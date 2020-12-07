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Цыганский шик израильского дворца российского миллиардера

Цыганский шик израильского дворца российского миллиардера (19 фото)

Автор:
07 декабря 2020 21:21
Метки: Варламов   Израиль   блеск   дворец   продажа   шик   
5400
19
В городе Кейсария, неподалёку от дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, продаётся шикарный дворец – информация об этом есть на сайте подразделения недвижимости Sotheby's. Усадебка, похоже, принадлежит российскому бизнесмену Валерию Когану: ещё в 2008 году израильские СМИ писали, что он строит в Кейсарии "настоящий Версаль", позже эта информация неоднократно подтверждалась.
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Метки: Варламов   Израиль   блеск   дворец   продажа   шик   
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1k
евгений 5 часов назад
надо брать
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13k
Егор евгений 5 часов назад
Бедненько, но чистенько.
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19k
pssst 3 минуты назад
Роскошно и со вкусом. Автор от зависти желчью исходит - цыганщину где-то углядел.
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49
Hugh G. Rektion 7 минут назад
Стиль на любителя, но это не цыганщина
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2k
RelaniumZ Полчаса назад
Мир испортился - никто уже не пытается сказать, что это ещё одна дача Путина((
Хотя нет, всё нормально, почитал комменты ниже - всё в порядке, если не прямо то намекают
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7k
Клёст Полчаса назад
Сейчас вот подумалось:
а может быть заказчики таких вот домов и интерьеров, втайне лелеют мечту, что однажды потомки будут восхищаться ,,усадьбой имярек,, как сейчас нас поражает архитектура унаследованная от властителей и богачей ушедших эпох - ну хоть так в историю войти?)
Ну не верится мне, что в трезвом уме и светлой памяти можно вот так...
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6k
amrita 2 часа назад
всё... ВСЁ Т... нажито непосильным трудом.
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13k
Ser amrita Полчаса назад
УКРАДЕНО! у России и народа России!
И главное что те кто называют себя ВЛАСТЬ в России это воровство покрывают ... по тому как сами часть воровского сообщества.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
никто не купит.....деньги на ветер!
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Стиль называется - приступ эпилептика.
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3
Альф 2 часа назад
С такими замашками земли хрен напасешься в израиле
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24k
Седой 2 часа назад
Да там не один табор поместится, они же газет то не читают, надо бы до них довести эту инфу
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108
Buba_kastorkin 2 часа назад
Купят в итоге...а сарай этот переделают.там самая дорогая земля в израиле.
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−7
Вася с ложкой 2 часа назад
Там ария (мэрия ) наверно только с его налогов на землю ,построили себе такие-же дома просто в месте поскромней .Кесария вообше славится своими понтавитым ....Они такие забавные .
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1k
Павел 3 часа назад
Мда, дорого богато, но...я согласен со всеми...цыганщина, ни вкуса, ни стиля. Я бы не хотел там жить, нету ни капли уюта. Какая то золотомраморная пещера. Цена тоде удивила, интересно ипотека есть?
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611
Paul Wood 3 часа назад
Не хило бабосы понадобились.
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2k
Mellivora 3 часа назад
А чего не в римском стиле? Вообразил бы себя наместником Рима в Иудее и вершителем судеб,
Коган-кесарийский-золотая-отделка. Ходил бы белой тоге с золотым подбоем.
Нанимал бы актеров и разыгрывал библейские сюжеты.
Впрочем,продает недвижку? Да уж,тяжко у капиталистов, там уже не олигарх вершитель судеб,а так миллионер подзаборный,налоги надо платить, местные органы за тобой присматривают.
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19k
pssst Mellivora 2 минуты назад
Римский стиль достаточно уныл.
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2k
santyago 4 часа назад
100%, цыганщина как есть
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
К такой жизни ещё привыкнуть нужно.
Там же постоянно шарится куча постороннего народу. Уборщицы,повара,бассейн нужно обслуживать,всегда что то по мелочам ремонтировать. Водители,садовники,репетиторы для детей и всякая прочая прислуга.
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2k
Директор свежего воздуха 4 часа назад
Перестаньте уже воров и барыг бизнесменами называть.
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29k
Korolev 4 часа назад
Не цыганщина, но на любителя...
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3k
RALEXXX 4 часа назад
Дорого-богато. Долго же он будет его продавать. А вообще что-то с ним не так - вдруг стал резко избавляться от недвижимости. Неспроста.
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Кучеряво живет россияненц Коган - манщион в Кесарии, пентхаус в Тель-Авиве, апартмент в Нью Йорке. Вот они, плоды прихватизации святых 90х - кто успел, тот и сьел. Кто не успел, тот сейчас живет от зарплаты до зарплаты.
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108
Buba_kastorkin Frank Borman 2 часа назад
Не завидуй...
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