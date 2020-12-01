Сахалинец едва не сгорел, решив растопить зажигалкой лед на бензобаке во время заправки

Водитель мгновенно выдернул пистолет из бака, бросил его на землю и принялся, только не смейтесь, задувать пламя на машине. Тем не менее, пусть и не с первого раза, ему это удалось. Он отогнал машину в сторону, тогда как сотрудник АЗС при помощи огнетушителя поборол возгорание.





Пассажирка злосчастного автомобиля сообщила, что мужчина приехал на заправку после мойки и тогда обнаружил ледяной нарост на люке бензобака. Кстати, по ее версии, водитель вовсе не самоубийца. И из кармана он достал не зажигалку, а ключ зажигания, которым пытался отколоть лед. Кадры, конечно, говорят об обратном, но в любом случае в скором времени будет проведена экспертиза, которая установит из-за чего вспыхнул пожар.