Архитектурные сооружения, которые оказались вовсе не тем, чем кажутся на вид

10 примеров сооружений, которые своим внешним видом как будто обманывают нас, и догадаться, что это за здания, не прочитав табличку у входа, практически невозможно.
Не стоит судить книгу по обложке, как и делать вывод о предназначении здания по его внешнему виду. Ещё в 20 веке строительство общественных и даже промышленных зданий поручали прогрессивным архитекторам с нестандартным видением того, как должны выглядеть госпитали, тюрьмы или дома правительства.
Мы хотим показать вам 10 примеров сооружений, которые своим внешним видом как будто обманывают нас, и догадаться, что это за здания, не прочитав табличку у входа, практически невозможно.
Кстати, вы можете попробовать угадать, не подглядывая в описание фотографий — вероятно, так будет ещё развлекательнее. Хотя названия некоторых даже в оригинале являются мощной подсказкой.
Мы хотим показать вам 10 примеров сооружений, которые своим внешним видом как будто обманывают нас, и догадаться, что это за здания, не прочитав табличку у входа, практически невозможно.
Кстати, вы можете попробовать угадать, не подглядывая в описание фотографий — вероятно, так будет ещё развлекательнее. Хотя названия некоторых даже в оригинале являются мощной подсказкой.
1. Justice Centre Leoben, Австрия
Чем кажется: штаб-квартирой Google или Apple.
Чем является на самом деле: тюрьмой.
Чем является на самом деле: тюрьмой.
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2. Müllverbrennungsanlage Spittelau, Вена, Австрия
Чем кажется: музеем современного искусства.
Чем является на самом деле: мусоросжигательным заводом.
Чем является на самом деле: мусоросжигательным заводом.
3. TheKrane, Копенгаген, Дания
Чем кажется: краном в порту.
Чем является на самом деле: отелем.
Чем является на самом деле: отелем.
4. Parroquia Santa Monica, Ривас-Васьямадрид, Испания
Чем кажется: оперой или оригинальным зданием супермаркета.
Чем является на самом деле: приходской церковью.
Чем является на самом деле: приходской церковью.
5. P-Arken, Гётеборг, Швеция
Чем кажется: баржей.
Чем является на самом деле: парковкой автомобилей.
Чем является на самом деле: парковкой автомобилей.
6. Comisaría de Mollet, Барселона
Чем кажется: школой.
Чем является на самом деле: полицейским участком.
Чем является на самом деле: полицейским участком.
7. Uredd, Норвегия
Чем кажется: мини-отелем.
Чем является на самом деле: общественным туалетом.
Чем является на самом деле: общественным туалетом.
8. MSP building, Эдинбург, Шотландия
Чем кажется: зданием школы искусств.
Чем является на самом деле: частью здания парламента Шотландии.
Чем является на самом деле: частью здания парламента Шотландии.
9. Storstrøm Prison, Дания
Чем кажется: зданием университета.
Чем является на самом деле: ещё одной тюрьмой.
Чем является на самом деле: ещё одной тюрьмой.
10. Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Испания
Чем кажется: торговым центром.
Чем является на самом деле: больницей.
Чем является на самом деле: больницей.
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