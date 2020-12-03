Рыбак выловил жутковатого морского пришельца

Он заметил среди рыб странное живое создание и в ужасе отскочил, швырнув сеть на землю.



После любопытный рыбак ткнул таинственное существо палкой и даже подумывал о том, чтобы сжечь его, но перед этим решил заснять зверюгу на свой телефон, чтобы потом попытаться идентифицировать.



«Сначала я подумал, что это просто веточка, но потом она начала шевелиться. Я испугался и отпрыгнул, — рассказал он. — Это сбило меня с толку, потому что я впервые видел такое странное существо.»

Он сделал несколько снимков и видеозаписей животного, прежде чем выпустить его обратно в водоём.



Позже мужчина показал отснятый материал своим друзьям, которые ему сказали, что это, скорее всего, чёрная перьевая звезда (Colobometra perspinosa).



«Я палкой отбросил её обратно в воду. Надеюсь, я больше не выловлю ничего подобного.»