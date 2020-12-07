На пляже в Австралии были обнаружены десятки мёртвых акул

Окровавленная акула была обнаружена во вторник, в соцсетях же ходило много слухов относительно того, что её поймал на крючок местный рыбак, после чего просто взял и бросил создание истекать кровью на берегу.



Добавим, что в Австралии большие белые акулы считаются охраняемым видом, и любому, кто окажет вред существу, грозит штраф в размере 10 тысяч долларов.



Члены рыболовной страницы в социальной сети Уайаллы поспешили начать собственное расследование смерти животного.



Один из них поделился несколькими фотографиями, на которых акула находится выброшенной из океана, и фотографией двух мужчин, тянущих что-то крупное, предположительно акулу, в сторону берега.