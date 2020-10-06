Видео: девушка вышла из бара и исполнила энергичный танец

В Сети появилось видео, которое быстро стало популярным. Это кадры, снятые уличной камерой видеонаблюдения: просто автомобильная стоянка, а на ней танцует молодая девушка - так, как танцуют только счастливые люди! Что же с ней произошло?
Это 21-летняя американка Каялла Джонс. Последние два года она была бездомной и не могла найти работу - а затем началась пандемия, что вообще свело шансы устроиться хоть куда-нибудь к минимуму.
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На видео - момент, когда Каялла не может сдержать эмоций: ее только что приняли на работу официанткой в спортбар The Spot в Атланте, штат Джорджия.
Девушка вышла на парковку после собеседования и от счастья пустилась в пляс, думая, что ее никто не видит.
Владелица бара Дакара Спенс рассказала СМИ, что наняла Каяллу, потому что интуитивно почувствовала: этот человек горит желанием работать, в нем масса неизрасходованной энергии и позитива.
Дакара Спенс была тем человеком, который первым увидел танец Каяллы, заснятый камерой видеонаблюдения. Она позвонила ей и сказала: "Я сказала, что собираюсь нанять тебя, и я видела твой счастливый танец, так что подтверждаю: можешь продолжать танцевать".
Спенс разместила видео с камеры видеонаблюдения в Инстаграме, и за шесть дней оно набрало более 1,2 млн просмотров.
Каялла пережила трудные времена, но не сдалась, и ей наконец-то повезло. И люди в Интернете почувствовали ее счастье и волнение - ведь это такие понятные человеческие эмоции!
Ниже - еще одно видео, на котором можно увидеть хозяйку бара и ее новую сотрудницу. Журналист просит Каяллу показать движения ее танца - и она с радостью показывает. А на вопрос, когда следует использовать этот танец, отвечает так: "Всегда, когда вы испытываете счастье, когда получаете благословение свыше, когда получаете то, чего хотели и к чему долго шли, - просто танцуйте! Этот танец или другой - неважно. Танцуйте!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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