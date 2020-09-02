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Водитель самосвала снёс наземный пешеходный переход

Водитель самосвала снёс наземный пешеходный переход (5 фото)

Автор:
02 сентября 2020 17:36
Сообщество : Жить в России
Метки: авария   кузов   курган   переход   пешеходный переход   самосвал   
1412
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Рано утром 2 сентября на федеральной трассе "Иртыш" недалеко от Кургана, водитель фуры из-за усталости и невнимательности поднял кузов.

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Метки: авария   кузов   курган   переход   пешеходный переход   самосвал   
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10  комментариев
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Понастроили переходов, уже и кузов поднять нельзя...
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11
Алещенко Олександр 8 минут назад
Как из-за усталости можна взять и поднять кузов????А система которая орёт о поднятии кузова,а система торможения при поднятом кузове?
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4k
Андрей Крылов 15 минут назад
водитель - олень. Но... Почему нынче так любят надземные переходы? если они нужны через оживлённые трассы, то почему не делать подземные? Их ни какой олень не снесёт! И по торудоёмкости и затратам они ни чуть не дороже и не сложнее. Такие в Китае через трассы за пол дня (чаще ночью) делают! Ну... Так, чтоб сделать переход, а потом уже его облицовывать и т.п... Не слишком нарушая движение по трассе... А уж на новой трассе и вовсе надо делать подземные переходы для пешеходов сразу. сколько можно читать новости, что "не габарит" лепился в надземный переход или снёс его?!!!
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251
Andrew Belaks Час назад
Хорошо хоть не подземный переход снёс...
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723
Горец U Andrew Belaks 54 минуты назад
Внеземной )))
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13k
Александр Н. Час назад
Наземный - это, сука, "зебра"! Самосвал - это не фура.
Как вы своей тупизной задолбали...
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3k
schmubu Александр Н. 56 минут назад
копипастерам это пох, хомячки и так схавают.
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3k
кот базилий Час назад
У фуры кузов не поднимается.
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22k
Кура́тор кот базилий Час назад
видимо краном поднял
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2k
Sanar 2 часа назад
В 2010 году на моих глазах на въезде во Владивосток водитель китайского грузовика снёс виадук тоже кузовом, балка упала на кабину, я и другие водители подбежали и стало ясно, скорая уже не нужна.
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