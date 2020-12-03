Рыбак выловил жутковатого морского пришельца

Мужчина пошёл на рыбалку и выловил странное существо.
Недавно одним тайским рыбаком с морской глубины было поднято страшное «инопланетное» чудовище с 20 причудливо длинными щупальцами.
41-летний Деша Срикаи (Desha Srichai) рыбачил 30 ноября у берегов тайской провинции Краби, когда вытащил из воды весьма странное существо.
41-летний Деша Срикаи (Desha Srichai) рыбачил 30 ноября у берегов тайской провинции Краби, когда вытащил из воды весьма странное существо.
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Он заметил среди рыб странное живое создание и в ужасе отскочил, швырнув сеть на землю.
После любопытный рыбак ткнул таинственное существо палкой и даже подумывал о том, чтобы сжечь его, но перед этим решил заснять зверюгу на свой телефон, чтобы потом попытаться идентифицировать.
«Сначала я подумал, что это просто веточка, но потом она начала шевелиться. Я испугался и отпрыгнул, — рассказал он. — Это сбило меня с толку, потому что я впервые видел такое странное существо.»
Он сделал несколько снимков и видеозаписей животного, прежде чем выпустить его обратно в водоём.
Позже мужчина показал отснятый материал своим друзьям, которые ему сказали, что это, скорее всего, чёрная перьевая звезда (Colobometra perspinosa).
«Я палкой отбросил её обратно в воду. Надеюсь, я больше не выловлю ничего подобного.»
После любопытный рыбак ткнул таинственное существо палкой и даже подумывал о том, чтобы сжечь его, но перед этим решил заснять зверюгу на свой телефон, чтобы потом попытаться идентифицировать.
«Сначала я подумал, что это просто веточка, но потом она начала шевелиться. Я испугался и отпрыгнул, — рассказал он. — Это сбило меня с толку, потому что я впервые видел такое странное существо.»
Он сделал несколько снимков и видеозаписей животного, прежде чем выпустить его обратно в водоём.
Позже мужчина показал отснятый материал своим друзьям, которые ему сказали, что это, скорее всего, чёрная перьевая звезда (Colobometra perspinosa).
«Я палкой отбросил её обратно в воду. Надеюсь, я больше не выловлю ничего подобного.»
Перьевая звезда — это морское животное с несколькими болтающимися клешнями, которые могут восстанавливаться после их отсечения.
Данное существо потребляет планктон и обычно обитает на дне моря.
Перьевые звёзды — это морские лилии — группа морских животных, в которую входят морские звёзды, морские ежи и морские огурцы.
Перьевые звёзды отличаются от большинства других морских лилий тем, что у них нет стебля, который соединяет их с морским дном.
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Данное существо потребляет планктон и обычно обитает на дне моря.
Перьевые звёзды — это морские лилии — группа морских животных, в которую входят морские звёзды, морские ежи и морские огурцы.
Перьевые звёзды отличаются от большинства других морских лилий тем, что у них нет стебля, который соединяет их с морским дном.
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