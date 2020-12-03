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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 323 поста • 209 подписчиков подписаться
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Рыбак выловил жутковатого морского пришельца

Рыбак выловил жутковатого морского пришельца (3 фото)

Автор:
03 декабря 2020 09:39
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: в мире   интересно   на дне   рыбалка   существо   фото   
402
3
Мужчина пошёл на рыбалку и выловил странное существо.
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Метки: в мире   интересно   на дне   рыбалка   существо   фото   
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4  комментария
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887
Шурман 52 минуты назад
Я неделю назад вот такого хека выловил :) сразу эксперты нашлись которые поставили диагноз рак катаракта :)
Я неделю назад вот такого хека выловил :) сразу эксперты нашлись которые поставили диагноз рак катаракта :)
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2k
Варяг оглы Чиуауа 52 минуты назад
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2k
Варяг оглы Чиуауа 53 минуты назад
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−34
Алиса Герман 55 минут назад
Инопришленец какой-то!
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Parizhanka

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