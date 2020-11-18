В Риме нашли дворец Калигулы

Итальянские археологи раскопали в центре Рима, под офисным зданием, остатки дворца императора Калигулы (12-14 гг. н.э.). Они нашли элементы мраморной отделки, кости оленей и семена редких растений. По мнению ученых, это был роскошный дворец с богато украшенным садом с фонтанами и экзотическим зверинцем, в котором жили страусы, олени и даже медведи.
Найденные на раскопках артефакты - драгоценности, монеты, кости животных и др. - станут музейными экспонатами.
Место раскопок находится на площади Витторио Эмануэле II в юго-восточной части центрального Рима.
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Как раз в районе Эсквилинского холма - одного из семи холмов Рима, на которых изначально был построен город.
Вот одна из художественных интерпретаций того, как мог выглядеть сад при дворце Калигулы
Повсюду мрамор, фонтаны, экзотические растения и животных, привезенные из дальних стран... Исследователи нашли семена растений, останки животных, развалины белой мраморной лестницы, соединявшей разные уровни сада, элементы водопроводной системы.
На водопроводе указано имя Клавдия, преемника Калигулы, что означает, что этим местом пользовались и после убийства одиозного императора.
Калигула стал императором в 24 года. У него не было дворца, построенного по индивидуальному заказу; этот он получил в 37 году н. э. Ранее его владельцем был Луций Элий Ламияя, богатый сенатор и консул, который завещал свое имущество императору.
Бюст Калигулы в Модене, Италия. Этого человека принято считать самым жестоким из римских правителей.
Археолог Сильвия Фортунати обрабатывает фрагменты интерьеров исторического дворца, на которых видны "живые" фрески - настенные росписи, нанесенные на влажную штукатурку.
На снимке - остатки белой мраморной лестницы, которая соединяла разные уровни дворцового сада.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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