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В Риме нашли дворец Калигулы

В Риме нашли дворец Калигулы (10 фото)

Автор:
18 ноября 2020 13:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Калигула   артефакты   археология   дворец   император   раскопки   рим   римский император   
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Итальянские археологи раскопали в центре Рима, под офисным зданием, остатки дворца императора Калигулы (12-14 гг. н.э.). Они нашли элементы мраморной отделки, кости оленей и семена редких растений. По мнению ученых, это был роскошный дворец с богато украшенным садом с фонтанами и экзотическим зверинцем, в котором жили страусы, олени и даже медведи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Калигула   артефакты   археология   дворец   император   раскопки   рим   римский император   
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Прохожий3 5 минут назад
Мне всегда интересно - как так получается. Фактически царский дворец, в городе, который существует очень давно без каких-то катаклизмов, и вдруг его теряют на много веков и случайно раскапывают. Я понимаю, когда раскапывают какие-то заброшенные города в Мексике и т.д. Но тут.. Представьте что должно случиться, чтобы раскатали по кирпичику какой-нибудь кремль и на 500 лет забыли что он тут стоял, а вместо него построили завод или парк развлечений))
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