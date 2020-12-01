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Джеки Чан отдаст половину своего состояния на благотворительность

Джеки Чан отдаст половину своего состояния на благотворительность (4 фото)

Автор:
01 декабря 2020 16:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: благотворительность   борьба со СПИДом   джеки чан   наследство   помощь   состояние   фонд   
1803
4

Знаменитый актер говорит, что хочет быть как Билл Гейтс и Уоррен Баффет, которые жертвуют миллиарды, чтобы помогать людям.

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Метки: благотворительность   борьба со СПИДом   джеки чан   наследство   помощь   состояние   фонд   
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7  комментариев
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4k
McGui Час назад
Джеки - такой Джеки ) жаль, таких Людей мало... но яркий пример для многих )
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2k
Alexbux1 Князь Курбский Полчаса назад
мляяяяя затмение (лунное)походу привело к обострению.
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962
☣️Месть печенегов☣️ 55 минут назад
"Отдал бедным" и "организовал фонд" это разные вещи.

Просто увёл состояние от налогов и обезопасил от финансовых рисков. А управлять этим фондом будут его детишки
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118
azuver Час назад
Красавчик,что сказать.Благое дело помогать обездоленным детям.Но думаю,что и своих забывать не стоит.Это твоя кровь.Жёстко он с сыном.Можно было придумать определённые условия для получения хоть малой части наследства для своего пацана.На пример что бы отпрыск,допустим до исполнения своего 30тилетия заработал определённую сумму и имел своё дело.Моё мнение.
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10
Вот такой хреновый год azuver 43 минуты назад
смысл оставлять детям, сын наркоман, дочь лесбиянка... нормальные не избалованные дети наверняка бы работали с ним в команде, но им видимо было пофиг, так как их разбаловали, папа вечно на съемках, мама видимо занималась собой
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