Видео: девушка вышла из бара и исполнила энергичный танец

Ниже - еще одно видео, на котором можно увидеть хозяйку бара и ее новую сотрудницу. Журналист просит Каяллу показать движения ее танца - и она с радостью показывает. А на вопрос, когда следует использовать этот танец, отвечает так: "Всегда, когда вы испытываете счастье, когда получаете благословение свыше, когда получаете то, чего хотели и к чему долго шли, - просто танцуйте! Этот танец или другой - неважно. Танцуйте!"