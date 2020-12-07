Цыганский шик израильского дворца российского миллиардера

Многие называли Валерия Когана совладельцем аэропорта Домодедово, но собственник Домодедово Дмитрий Каменщик эту информацию отрицал. Как бы то ни было, Валерий Коган входил в рейтинги Forbes и в 2014 году был 41-м в списке богатейших бизнесменов России с состоянием 2,5 миллиарда долларов.



Дворец был выставлен на продажу ещё в прошлом году, а в 2020-м Коган решил заодно избавиться от пентхауса в Тель-Авиве ($65 млн) и от апартаментов в Нью-Йорке ($45 млн).



А сколько же стоит само "поместье в королевском стиле", как его характеризует Sotheby's? Да всего 258 318 757 долларов, или 845 244 804 шекеля, или 19 миллиардов рублей. 19 миллиардов рублей – это, к примеру, бюджет Саратова за прошлый год. Что ждёт нас за стенами самого дорогого особняка в Израиле? Думаю, вы уже догадываетесь...