Сравниваем летальность COVID-19 и гриппа

Подтверждённость заражений по состоянию на 7 декабря составила 66 971 353. Смертей от коронавируса: 1 536 993.

По разным странам уровень смертности варьируется, но в среднем смертность от коронавируса составляет примерно 3%.

"Испанка" (H1N1)

Эпидемия "Испанки" началась в январе 1918 года и продлилась вплоть до 1920 года. В некоторых регионах Земли заболевание регистрировалось вплоть до 1922 года.

Точных данных по числу заражённых нет, но историки и врачи приводят приблизительные данные. Считается, что в начале XX века примерно треть населения планеты переболело "испанкой" (чуть более полумиллиарда человек). Умерло от этой болезни от 17 млн до 100 млн человек).





Таким образом, коронавирусная пандемия уже в абсолютных цифрах и смертности (более 3%) подобралась к знаменитой "Испанке", бушевавшей сто лет тому назад. Несомненно, пока по числу смертей и смертности лидирует H1N1, но ведь за сто лет и уровень медицины вырос на порядок. Поэтому, да, пока что вирусы гриппа "выкосили" куда больше людей, но ведь и коронавирусная пандемия ещё не закончилась. У нынешней пандемии есть все шансы стать болезнью, которая унесла куда больше жизней, чем все вспышки гриппа вместе взятые за последние сто лет.





Между тем гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что "По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% инфицированных"