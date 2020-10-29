История матери, которая узнала на УЗИ, что ждет не одного ребенка, а сразу четверых

Натали рассказала, что у нее буквально «отвисла челюсть», когда на УЗИ ей сказали, что она ждет четверых.

«Во время исследования, приуроченного к 7 неделям беременности, я легла, и узист провел зондом по моему животу», — рассказала женщина в интервью That's Life. — «Прищурившись, я разглядела два мешочка. «Двойняшки!», — взвизгнула я, указывая пальцем».

Но узист быстро ее поправил, сказав, что детей не двое, а больше.

«Я закричала: «Тройняшки!». Но узист медленно покачал головой. Затем, не говоря ни слова, поднял четыре пальца», — вспоминала на интервью Натали.

Она сказала, что ее муж Кан «чуть не упал в обморок».