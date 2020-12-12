Забавный случай в борделе

Проститутки-трансгендеры избили петербуржца, который отказался оплачивать их услуги
Мужчина решил поразвлечься и нашёл парочку весёлых дам, принимавших гостей в своих апартаментах на Парашютной. А когда выяснился интересный нюанс о принадлежности от рождения к одному и тому же полу, заказчик решил, что услугу можно считать неоказанной. Тут «дамам» пригодился мужской характер: они избили клиента, брызнули в него из перцового баллончика и закрыли перед его носом дверь, оставив себе в качестве оплаты мобильник. Пострадавший вызвал полицейских, которые доставили в отдел всех троих.
Авторский пост
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Ну и решил пол сменить.
А кушать хочется. И вот...
И тут как назло, клиент вредный.
Пипиську то отрезали, но не навыки:))
Это я к тому, что сейчас хз, кто может оказаться на месте белокурой красотки )))
«О времена! О нравы!» (С)латиняне
Мало того, что от3.14расили, так еще и ограбили!!!
И посадить. Обязательно.