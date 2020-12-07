Как нашлась картина, которая не пропадала

В 1973 году он развелся со своей женой Элизабет - развод был очень горьким, неприятным, с множеством споров и взаимных обвинений. После его окончания Дон и Элизабет больше никогда не обменялись и словом. Их главные сокровища, восемь картин современных американских художников были поделены между ними - пять достались Элизабет, а три, включая "Разрывая семейные узы", перешли во владение Дона. Вернее так все думали.



На самом деле Дон Трахт, сам талантливый художник, просто напросто скопировал все картины, будучи не в силах расстаться с ними и отдать своей жене. Потом по решению суда он передал жене копии, свои копии развесил по стенах в своем новом доме, а оригиналы просто спрятал в тайнике.



После этого удивительного открытия оригинал отправили туда же, где находилась копия - в музей, где их некоторое время демонстрировали вместе, а потом посвятили удивительной находке целую выставку - "Тайны за стеной: Коллекция Дона Трахта" - где показали все картины, найденные в тайнике вместе с их копиями.