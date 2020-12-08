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Снимки человека, который путешествует по России с фотоаппаратом в руках

Снимки человека, который путешествует по России с фотоаппаратом в руках (30 фото)

Автор:
08 декабря 2020 11:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: жизнь в России   обычная жизнь   российский фотограф   сценки из жизни   уличные фотографии   фотограф   
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Российский фотограф Сергей Коляскин создает летопись жизни обычных людей, подмечая все необычные, интересные и уникальные моменты повседневности. У него своя школа фотографии, он провел 15 персональных выставок, издал два фотоальбома, участвовал во всевозможных конкурсах, является членом Союза фотохудожников России и Русского географического общества.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь в России   обычная жизнь   российский фотограф   сценки из жизни   уличные фотографии   фотограф   
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5  комментариев
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11k
Yasen_Perec Час назад
А почему на "выпускницах" детская форма?
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18k
harrrysson 16 минут назад
Больше на кубу похоже...
Больше на кубу похоже...
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−157
МИХАН 17 минут назад
Мне понравилось,спасибо !
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