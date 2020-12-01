Сахалинец едва не сгорел, решив растопить зажигалкой лед на бензобаке во время заправки

Очередной претендент на премию Дарвина. Молодой человек, похоже, и не подозревал, что существуют пары бензина...
Житель Южно-Сахалинска едва не подорвал всю заправку, пытаясь растопить лед на бензобаке при помощи зажигалки.
Инцидент произошел около трех часов ночи 1 декабря на углу проспекта Мира. В ролике, снятом наружной камерой, видно, что водитель оплатил топливо и вставил пистолет в бак. И тут начинается самое интересное: обратив внимание на ледяной нарост у горловины бензобака, молодой человек сначала пытается его оторвать рукой, и когда у него ничего не выходит, он достает зажигалку и подносит ее к люку.
Похоже, молодой человек не догадывался, что пары бензина тоже имеют свойство воспламеняться...
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Водитель мгновенно выдернул пистолет из бака, бросил его на землю и принялся, только не смейтесь, задувать пламя на машине. Тем не менее, пусть и не с первого раза, ему это удалось. Он отогнал машину в сторону, тогда как сотрудник АЗС при помощи огнетушителя поборол возгорание.
Пассажирка злосчастного автомобиля сообщила, что мужчина приехал на заправку после мойки и тогда обнаружил ледяной нарост на люке бензобака. Кстати, по ее версии, водитель вовсе не самоубийца. И из кармана он достал не зажигалку, а ключ зажигания, которым пытался отколоть лед. Кадры, конечно, говорят об обратном, но в любом случае в скором времени будет проведена экспертиза, которая установит из-за чего вспыхнул пожар.
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К чему эти недосказанности?
«Шофёр закурил и нагнулся над бензобаком посмотреть, много ли осталось бензина. Покойнику было двадцать три года».
Ну автор не далеко от него ушёл в умственном развитии.
Автор, именно пары бензина и воспламеняются! Точнее смесь паров с кислородом который присутствует в окружающем воздухе! Сам по себе бензин как жидкость не горит! Только смесь его паров с кислородом!
"Т.к. горение есть процесс окисления." Гениально! 7ой класс, химия?
"Само по себе вообще нихрена не горит."
Только ещё чуть-чуть подучись... Сам по себе горит чёрный порох, например, в его составе есть кислород и он может гореть хоть в космосе.
Кроме того окислителем не обязательно может быть кислород, а другой окислитель, например, хлор, фтор, бром и т.д.