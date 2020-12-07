На пляже в Австралии были обнаружены десятки мёртвых акул

Местные власти изо всех сил пытаться выяснить, что произошло.
Десятки мёртвых акул были сфотографированы лежащими на берегу популярного среди туристов пляжа Квинсленда.
Ужасающие изображения были опубликованы в Instagram в пятницу, на них можно разобрать большое количество мёртвых акул, лежащих на песке острова Южный Страдброк, расположенного неподалёку от Голд-Кост.
Ужасающие изображения были опубликованы в Instagram в пятницу, на них можно разобрать большое количество мёртвых акул, лежащих на песке острова Южный Страдброк, расположенного неподалёку от Голд-Кост.
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Департамент рыболовства на данный момент пытается выяснить, что же случилось с этой далеко немаленькой группой рыб.
«Квинслендский лодочный и рыболовный патруль расследует, актуальны ли сообщения о мёртвых акулах на пляже и является ли их присутствие там выброшенным приловом», — сообщил Courier Mail представитель пресс-службы департамента.
В этот район будет отправлена группа специалистов, которые должны будут узнать, были ли совершены в этом месте какие-либо преступные действия.
«Квинслендский лодочный и рыболовный патруль расследует, актуальны ли сообщения о мёртвых акулах на пляже и является ли их присутствие там выброшенным приловом», — сообщил Courier Mail представитель пресс-службы департамента.
В этот район будет отправлена группа специалистов, которые должны будут узнать, были ли совершены в этом месте какие-либо преступные действия.
После того, как фотографии были опубликованы в Интернете, многие заявили, что данная сцена выглядит «разрушительной».
Отметим, что в другом ужасном случае, произошедшем всего за несколько дней до этого, в Пойнт Лоули, недалеко от Уайаллы, что в Южной Австралии, была найдена мёртвой большая белая акула.
Отметим, что в другом ужасном случае, произошедшем всего за несколько дней до этого, в Пойнт Лоули, недалеко от Уайаллы, что в Южной Австралии, была найдена мёртвой большая белая акула.
Окровавленная акула была обнаружена во вторник, в соцсетях же ходило много слухов относительно того, что её поймал на крючок местный рыбак, после чего просто взял и бросил создание истекать кровью на берегу.
Добавим, что в Австралии большие белые акулы считаются охраняемым видом, и любому, кто окажет вред существу, грозит штраф в размере 10 тысяч долларов.
Члены рыболовной страницы в социальной сети Уайаллы поспешили начать собственное расследование смерти животного.
Один из них поделился несколькими фотографиями, на которых акула находится выброшенной из океана, и фотографией двух мужчин, тянущих что-то крупное, предположительно акулу, в сторону берега.
Добавим, что в Австралии большие белые акулы считаются охраняемым видом, и любому, кто окажет вред существу, грозит штраф в размере 10 тысяч долларов.
Члены рыболовной страницы в социальной сети Уайаллы поспешили начать собственное расследование смерти животного.
Один из них поделился несколькими фотографиями, на которых акула находится выброшенной из океана, и фотографией двух мужчин, тянущих что-то крупное, предположительно акулу, в сторону берега.
Department of Primary Industries and Regions с тех пор забрал акулу с берега, чтобы определить причину её смерти.
«Рыболовные офицеры из Department of Primary Industries and Regions отреагировали на сообщения о мёртвой белой акуле, выброшенной на скалы возле Пойнт Лоули во вторник днём, которая находится под защитой», — заявил пресс-секретарь организации.
«При помощи местных жителей акула была обнаружена и извлечена для судебно-медицинской экспертизы в рамках расследования обстоятельств, связанных с возможной причиной смерти.»
«Рыболовные офицеры из Department of Primary Industries and Regions отреагировали на сообщения о мёртвой белой акуле, выброшенной на скалы возле Пойнт Лоули во вторник днём, которая находится под защитой», — заявил пресс-секретарь организации.
«При помощи местных жителей акула была обнаружена и извлечена для судебно-медицинской экспертизы в рамках расследования обстоятельств, связанных с возможной причиной смерти.»
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Даже странно.
Там в последние время особо не парятся .
Обычно всегда находятся свидетели которые видели российскую субмарину, спутник или парочку туристов любующийся шпилями .