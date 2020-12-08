Мальчик-аутист рисует городские пейзажи по памяти

11-летний британский школьник Алекс Бейкер обожает рисовать очень детальные городские пейзажи. У мальчика аутизм и фотографическая память - ему достаточно один раз побывать в каком-то месте (или увидеть снимок), чтобы запомнить его до мельчайших подробностей, а затем воспроизвести на бумаге.
Алекс кропотливо воссоздает то, что увидел своими глазами или рассмотрел на фотографии. Он часами трудится на своими рисунками, и увлекается именно городской темой, причем чем больше деталей - тем лучше.
Тауэрский мост, Лондон
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Здание парламента и Биг Бен, Лондон
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Телефонная будка и Биг Бен на заднем плане, Лондон
"Я отвезла Алекса в Лондон, когда ему было пять лет, и мы были там только один день, но он вернулся домой и подробно нарисовал всю систему лондонского метрополитена", - рассказывает мама мальчика, 32-летняя Лаура Джексон. Семья живет в Ливерпуле.
"У него невероятная память, и он часами рисует в спальне. Это его страсть, и мы действительно им гордимся", - добавляет Лаура.
Вид на Манхэттен, Нью-Йорк
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Деловой квартал Канэри-Уорф, Лондон
У Алекса есть младшая сестра и младший брат, и они обожают рассматривать его рисунки. В них столько интересного! Ведь Алекс рисует не только реально существующие города, но и вымышленные.
Один из воображаемых городов Алекса
Обычно рисунок занимает у него часа три, но некоторые амбициозные проекты могут затянуться и на несколько дней.
"Мне нравится рисовать города, в которых много зданий и они сложные. Мой любимый город - Лондон, и мне очень нравится финансовый район, так как здесь очень старые здания", - говорит юный художник.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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