Как нашлась картина, которая не пропадала

"Разрывая семейные узы" - одна из самых популярных и любимых американцами картин Нормана Рокуэлла
В 2006 году картина была продана на аукционе Сотбис за 15.4 миллиона долларов - на тот момент это была рекордная сумма за картину Рокуэлла. Не в последнюю очередь, уверены многие, рекорд был установлен из-за очень странной и интересной истории с картиной.
Дело в том, что когда-то картина пропала.
Только об этом никто не знал.
Дело в том, что когда-то картина пропала.
Только об этом никто не знал.
В 1962 году, через восемь лет после создания, картину купил у самого Рокуэлла его близкий друг и сосед, художник комиксов Дон Трахт.
Трахт обожал картину Рокуэлла, которую купил у самого автора за 900 долларов. С тех пор картина всегда оставалась у него, до самой его смерти. Он отказывался продавать ее за любые деньги - когда в 70-х он отказался от 35000 долларов за нее, Рокуэлл написал ему записку: "Ты просто спятил, что не продаешь ее - но я ценю твою верность". Но незадолго до этой смерти, случившейся в 2005 году, начали появляться вопросы.
В 2004-м Трахт переехал в дом престарелых, и его дети решили передать драгоценную картину в музей. Была открыта специальная экспозиция, поклонники и эксперты съезжались со всей страны, чтобы полюбоваться и повосторгаться своей любимой картиной.
В 2004-м Трахт переехал в дом престарелых, и его дети решили передать драгоценную картину в музей. Была открыта специальная экспозиция, поклонники и эксперты съезжались со всей страны, чтобы полюбоваться и повосторгаться своей любимой картиной.
Но некоторые были не в восторге. Они начали сравнивать картину, оригинал, с обложкой журнала, на котором она была впервые напечатана, и начали замечать не соответствия. Краски были более блеклыми. Лицо мальчика было другим. Отличались и другие детали. Эксперты были в недоумении. История картины была безупречна. Ее продал сам Норман Рокуэлл, своему другу Дону Трахту, на руках были документы, письма от Рокуэлла, сохранился даже оригинал чека. Все знали, что это настоящая картина, разве нет?
Но сомневающихся становилось все больше. Новые владельцы картины, дети уже скончавшегося к этому времени Трахта, забеспокоились. Эта картина была их главное сокровище, а теперь пошли разговоры, что это просто второсортная подделка. Картину отправили на анализ, чтобы установить проводились ли над ней дополнительные манипуляции - но нет, рентген не показал никакого второго слоя. В конце концов сотрудники музея сошлись на том, что скорее всего картину испортили при реставрации - она долгое время висела на открытом воздухе в комнате с камином в доме Дона Трахта, и скорее всего была испорчена плохим реставратором при одной из чисток.
Однажды в марте 2006 года младший сын Трахта Дейв, обходил дом своего покойного отца, который они собирались продавать, когда заметил странную щель в стене у книжной полки - как будто в этом месте панель, покрывавшая стену, немного отходила. Он потянул ее на себя, заглянул внутрь и увидел очертания картин. Он тут же позвонил своему старшему брату Дону-младшему, рассказав, что увидел, и старший брат примчался, неся с собой инструменты, с помощью которых готовился разнести стену. Это не понадобилось - его встретил радостный Дейв, который показал, что стена легко и просто отъезжала в сторону - а за ней висели картины Мид Шеффер, Джорджа Хьюза, Джина Пелхама - всего восемь картин знаменитых американских художников, а в центре висела "Разрывая семейные узы" Нормана Рокуэлла.
Вот только был нюанс - нескольких из этих картин у Трахта не должно было быть.
В 1973 году он развелся со своей женой Элизабет - развод был очень горьким, неприятным, с множеством споров и взаимных обвинений. После его окончания Дон и Элизабет больше никогда не обменялись и словом. Их главные сокровища, восемь картин современных американских художников были поделены между ними - пять достались Элизабет, а три, включая "Разрывая семейные узы", перешли во владение Дона. Вернее так все думали.
На самом деле Дон Трахт, сам талантливый художник, просто напросто скопировал все картины, будучи не в силах расстаться с ними и отдать своей жене. Потом по решению суда он передал жене копии, свои копии развесил по стенах в своем новом доме, а оригиналы просто спрятал в тайнике.
После этого удивительного открытия оригинал отправили туда же, где находилась копия - в музей, где их некоторое время демонстрировали вместе, а потом посвятили удивительной находке целую выставку - "Тайны за стеной: Коллекция Дона Трахта" - где показали все картины, найденные в тайнике вместе с их копиями.
На самом деле Дон Трахт, сам талантливый художник, просто напросто скопировал все картины, будучи не в силах расстаться с ними и отдать своей жене. Потом по решению суда он передал жене копии, свои копии развесил по стенах в своем новом доме, а оригиналы просто спрятал в тайнике.
После этого удивительного открытия оригинал отправили туда же, где находилась копия - в музей, где их некоторое время демонстрировали вместе, а потом посвятили удивительной находке целую выставку - "Тайны за стеной: Коллекция Дона Трахта" - где показали все картины, найденные в тайнике вместе с их копиями.
Дон Трахт-младший (на снимке) не хочет думать, что могло бы случиться, если бы его младший брат не нашел ту щель - дом могли продать, он мог сгореть, могло случиться что угодно, а их отец ни разу не обмолвился и словом о том, что он сделал. Не устает он и удивляться мастерству своего отца: "Кто бы мог подумать, что такое мог нарисовать художник, рисовавший глупые комиксы?"
А Элизабет Трахт? Когда 92-хлетней женщине рассказали, что сделал ее покойный бывший муж, та ответила, что ни на секунду не удивлена.
А Элизабет Трахт? Когда 92-хлетней женщине рассказали, что сделал ее покойный бывший муж, та ответила, что ни на секунду не удивлена.
В любом случае, намек Дон Трахт-старший оставил - однажды он нарисовал свою версию пародии на знаменитую, принадлежавшую ему, картину - себя в образе отца и героя его комиксов Генри в образе сына.
На видео можно посмотреть, как выглядела та стена с тайником.
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