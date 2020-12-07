Сравниваем летальность COVID-19 и гриппа

Можно часто слышать от окружающих, что COVID-19 — это не такая уж и опасная инфекция, мол, от гриппа каждый год умирает людей не меньше. Но так ли это? Пришлось покопаться в цифрах, чтобы разобраться.
По данным Всемирной организации здравоохранения с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа. 227 заражённых скончались, что делает этот вирус крайне опасным для человека. Но "Птичий" грипп в начале XXI века не носил характера эпидемии.
По данным Всемирной организации здравоохранения от 17 октября 2009 в мире зарегистрировано более 410 000 лабораторно подтвержденных случаев, из них около 5000 смертельных. Смертность от "свиного" гриппа составила 1,2%
Подтверждённость заражений по состоянию на 7 декабря составила 66 971 353. Смертей от коронавируса: 1 536 993.
По разным странам уровень смертности варьируется, но в среднем смертность от коронавируса составляет примерно 3%.
"Испанка" (H1N1)
Эпидемия "Испанки" началась в январе 1918 года и продлилась вплоть до 1920 года. В некоторых регионах Земли заболевание регистрировалось вплоть до 1922 года.
Точных данных по числу заражённых нет, но историки и врачи приводят приблизительные данные. Считается, что в начале XX века примерно треть населения планеты переболело "испанкой" (чуть более полумиллиарда человек). Умерло от этой болезни от 17 млн до 100 млн человек).
Таким образом, коронавирусная пандемия уже в абсолютных цифрах и смертности (более 3%) подобралась к знаменитой "Испанке", бушевавшей сто лет тому назад. Несомненно, пока по числу смертей и смертности лидирует H1N1, но ведь за сто лет и уровень медицины вырос на порядок. Поэтому, да, пока что вирусы гриппа "выкосили" куда больше людей, но ведь и коронавирусная пандемия ещё не закончилась. У нынешней пандемии есть все шансы стать болезнью, которая унесла куда больше жизней, чем все вспышки гриппа вместе взятые за последние сто лет.
Между тем гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что "По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% инфицированных"
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Собянин заявил, что 50% имеют иммунитет (переболели), т.е это около 6 млн переболевших только в Москве..
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/26112020/143100https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/26112020/143100
а оф. статистика чуть более 2х млн заболевших в РФ..
я ни в коем случае не имею ввиду что ковид не опасен, я к тому что статистика не особо действительности соответствует..
болячка коварная, мы с женой легко перенесли, но. у неё ногти в бумагу превратились (истоньчились и расслоились), у меня кашель не проходит, хоть уже выписали..
ну и статистика.. мы с женой заразили ну очень много народу, болеют с теми же симптомами, что и мы, но тест делали дай Бог 50% из них, у части он отрицательный, ну с ПЦР тестом это часто..и выходит что процентов 30% из тех кто с нами заболел в статистике..у многих из них побочка в виде пневмонии, но лечат дома сидят её..
Самое поганое в KOVID - 19 - заболевание (практически) никогда, в отличие от гриппа, не проходит бесследно.
Переболевший гриппом спортсмен остаётся спортсменом.
Переболевший коронавирусом спортсмен - скорее всего окончит свою карьеру. Возможные варианты - от значительного снижения функциональных возможностей сердца и лёгких, и до "кандидата на сересадку сердца - лёгких".
Я, вот, тоже болею. Запахов не чувствую, кашель есть, а в остальном нормально всё.
Два дня поганенько было, да. Но - сейчас легче.
я как ходил в зал 3 раза в неделю - штагу и гантели тягать, так и после как переболел - так же продолжаю, абсолютно ничего не изменилось ни в чем. Да и сам ковид не заметил как был вообще
Идите сожгите пару рыжих "ведьм".
А врать-то не хорошо;) От Ковида умерло в 10 раз меньше за почти год (1 541 808 человек по офф. данным).
И помирали не от "не подачи кислорода", а от "цитокинового шторма" - аномальной аутоимунной реакции организма.
Поэтому - косило именно что самых здоровых у которых с иммунитетом было всё в порядке.