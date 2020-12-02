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Русские хоккеисты закатили вечеринку у берегов США с Кубком Стэнли

Русские хоккеисты закатили вечеринку у берегов США с Кубком Стэнли (3 фото)

Автор:
02 декабря 2020 12:09
Сообщество : Спорт
Метки: интересное   кубок   пандемия   прикол   сша   хоккеисты   юмор   
3759
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По традиции НХЛ, каждый игрок победившей команды имеет право на сутки получить в своё распоряжение Кубок Стэнли. Что только не делали с этим кубков! Ели пельмени, кормили собак и пили водку. По сравнению с этим, веселье нападающих и вратаря кажется совсем невинным, но американские болельщики остались недовольны.

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Метки: интересное   кубок   пандемия   прикол   сша   хоккеисты   юмор   
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14  комментариев
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19k
Батончик с маком 3 часа назад
лучше бы насрали в это ведро
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Дарвин и аморальная премия Батончик с маком 2 часа назад
Не шути больше - у тебя очень плохо получается
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1k
Михаил 2 часа назад
Не считаю сегодняшнюю ситуацию эпидемией или пандемией. Да болезнь, да опасная, но забиться в угол и сидеть, считаю не верным. Тем более антисептик у них явно был.
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40k
Митрий 2 часа назад
Пох@й.
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Дарвин и аморальная премия Митрий 2 часа назад
Если тебе пох-й, то зачем ты заходил в этот пост и читал эту новость?
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2k
Georgy Aleksandrov 2 часа назад
если родина не умеет ценить своих спортсменов, остается радоваться их успехам в других странах
а по факту - молодцы ребята!
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Georgy Aleksandrov Ям Час назад
ты мамаше это своей скажи, дружище. раз воспитала тебя такого умного)
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geminisf Georgy Aleksandrov Час назад
Русские хоккеисты закатили вечеринку у берегов США с Кубком Стэнли
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Ям Georgy Aleksandrov 55 минут назад
сосальник прищеми пи.дарюга обоссанная.
только конченые мрази переходят на родителей, тем более на умерших.
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Ям geminisf 53 минуты назад
этому [мат] все ху.есосы продажные "свои".
такие и на олимпиде под белым флагом ходили как предатели
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Georgy Aleksandrov Ям Полчаса назад
лечи себя, больное ты животное) по твоей речи сразу видно - настоящий патриот действующей власти. и ее электорат))
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