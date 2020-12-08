Снимки человека, который путешествует по России с фотоаппаратом в руках

Российский фотограф Сергей Коляскин создает летопись жизни обычных людей, подмечая все необычные, интересные и уникальные моменты повседневности. У него своя школа фотографии, он провел 15 персональных выставок, издал два фотоальбома, участвовал во всевозможных конкурсах, является членом Союза фотохудожников России и Русского географического общества.
1. Выпускницы
"Я не люблю специализироваться на каком-то конкретном жанре. Мне нравится снимать жизнь во всех ее проявлениях", - говорит Сергей.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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