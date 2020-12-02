Русские хоккеисты закатили вечеринку у берегов США с Кубком Стэнли

Из-за пандемии НХЛ запретила вывозить Кубок Стэнли за пределы США и Канады. Это конечно же расстроило легионеров "Тампы", они мечтали отметить победу у себя на родине. Михаил Сергачёв отказался праздновать победу в США, и всё ещё надеется отвезти Кубок Стэнли в родной Нижнекамск. Однако, не все хоккеисты последовали его примеру. Нападающие Никита Кучеров, Александр Волков и вратарь Андрей Василевский провели ночь с кубком во Флориде на шикарной яхте.