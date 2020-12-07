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Как нашлась картина, которая не пропадала

Как нашлась картина, которая не пропадала (12 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 13:02
Метки: Норман Рокуэлл   истории из жизни   художники   
2279
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"Разрывая семейные узы" - одна из самых популярных и любимых американцами картин Нормана Рокуэлла

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Метки: Норман Рокуэлл   истории из жизни   художники   
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7  комментариев
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12k
seller-k Автор поста 6 часов назад
Наверное надо было добавить, что Рокуэлл написал картину, когда сам начал ощущать "синдром опустевшего гнезда" - его дети один за другим стали уходить в взрослую жизнь, и именно это ощущение тоски от предстоящей разлуки постарался он передать в фигуре отца, который готовится посадить на поезд сына, отправляющегося в университет. Мальчик одет в свой лучший костюм, на его чемодане наклейка "У. Штата" - университет штата, в кармане торчит билет, рядом с отцом стоят флаг и фонарь - они из такого маленького городка, что здесь нет станции, отцу предстоит остановить поезд, чтобы посадить сына - а пока они ждут, сидя на подножке грузовика с их фермы.
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1k
Алексей 4 часа назад
Хороший художник. На картины прям приятно посмотреть.
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1k
xannar 4 часа назад
А ведь очень талантливый художник, потрясающе передаёт момент - эмоции, позы людей, любые детали и мелочи вокруг! Девочка с синяком - просто класс!
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697
Тамара Коршунова 6 часов назад
"Девочка с синяком - просто шедевр"!!!
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12k
Алексей 6 часов назад
Странно, что дети его бывшей жены, не предъявили претензий на оригиналы картин, присужденных при разводе.
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3k
Едондер пуп 6 часов назад
Эх-х, октябрьские значки вместе с пионерскими галстуками! Не разобрался он в хитросплетениях символики.
Эх-х, октябрьские значки вместе с пионерскими галстуками! Не разобрался он в хитросплетениях символики.
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1k
Алексей Едондер пуп 4 часа назад
Перепутал звёздочки с пионерскими значками.
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