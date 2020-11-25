Новое приложение для знакомств - специально для лысых!

Дэвид Миннс из Честера представил в сети свое новое приложение для знакомств. Оно предназначено для лысых - как для мужчин, так и для женщин. Узнав, что многие стесняются показать на сайтах знакомств свое фото с лысиной, Дэвид решил помочь лысым ухватить свой шанс.
Узнав, что многие из тех, кто стремится познакомиться в сети, стесняются своей лысины, Дэвид Миннс из Честера - сам, между прочим, лысый, как колено, - создал сайт и приложение Bald Date специально для тех, кто по тем или иным причинам остался без шевелюры. Ранее Дэвид прославился своим приложением Dinky One, созданном для мужчин с небольшими членами, и вот теперь - новое приложение для знакомств, уже для другой группы обделенных вниманием противоположного пола.
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Знакомиться с помощью нового приложения могут как мужчины, так и женщины. Соискатель может разместить в своей анкете 9 фото и сообщить основные данные о себе - место жительства, возраст, пол, сексуальные предпочтения, а также краткий рассказ о себе и своих интересах. Свайпинг не предусмотрен: никто не ставит никому оценки, а если ты хочешь с кем-то встретиться, можешь сразу сообщить ему об этом.
Сам Дэвид не считает, что лысина мешает его личной жизни. "Лично я не испытываю от нее ни малейших неудобств, разве что зимой прохладно", - говорит он. По его словам, он решил создать новое приложение, когда узнал, что многие, страдающие отсутствием волос, специально прикрывают на фото для сайтов знакомств свою лысину головным убором, потому что стесняются ее.
Сам Дэвид не считает, что лысина мешает его личной жизни. "Лично я не испытываю от нее ни малейших неудобств, разве что зимой прохладно", - говорит он. По его словам, он решил создать новое приложение, когда узнал, что многие, страдающие отсутствием волос, специально прикрывают на фото для сайтов знакомств свою лысину головным убором, потому что стесняются ее.
"Сам сайт я сделал за сутки, - говорит Дэвид. - Но он базируется на платформе, которую я писал три года, так что это быстрый и качественный сайт, где все в порядке с безопасностью данных". Приложением, разумеется, могут пользоваться не только лысые: сюда может зайти каждый, кто не против познакомиться с партнером, обладающим такой особенностью. Хотя, по мнению Дэвида, лысые часто преувеличивают степень своих проблем. "Это может случиться с каждым - с мужчиной, с женщиной, - говорит он. - Из-за гормонального сбоя, елкарств, стресса, травмы. Главное, быть уверенным, и все будет в порядке. Но если вы все же хотите, чтобы те, кто рассматривает ваше фото, с гарантией не удивлялись вашей прическе - точнее, ее отсутствию - добро пожаловать!"
Между тем, Дэвид явно преуменьшает степень трудностей, с которыми сталкиваются лысые в Британии при поисках партнера. Согласно данным опроса, проведенного одной из служб онлайн-знакомств, 40% женщин в Британии отказались бы развивать отношения с лысым партнером: этот недостаток для них - хуже, чем неумение готовить и низкооплачиваемая работа.
Как показывает практика, интерес к нишевым приложениям закомств велик. Так, приложения Dinky One для мужчин с маленькими членами, которое Дэвид запустил в марте, на сегодня набрадло уже более 100 тысяч участников. Сюда допускаются мужчины, член которых в эрегированном состоянии не длиннее 14 см. Посетительниц здесь тоже немало: как показала практика, девушек, которые интересуются обладателями скромных размеров, более чем достаточно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Девушки не лысые, а бритые.