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Архитектурные сооружения, которые оказались вовсе не тем, чем кажутся на вид

Архитектурные сооружения, которые оказались вовсе не тем, чем кажутся на вид (12 фото)

Автор:
26 ноября 2020 10:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   архитектурные сооружения   в мире   здание   интересно   фото   
146
12
10 примеров сооружений, которые своим внешним видом как будто обманывают нас, и догадаться, что это за здания, не прочитав табличку у входа, практически невозможно.
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Метки: архитектура   архитектурные сооружения   в мире   здание   интересно   фото   
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SerGProS 14 минут назад
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