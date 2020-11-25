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Новое приложение для знакомств - специально для лысых!

Новое приложение для знакомств - специально для лысых! (6 фото)

Автор:
25 ноября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Дэвид Миннс   для лысых   знакомства   идея   история   лысина - не порок   необычно   приложение   
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Дэвид Миннс из Честера представил в сети свое новое приложение для знакомств. Оно предназначено для лысых - как для мужчин, так и для женщин. Узнав, что многие стесняются показать на сайтах знакомств свое фото с лысиной, Дэвид решил помочь лысым ухватить свой шанс.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дэвид Миннс   для лысых   знакомства   идея   история   лысина - не порок   необычно   приложение   
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8  комментариев
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
я так понимаю, что и бабы там все лысые
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695
евгений Колька Валеркин сын Час назад
Да. Вот такие, например
Да. Вот такие, например
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18k
SerGProS 44 минуты назад
Ни хрена не холодно. Шкура на лысине становится закаленной. Не спроста говорят: лысый как коленка.
Девушки не лысые, а бритые.
Ни хрена не холодно. Шкура на лысине становится закаленной. Не спроста говорят: лысый как коленка. Девушки не лысые, а бритые.
Ни хрена не холодно. Шкура на лысине становится закаленной. Не спроста говорят: лысый как коленка. Девушки не лысые, а бритые.
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25k
Fat Lynx Час назад
Телки тоже лысые? Тогда нах-нах!
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44k
RusLAN Час назад
Новое приложение для знакомств - специально для лысых!
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17k
kamanch 2 часа назад
Ждем приложуху для телок с маленькими сиськами
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