Водитель самосвала снёс наземный пешеходный переход

Рано утром 2 сентября на федеральной трассе "Иртыш" недалеко от Кургана, водитель фуры из-за усталости и невнимательности поднял кузов.
По данным ГИБДД, кузовом был задет недавно построенный наземный пешеходный переход, который, однако, ещё не успели сдать в эксплуатацию.
В результате обрушения перехода никто не пострадал.
Реакция соцсетей:
Интересно, а за чей счёт будут восстанавливать переход?
Безумная разметка: лучшее из худшего
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