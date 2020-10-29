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История матери, которая узнала на УЗИ, что ждет не одного ребенка, а сразу четверых

История матери, которая узнала на УЗИ, что ждет не одного ребенка, а сразу четверых (10 фото)

Автор:
29 октября 2020 18:45
Сообщество : Беременность и роды
Метки: австралия   беременность   дети   истории из жизни   роды   четверняшки   
755
10

30-летняя мама вспоминает, как узнала во время УЗИ на седьмой неделе беременности, что ждет не одного ребенка, а сразу четверых. А также рассказывает о том, как умудряется воспитывать четырех близнецов и одного младенца.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   беременность   дети   истории из жизни   роды   четверняшки   
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14  комментариев
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20k
Сибиряк 2 часа назад
История матери, которая узнала на УЗИ, что ждет не одного ребенка, а сразу четверых
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973
Murych 7 минут назад
Хера себе её раздуло
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2k
Кистень Полчаса назад
Чернильница!
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1k
zenon 39 минут назад
Папаша забыл в церкви каганец задуть. В одной семье женщина начала рожать. Время тогда было такое, как теперь, не везде было электричество. Вот зажгли керосиновую лампу, воду нагрели. Папа и сын волнуются, мама кричит. Акушерка роды принимает. Папа поздравляю вас с мальчиком. Через некоторое время - поздравляю вас мальчиком. Поздравляю вас девочкой. Вот ещё одна девочка. Вот снова мальчик. Кричит сыну - Васька туши лампу, эти гады на свет лезут!
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8k
ScorpionDS 43 минуты назад
Думаю при желании лишнюю кожу можно подтянуть, может ей просто не до этого или финансы не позволяют.
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27k
LEPA 58 минут назад
У друга дочка родила двойню,так были привлечены все имеющиеся бабушки и прабабушки. И то,за"бались все хором. Да и я сейчас гуляя с внучкой частенько встречаю бабушек или пап-мам с двойняшками-тройняшками. Первое,конечно чувство умиления,а потом... Кстати,сейчас их стало гораздо больше. Жена говорит,что это от ЭКО.
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80
100%Haram LEPA 53 минуты назад
Да это эко, в штатах у всем мам кому за 40 лет, или двойняшки тройняшки. В парках их часто видишь , гуляющих с каляками как на картинке
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192k
Северное сияние Час назад
Пофиг, как выглядит живот после родов. Первостепенно то, что дети все здоровы.
А живот можно потом доверить пластическим хирургам, они сделают, как надо.
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3k
Wolf Час назад
Наташка, конечно, молоток, желаю ей и деткам всего самого наилучшего... Но вот это фото с огромным животом - кадр из фильма ужасов.
Наташка, конечно, молоток, желаю ей и деткам всего самого наилучшего... Но вот это фото с огромным животом - кадр из фильма ужасов.
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4k
Летучий Мыш Час назад
Интересно, бандаж она носила?
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9k
кира 2 часа назад
Выглядит, конечно, очень мило... Но это реально дурдом, растить пятерых маленьких детей! Про сон можно забыть совсем, про тишину тоже. Без няни можно только тихо сойти с ума.
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1k
zenon кира Полчаса назад
Задумался Абраша. Сынок ты о чём думаешь? Мама, сколько у тебя сисек? Две сиськи, а что? Я думал как у нашей дворовой сучки Дамки, в два ряда по всему животу. Теперь представьте себе, когда свиноматка рожает, видел такое дело, пятнадцать штук за раз и крик не поднимала и за коляску, и как выкормит никому не жаловалась. Хоть тяжело ей наверно было, но попробуй взять поросёнка, так ноги и руки откусит.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
счастье конечно!!!мне кажется папа ошалел ,глаза о многом говорят))))
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4k
Vallek ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
у него это выражение лица и во сне не меняется теперь
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