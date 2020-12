На пляже в Австралии были обнаружены десятки мёртвых акул

Department of Primary Industries and Regions с тех пор забрал акулу с берега, чтобы определить причину её смерти.



«Рыболовные офицеры из Department of Primary Industries and Regions отреагировали на сообщения о мёртвой белой акуле, выброшенной на скалы возле Пойнт Лоули во вторник днём, которая находится под защитой», — заявил пресс-секретарь организации.



«При помощи местных жителей акула была обнаружена и извлечена для судебно-медицинской экспертизы в рамках расследования обстоятельств, связанных с возможной причиной смерти.»