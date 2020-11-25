Новое приложение для знакомств - специально для лысых!

"Сам сайт я сделал за сутки, - говорит Дэвид. - Но он базируется на платформе, которую я писал три года, так что это быстрый и качественный сайт, где все в порядке с безопасностью данных". Приложением, разумеется, могут пользоваться не только лысые: сюда может зайти каждый, кто не против познакомиться с партнером, обладающим такой особенностью. Хотя, по мнению Дэвида, лысые часто преувеличивают степень своих проблем. "Это может случиться с каждым - с мужчиной, с женщиной, - говорит он. - Из-за гормонального сбоя, елкарств, стресса, травмы. Главное, быть уверенным, и все будет в порядке. Но если вы все же хотите, чтобы те, кто рассматривает ваше фото, с гарантией не удивлялись вашей прическе - точнее, ее отсутствию - добро пожаловать!"