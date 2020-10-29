История матери, которая узнала на УЗИ, что ждет не одного ребенка, а сразу четверых

30-летняя мама вспоминает, как узнала во время УЗИ на седьмой неделе беременности, что ждет не одного ребенка, а сразу четверых. А также рассказывает о том, как умудряется воспитывать четырех близнецов и одного младенца.
Натали Мари из австралийского Робурна и ее муж Кан много лет боролись с бесплодием, пока у них наконец не родилась Кики, которой сейчас уже два года. Натали думала, что ей здорово повезло, когда она снова забеременела, и это она еще не знала, что на самом деле вынашивает четырех детей.
Натали рассказала, что у нее буквально «отвисла челюсть», когда на УЗИ ей сказали, что она ждет четверых.
«Во время исследования, приуроченного к 7 неделям беременности, я легла, и узист провел зондом по моему животу», — рассказала женщина в интервью That's Life. — «Прищурившись, я разглядела два мешочка. «Двойняшки!», — взвизгнула я, указывая пальцем».
Но узист быстро ее поправил, сказав, что детей не двое, а больше.
«Я закричала: «Тройняшки!». Но узист медленно покачал головой. Затем, не говоря ни слова, поднял четыре пальца», — вспоминала на интервью Натали.
Она сказала, что ее муж Кан «чуть не упал в обморок».
Несколько лет назад Натали поставили диагноз «бесплодие необъяснимого характера», которое называется «ановуляция». Диагноз означал, что ей нужно было вводить гормоны, чтобы стимулировать регулярную овуляцию.
В ее семье есть близнецы, поэтому «небольшая вероятность» многоплодной беременности все же существовала, но ничто не могло подготовить ее к тому моменту, когда она узнала, что у нее будет еще четверо детей.
Натали родила четверых в результате кесарева сечения на 34-й неделе беременности. До этого на протяжении нескольких месяцев она каждую неделю проходила осмотры, чтобы убедиться, что дети развиваются нормально.
Четверняшки Натали и Кана, Майоа Кан (2,3 кг), Фрэнки Джин (1,92 кг), Марли Роуз (2,2 кг) и Мэддисон Грейс (2,1 кг) появились на свет 21 июля с разницей в несколько минут.
С момента их рождения Натали регулярно делится историями из жизни семьи на своей странице в Instagram: Кики и Четверняшки.
Женщина рассказала, что ей и Кану требуется полтора часа, чтобы накормить всех четырех младенцев, и как только они засыпают, она «ведет отсчет» до следующего кормления.
Натали также развенчала мифы о «восстановлении тела после родов», недавно поделившись двумя фотографиями в Instagram.
На одном из снимков она просто стоит и улыбается, а на втором задирает футболку, чтобы продемонстрировать свой живот спустя пять недель после родов.
«Если бы я разсместила только первое фото, комментарии были бы в духе: «Ты отлично выглядишь для женщины, которая только что родила четверых», — написала Натали. — «Размести я только вторую, я бы получила: «Ты должна гордиться тем, что сделало твое тело».
Она рассказала, что в ней боролись две части: одна хотела опубликовать только первую фотографию, а вторая — не поддаваться «ложной реальности» и выложить только вторую.
«Но реальность такова: в этом животе я вырастила четыре чуда», — сказала Натали. — «Я чувствую себя красивой на первой фотографии — реальность. Я чертовски горжусь тем, что мое тело сделало, и что может делать — это тоже реальность».
«Реальность такова, что я солгала бы себе и всем вам, если бы сказала, что мне нравится, как сейчас выглядит мой живот», — добавила Натали.
Честный пост Натали нашел отклик у тысячи родителей по всему миру, которые поблагодарили маму за то, что она «взглянула правде в глаза» и повела себя «храбро».
«Абсолютно никто не может указывать тебе, как ты должна себя чувствовать», — написала в комментариях другая мама. — «Конечно, люди могут писать в комментариях, как ты прекрасна. Но я на своем опыте знаю, что это не помогает».
Она добавила: «У меня всего лишь близнецы, и я ненавижу свой живот. Но мне посчастливилось родить двух здоровых красивых малышей, и именно это помогает мне смириться».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А живот можно потом доверить пластическим хирургам, они сделают, как надо.