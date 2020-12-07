Цыганский шик израильского дворца российского миллиардера

В городе Кейсария, неподалёку от дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, продаётся шикарный дворец – информация об этом есть на сайте подразделения недвижимости Sotheby's. Усадебка, похоже, принадлежит российскому бизнесмену Валерию Когану: ещё в 2008 году израильские СМИ писали, что он строит в Кейсарии "настоящий Версаль", позже эта информация неоднократно подтверждалась.
Фото: Sotheby's International Realty
Многие называли Валерия Когана совладельцем аэропорта Домодедово, но собственник Домодедово Дмитрий Каменщик эту информацию отрицал. Как бы то ни было, Валерий Коган входил в рейтинги Forbes и в 2014 году был 41-м в списке богатейших бизнесменов России с состоянием 2,5 миллиарда долларов.
Дворец был выставлен на продажу ещё в прошлом году, а в 2020-м Коган решил заодно избавиться от пентхауса в Тель-Авиве ($65 млн) и от апартаментов в Нью-Йорке ($45 млн).
А сколько же стоит само "поместье в королевском стиле", как его характеризует Sotheby's? Да всего 258 318 757 долларов, или 845 244 804 шекеля, или 19 миллиардов рублей. 19 миллиардов рублей – это, к примеру, бюджет Саратова за прошлый год. Что ждёт нас за стенами самого дорогого особняка в Израиле? Думаю, вы уже догадываетесь...
Дворец был выставлен на продажу ещё в прошлом году, а в 2020-м Коган решил заодно избавиться от пентхауса в Тель-Авиве ($65 млн) и от апартаментов в Нью-Йорке ($45 млн).
А сколько же стоит само "поместье в королевском стиле", как его характеризует Sotheby's? Да всего 258 318 757 долларов, или 845 244 804 шекеля, или 19 миллиардов рублей. 19 миллиардов рублей – это, к примеру, бюджет Саратова за прошлый год. Что ждёт нас за стенами самого дорогого особняка в Израиле? Думаю, вы уже догадываетесь...
Ты-дыщ! Агент утверждает, что весь этот пиздец "вдохновлён архитектурой барокко и рококо", но мы-то знаем, что хозяин подсмотрел его у цыган в Сороках или в Румынии.
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Полы из натурального мрамора и оникса, а вот потолок как-то бедноват... Не хватает амурчиков и херувимчиков.
Качалочка. В таких интерьерах современные тренажёры смотрятся просто нелепо, но если человек поставил перед собой цель сделать всё шикарно, его такие мелочи не остановят!
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Хотя нет, всё нормально, почитал комменты ниже - всё в порядке, если не прямо то намекают
а может быть заказчики таких вот домов и интерьеров, втайне лелеют мечту, что однажды потомки будут восхищаться ,,усадьбой имярек,, как сейчас нас поражает архитектура унаследованная от властителей и богачей ушедших эпох - ну хоть так в историю войти?)
Ну не верится мне, что в трезвом уме и светлой памяти можно вот так...
И главное что те кто называют себя ВЛАСТЬ в России это воровство покрывают ... по тому как сами часть воровского сообщества.
Коган-кесарийский-золотая-отделка. Ходил бы белой тоге с золотым подбоем.
Нанимал бы актеров и разыгрывал библейские сюжеты.
Впрочем,продает недвижку? Да уж,тяжко у капиталистов, там уже не олигарх вершитель судеб,а так миллионер подзаборный,налоги надо платить, местные органы за тобой присматривают.
Там же постоянно шарится куча постороннего народу. Уборщицы,повара,бассейн нужно обслуживать,всегда что то по мелочам ремонтировать. Водители,садовники,репетиторы для детей и всякая прочая прислуга.