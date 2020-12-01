Джеки Чан отдаст половину своего состояния на благотворительность

Знаменитый актер говорит, что хочет быть как Билл Гейтс и Уоррен Баффет, которые жертвуют миллиарды, чтобы помогать людям.
Знаменитый гонконгский актер Джеки Чан объявил, что собирается завещать половину своего состояния на благотворительные цели. После его смерти половина недвижимого и движимого имущества перейдет в благотворительный фонд его имени.
Фонд был организован еще в 1988 году, чтобы помогать нуждающимся подросткам Гонконга. Однако за три десятка лет деятельность организации Джеки Чана разрослась и охватила весь азиатский регион. И теперь фонд помогает не только подросткам, но и жертвам природных катастроф, а также финансирует медицинские исследования и даже поддерживает искусство.
О своем решении Джеки Чан сообщил гонконским журналистам, комментируя решение одного из богатейших людей мира Уоррена Баффета, который в понедельник, 29 ноября, рассказал, что передаст 85% пакета акций возглавляемой им компании Berkshire Hathaway на борьбу со СПИДом. Состояние Баффета оценивается в 44 миллиарда долларов, следовательно, на благотворительность он отдаст порядка 37 миллиардов. Причем 31 миллиард он решил направить в фонд Билла и Мелинды Гейтсов, который был создан для борьбы со СПИДом, а позднее распространил свою деятельность на поддержку научно-технических разработок и образования в США.
"Я восхищаюсь тем, что делают Гейтс и Баффет. Как и они, я хочу помогать другим людям, хотя у меня и нет столько денег", - сообщил Джеки Чан.
Судьба второй половины состояния 66-летнего актера пока не решена. Но если судить по его высказываниям, она полностью достанется его жене. А внебрачная дочь и сын могут остаться ни с чем. В 2018 году Джеки Чан сообщил, что не собирается завещать что-либо своему 35-летнему сыну Джейси Чану, который в 2015 году попался со 100 граммами марихуаны. Джейси тогда отделался лишь легким испугом - его не только не казнили, но и отпустили спустя полгода из-за "смягчающих обстоятельств", каких именно, власти не сообщили.
"Если у Джейси есть мозги, то он заработает сам. Если нет, то мои деньги не принесут ему счастья, и он их промотает. Жалею, что не отправил сына в армию, чтобы он закалил характер и получил бесценный жизненный опыт", - говорил о наследстве сына Джеки Чан в 2018 году.
Источник:
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Просто увёл состояние от налогов и обезопасил от финансовых рисков. А управлять этим фондом будут его детишки