это номер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
turyst Tatyana 55 минут назад
Не просто номер, а "апартаменты на Парашютной"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
albedo 2 часа назад
Блин, бедный мужик.
Мало того, что от3.14расили, так еще и ограбили!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nitroglicerin 2 часа назад
Выяснился интересный нюанс! Даже в одежде по кривым рожам и торчащим кадыкам видно же что гомосеки.Терпила явно знал к кому шел, ибо сам походу такой же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей Бертон Nitroglicerin 2 часа назад
Смотря в каком он был состоянии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
albedo Nitroglicerin 2 часа назад
Да ладно. Мало кто отличит трансгендера от бабы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
306
☣️Месть печенегов☣️ albedo 23 минуты назад
на собственном опыте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 3 часа назад
Двум 3,14 до расам стоит статью "ограбление" и "мошенничество" предъявить. Ну и ещё пару более экзотических. Типа "совращения" и подобных.

И посадить. Обязательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
944
Горец U 3 часа назад
Топор помог бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Ракета Starship компании Илона Маска взорвалась при посадке Ракета Starship компании Илона Маска взорвалась при посадке Во время шторма с японского судна за борт упало 2 000 контейнеров Во время шторма с японского судна за борт упало 2 000 контейнеров Автомобиль, не требующий подзарядки, уже поступил в продажу Автомобиль, не требующий подзарядки, уже поступил в продажу 6 любопытных фактов обо всём на свете 6 любопытных фактов обо всём на свете В США женщина впервые станет командиром атомного авианосца В США женщина впервые станет командиром атомного авианосца
_Kura_
г. Санкт-Петербург Обыватель, которому не безразлична жизнь города.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

303



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
6 любопытных фактов обо всём на свете
3
27
6 любопытных фактов обо всём на свете
﻿
Набирающие популярность
Самый большой памятник волку
0
3
Самый большой памятник волку
Тренер наказал подростков умыванием в унитазе: видео
0
12
Тренер наказал подростков умыванием в унитазе: видео
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#картинки#позитив#природа#авто авария#знаменитости#настроение#сша
#юмор#интересно#факты#россия#смешно#собака#в мире#искусство#разное#шоу бизнес
#прикол#история#интересное#забавно#кот#авария#дтп#коты#рассказ#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться