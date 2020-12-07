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На пляже в Австралии были обнаружены десятки мёртвых акул

На пляже в Австралии были обнаружены десятки мёртвых акул (6 фото)

Автор:
07 декабря 2020 10:46
Сообщество : Лагуна акул
Метки: австралия   акула   в мире   интересно   история   фото   
293
6
Местные власти изо всех сил пытаться выяснить, что произошло.
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Метки: австралия   акула   в мире   интересно   история   фото   
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3  комментария
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36k
Вепс 54 минуты назад
Они от переедания померли? У них из пастей рыба прям вываливается у всех.
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12k
Артемыч 24 минуты назад
Авария на ядерном объекте Австралии, разлив нефти, слив отходов. Это очевидно же. Или такие версии только к нам применимы при наличии двух дохлых осьминогов?
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130
Виталий Касандров 39 минут назад
Местные власти изо всех сил пытаться выяснить, что произошло.
Даже странно.
Там в последние время особо не парятся .
Обычно всегда находятся свидетели которые видели российскую субмарину, спутник или парочку туристов любующийся шпилями .
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