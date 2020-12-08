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Мальчик-аутист рисует городские пейзажи по памяти

Мальчик-аутист рисует городские пейзажи по памяти (9 фото + 3 тянучки)

Автор:
08 декабря 2020 12:31
Сообщество : Жизнь
Метки: аутист   городской пейзаж   детализация   детские рисунки   необычно   по памяти   рисунки в детской   
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11-летний британский школьник Алекс Бейкер обожает рисовать очень детальные городские пейзажи. У мальчика аутизм и фотографическая память - ему достаточно один раз побывать в каком-то месте (или увидеть снимок), чтобы запомнить его до мельчайших подробностей, а затем воспроизвести на бумаге.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аутист   городской пейзаж   детализация   детские рисунки   необычно   по памяти   рисунки в детской   
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