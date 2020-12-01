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Сахалинец едва не сгорел, решив растопить зажигалкой лед на бензобаке во время заправки

Сахалинец едва не сгорел, решив растопить зажигалкой лед на бензобаке во время заправки (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 13:41
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   зажигалка   заправка   лед   пожар   южно-сахалинск   
2762
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Очередной претендент на премию Дарвина. Молодой человек, похоже, и не подозревал, что существуют пары бензина...

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Метки: видео   зажигалка   заправка   лед   пожар   южно-сахалинск   
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26  комментариев
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29k
Alex 2 часа назад
Ему надо объединиться с тем бараном, который в лифте спирт поджег.
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2k
RRK 9 минут назад
Мля, песец. пока огнетушитель доставали, уже все само потухло. Россия хуле...
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29k
Haratemich 11 минут назад
Сахалинец едва не сгорел, решив растопить зажигалкой лед на бензобаке во время заправки
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8k
KOSTELLO 12 минут назад
Так лед растопил или нет?
К чему эти недосказанности?
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702
Владимир Полчаса назад
Наверное, родственник парня из лифта.
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228
Kulibin7 Час назад
Диплом Дарвина ему!!! На премию не потянул.
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1k
Леонид Кубарев Час назад
вся жизнь на круиз контроле
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8k
Мегапихель Час назад
Зато лёд 100% растопил!
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420
kmg Час назад
О.Генри победил конкурс на самый короткий рассказ, который имеет все составляющие традиционного рассказа завязку, кульминацию и развязку:
«Шофёр закурил и нагнулся над бензобаком посмотреть, много ли осталось бензина. Покойнику было двадцать три года».
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1k
maloy 2 часа назад
Не стоит пассажирке плодиться от него, ох не стоит))
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14k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Сахалинец едва не сгорел, решив растопить зажигалкой лед на бензобаке во время заправки
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
БарНалей 2 часа назад
Самая хреновая идея это после возгорания это выдернуть шланг из бака. Но этот, вроде, хоть отщелкнул его.
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4k
Ya 2 часа назад
Лучше бы сгорел. Все говорили бы что прожил ЯРКУЮ и СВЕТЛУЮ жизнь. А сколько бы лайкодрочеров осчастливил, тех которые за неожиданный кадр и сами кого нибудь подожгли.
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153
Maximka 2 часа назад
Очередная жертва ЕГ.
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19k
Юрьевич 2 часа назад
"что пары бензина тоже имеют свойство воспламеняться..."
Ну автор не далеко от него ушёл в умственном развитии.
Автор, именно пары бензина и воспламеняются! Точнее смесь паров с кислородом который присутствует в окружающем воздухе! Сам по себе бензин как жидкость не горит! Только смесь его паров с кислородом!
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8k
БарНалей Юрьевич 2 часа назад
Само по себе вообще нихрена не горит. Т.к. горение есть процесс окисления.
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19k
Юрьевич БарНалей 2 часа назад
Ну я имел в виду, что поджечь бензин как жидкость нельзя.

"Т.к. горение есть процесс окисления." Гениально! 7ой класс, химия?


"Само по себе вообще нихрена не горит."

Только ещё чуть-чуть подучись... Сам по себе горит чёрный порох, например, в его составе есть кислород и он может гореть хоть в космосе.
Кроме того окислителем не обязательно может быть кислород, а другой окислитель, например, хлор, фтор, бром и т.д.
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151
Владимир 2 часа назад
Я не пойму, это флешмоб какой-то? То мужик в лифте, то факир, теперь этот дурачок
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7k
KarabasBarabas Владимир 2 часа назад
Толи еще будет. Поколение ЕГЭ подрастает...
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613
Serg KarabasBarabas Час назад
А мне нравится :-) Смотришь и диву даешься... Как? Как они это делают?
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Мы как то все эти вещи во дворе проходили . В классе так наверное пятом и далее. Уж ,что и как горит и с чем взаимодействует точно.И карбид и марганцовка и магний и бензин и сера со спичек и пух с тополей.
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1k
Игорь 2 часа назад
теория естественного отбора в действии
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1k
Афраний 2 часа назад
Сахалинец едва не сгорел, решив растопить зажигалкой лед на бензобаке во время заправки
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12k
Konstantin 2 часа назад
Жесть. Как вообще смог до такого возраста дожить.
Жесть. Как вообще смог до такого возраста дожить.
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