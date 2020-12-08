Мальчик-аутист рисует городские пейзажи по памяти

"Я использую книги, чтобы узнать о городах, в которых не был, и иногда придумываю свои собственные городские пейзажи. Мне очень хотелось бы однажды посетить Нью-Йорк, чтобы я мог нарисовать его, не заглядывая в книгу", - признается он.