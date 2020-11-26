Архитектурные сооружения, которые оказались вовсе не тем, чем кажутся на вид

Не стоит судить книгу по обложке, как и делать вывод о предназначении здания по его внешнему виду. Ещё в 20 веке строительство общественных и даже промышленных зданий поручали прогрессивным архитекторам с нестандартным видением того, как должны выглядеть госпитали, тюрьмы или дома правительства.





Мы хотим показать вам 10 примеров сооружений, которые своим внешним видом как будто обманывают нас, и догадаться, что это за здания, не прочитав табличку у входа, практически невозможно.



Кстати, вы можете попробовать угадать, не подглядывая в описание фотографий — вероятно, так будет ещё развлекательнее. Хотя названия некоторых даже в оригинале являются мощной подсказкой.