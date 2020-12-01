Джеки Чан отдаст половину своего состояния на благотворительность

Знаменитый гонконгский актер Джеки Чан объявил, что собирается завещать половину своего состояния на благотворительные цели. После его смерти половина недвижимого и движимого имущества перейдет в благотворительный фонд его имени.

Фонд был организован еще в 1988 году, чтобы помогать нуждающимся подросткам Гонконга. Однако за три десятка лет деятельность организации Джеки Чана разрослась и охватила весь азиатский регион. И теперь фонд помогает не только подросткам, но и жертвам природных катастроф, а также финансирует медицинские исследования и даже поддерживает искусство.