Русские хоккеисты закатили вечеринку у берегов США с Кубком Стэнли

По традиции НХЛ, каждый игрок победившей команды имеет право на сутки получить в своё распоряжение Кубок Стэнли. Что только не делали с этим кубков! Ели пельмени, кормили собак и пили водку. По сравнению с этим, веселье нападающих и вратаря кажется совсем невинным, но американские болельщики остались недовольны.
Из-за пандемии НХЛ запретила вывозить Кубок Стэнли за пределы США и Канады. Это конечно же расстроило легионеров "Тампы", они мечтали отметить победу у себя на родине. Михаил Сергачёв отказался праздновать победу в США, и всё ещё надеется отвезти Кубок Стэнли в родной Нижнекамск. Однако, не все хоккеисты последовали его примеру. Нападающие Никита Кучеров, Александр Волков и вратарь Андрей Василевский провели ночь с кубком во Флориде на шикарной яхте.
I’m on vacation in Tampa. Just stumbled upon the Stanley Cup and Andrei Vasilevskiy party pic.twitter.com/LJzaxo3LCR— Mike Chambers (@MikeChambers) November 21, 2020
Катание на яхте и громкие крики хоккеистов разделили болельщиков на два лагеря. Часть восхитилась своими кумирами, а другие осудили хоккеистов за "пир во время чумы".
Многие заметили, что в условиях пандемии, когда многие болеют и теряют близких, такое веселье просто неуместно. Тем более никто из весельчаков не носил масок и не соблюдал социальную дистанцию.
Источник:
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а по факту - молодцы ребята!
только конченые мрази переходят на родителей, тем более на умерших.
такие и на олимпиде под белым флагом ходили как предатели