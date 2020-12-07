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Сравниваем летальность COVID-19 и гриппа

Сравниваем летальность COVID-19 и гриппа (4 фото)

Автор:
07 декабря 2020 09:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   H1N1   H5N1   грипп   испанка   коронавирус   птичий грипп   
5677
4

Можно часто слышать от окружающих, что COVID-19 — это не такая уж и опасная инфекция, мол, от гриппа каждый год умирает людей не меньше. Но так ли это? Пришлось покопаться в цифрах, чтобы разобраться.

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Метки: COVID-19   H1N1   H5N1   грипп   испанка   коронавирус   птичий грипп   
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8k
Касьян Пуздой Час назад
Сравниваем летальность COVID-19 и гриппа
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1k
Nikolay 2 минуты назад
И где же коронавирус подобрался к испанке? В статье написано что переболело полмиллиарда человек, умерло от 17 до 100 млн. Возьмем среднее значение по умершим: 53,5 млн, а это уже больше 10%, если взят максимальное значение то там все 20% получается. Куда там короне со своими 3%?
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3k
Денис Колосов Полчаса назад
с короной летальность меньше..
Собянин заявил, что 50% имеют иммунитет (переболели), т.е это около 6 млн переболевших только в Москве..
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/26112020/143100https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/26112020/143100
а оф. статистика чуть более 2х млн заболевших в РФ..
я ни в коем случае не имею ввиду что ковид не опасен, я к тому что статистика не особо действительности соответствует..
болячка коварная, мы с женой легко перенесли, но. у неё ногти в бумагу превратились (истоньчились и расслоились), у меня кашель не проходит, хоть уже выписали..
ну и статистика.. мы с женой заразили ну очень много народу, болеют с теми же симптомами, что и мы, но тест делали дай Бог 50% из них, у части он отрицательный, ну с ПЦР тестом это часто..и выходит что процентов 30% из тех кто с нами заболел в статистике..у многих из них побочка в виде пневмонии, но лечат дома сидят её..
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634
Linusya Полчаса назад
можете делить процент смертности от ковида на 10, т.к. очень многие (молодежь, дети) переболели в легкой, а то и в бессимптомной форме, к врачу не обращались
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Есть ложь, наглая ложь и статистика...
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−85
Плюшкинъ 41 минуту назад
Да ладно в России половине если не больше ставят диагноз пневмония
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442
Светка 46 минут назад
Все наверняка переболеем по разному: кто может и не почувствовать вовсе, а кто может и...
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136
Aleks51961 Час назад
Все это по официальным данным. А как на самом деле?
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20
Михаил Aleks51961 49 минут назад
Плюс-минус так оно и будет. Часть стран занижают статистику, чтобы не выглядеть хреново среди других, часть стран завышает чтобы выбить из ООН бабки на борьбу с ковидом. Ошибки на порядок там не будет.
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Чёрт с ней, с летальностью!
Самое поганое в KOVID - 19 - заболевание (практически) никогда, в отличие от гриппа, не проходит бесследно.
Переболевший гриппом спортсмен остаётся спортсменом.
Переболевший коронавирусом спортсмен - скорее всего окончит свою карьеру. Возможные варианты - от значительного снижения функциональных возможностей сердца и лёгких, и до "кандидата на сересадку сердца - лёгких".
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27k
Минчанин Izrin Maria Полчаса назад
Если корона пройдёт без пневмонии - то ничего страшного и не будет, не надо нагнетать. Большинство переболеет без серьёзных последствий для организма.

Я, вот, тоже болею. Запахов не чувствую, кашель есть, а в остальном нормально всё.
Два дня поганенько было, да. Но - сейчас легче.
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54k
Алекс Юстасов Izrin Maria Полчаса назад
Вы врач?
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6k
Миха Izrin Maria Полчаса назад
хз, что за сведения такие))))
я как ходил в зал 3 раза в неделю - штагу и гантели тягать, так и после как переболел - так же продолжаю, абсолютно ничего не изменилось ни в чем. Да и сам ковид не заметил как был вообще
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1k
Brataxe Izrin Maria Полчаса назад
О, ужас. Болезни всего год, а уже какие-то тотальные необратимые последствия в долгосрочной перспективе, вплоть до пересадки органов, выдумываете.
Идите сожгите пару рыжих "ведьм".
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2k
Voland 2 часа назад
"Умерло от этой болезни от 17 млн до 100 млн человек). Таким образом, коронавирусная пандемия уже в абсолютных цифрах и смертности (более 3%) подобралась к знаменитой "Испанке", бушевавшей сто лет тому назад."

А врать-то не хорошо;) От Ковида умерло в 10 раз меньше за почти год (1 541 808 человек по офф. данным).
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7k
Izrin Maria Voland 2 часа назад
Следует учитывать, что во время "испанки" большинство умерших скончалось без подачи кислорода, и многие из них уже до болезни находились в плохом физическом состоянии - война, голод.
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1k
Kariya Izrin Maria 53 минуты назад
Хм. Статистику бы, где больше было жертв испанки. Если в Европе - это одно. Если в США - население которой в те времена сложно назвать "военно пострадавшими" - то другое. В смертности от испанки ведь наоборот аутоиммунку винили, если правильно помню, а не что "организм в войну да голод поизносился". Не считая конечно отсутствия антибиотиков и убийственной медицины как таковой.
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27k
Минчанин Izrin Maria 36 минут назад
Испанка косила, в основном молодых.
И помирали не от "не подачи кислорода", а от "цитокинового шторма" - аномальной аутоимунной реакции организма.
Поэтому - косило именно что самых здоровых у которых с иммунитетом было всё в порядке.
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2k
Voland Никифоридис 5 минут назад
Да нет, как раз внимательно. А факты - есть факты. Кардинально с момента пандемии испанки ничего не изменилось в лечении вирусных заболеваний, если что. Ну да, появились антибиотики и сильно снизилась смертность от бактериальных осложнений, но их бесконтрольное потребление в последние 10-20 лет привели к появлению таких супербактерий, что их не всегда даже новейшими препаратами побороть удается. Так что медицина хоть и развилась сильно, но вот на счет гриппа и других ОРВИ она все равно бессильна и вся разница только в том, что мы знаем пути развития, понимаем, к чему это может привести и правительства могут совместно попытаться принять меры для нераспростронения заразы.
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2k
Voland Kariya Минуту назад
В основном обе Америки, Австралия, Индия и Китай.
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