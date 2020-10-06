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Видео: девушка вышла из бара и исполнила энергичный танец

Видео: девушка вышла из бара и исполнила энергичный танец (8 фото)

Автор:
06 октября 2020 12:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Радость   вирусное видео   истории из жизни   люди   люди - добрые   соцсети Instagram   счастье   танец   
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В Сети появилось видео, которое быстро стало популярным. Это кадры, снятые уличной камерой видеонаблюдения: просто автомобильная стоянка, а на ней танцует молодая девушка - так, как танцуют только счастливые люди! Что же с ней произошло?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Радость   вирусное видео   истории из жизни   люди   люди - добрые   соцсети Instagram   счастье   танец   
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5  комментариев
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6k
Михалыч Полчаса назад
"Это 21-летняя американка Каялла Джонс. Последние два года она была бездомной и не могла найти работу - а затем началась пандемия, что вообще свело шансы устроиться хоть куда-нибудь к минимуму." - Америка - страна возможностей!
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21k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Смеяться они начали ещё до того, как секундный танец начался. На бис выход был ? )
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29k
Опаньки Полчаса назад
зачем это? что за ..?

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5k
Lev Asriev Полчаса назад
Симпатичная. Чувствуется, что черную кровь там изрядно разбавили предки.
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5k
Вася Полчаса назад
чёрный пиар
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