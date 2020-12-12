Забавный случай в борделе

Мужчина решил поразвлечься и нашёл парочку весёлых дам, принимавших гостей в своих апартаментах на Парашютной. А когда выяснился интересный нюанс о принадлежности от рождения к одному и тому же полу, заказчик решил, что услугу можно считать неоказанной. Тут «дамам» пригодился мужской характер: они избили клиента, брызнули в него из перцового баллончика и закрыли перед его носом дверь, оставив себе в качестве оплаты мобильник. Пострадавший вызвал полицейских, которые доставили в отдел всех троих.