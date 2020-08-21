Детские фото, за которые краснеешь до старости

Умногих из нас есть детские фотографии, за которые, уже став взрослым, мучительно краснеешь при одном воспоминании. Например, вот такие!
"У нас в школе был "День наоборот". Кто-то надел одежду наизнанку, ну, а я решил нарядиться в девочку. Я жил в маленьком городке... ну, что сказать - не зашло".
"Я сделала это для мальчика, в которого была влюблена. До сих пор неловко".
"Мама одевала меня, как попугая, чтобы я не потерялся на улице".
"Парень на год старше пригласил меня на свой выпускной, но родители не хотели меня пускать и не дали мне денег на платье. Тогнад мы оба сделали себе наряды из скотча и самоклеящейся пленки".
"За неделю до выпускного я расстался с девушкой, но мама настояла, чтобы я пришел на фотосессию, за которую она заплатила. Тогда я взял с собой в качестве "подружки" куклу, сделанную из носка. Ни о чем не жалею".
"Нас с братьями заставили участвовать в конкурсе "Похожи на своих любимцев". До сих пор неловко".
"Это мое фото во втором классе. Мама строго запретила мне моргать".
"Это я во втором классе. И, между прочим, я девочка".
"Это фото моего мужа с выпускного. Ужас какой-то!"
"Прошло 10 лет, но я не изменилась".
"Мама сразу сказала, что мне будет неловко за это фото".
"С улыбкой я похожа на Джима Керри".
"Я мальчик, между прочим".
"Брови? А зачем?"
"Мой друг говорит, что, когда его мама увидела эту его фотографию, сделанную в 10 классе, она заплакала".
"Такой я была в старших классах".
"Мне казалось, что, если я буду выглядеть как человек слегка с приветом, это будет круто и загадочно".
"Борода и возраст за 10 лет изменили меня к лучшему".
"На этом школьном фото я похож на 60-летнюю библиотекаршу".
"Таким был пмой муж в 20 лет. Он с трудом согласился показать мне эту фотографию!"
"Я родила еще подростком. Это наше первое семейное фото".
"В старших классах я увлекался ремнями. Считал, что чем их больше, тем круче".
"На этом фото мы похожи на идеальную семью из рекламы - кроме 15-летней меня, похожей на ведьму в черном".
"В 14 лет я решил поздравить свою девушку, прибежав к ней в класс в костюме клоуна, с шариками, распевая "Haphy Birthday to You!" Она была в ужасе!"
"Не верю, что это я".
"Расти в Детройте во времена суперпопулярности Эминема было непросто..."
"Это я в 17 лет".
"В 8 классе я нарядилась так на рождественский концерт. Я думала, это круто".
"Это мой день рождения. Мне исполнилось 8, и я радуюсь подарку".
"Вот таким я был в детстве. Оборжаться".
"Здесь мне 15. Я похожа на 30-с-чем-то-летнюю даму, считающую себя бизнесвумен".
"В 14 лет я прифотошопил себе на фото Бритни Спирс. Как неловко".
"Я только что поступил в колледж. Девушки впечатлились".
"Это не фотошоп. Это моя невеста в старших классах".
"Я считал себя страшно крутым парнем".
"Тут мне 13 лет. И это не костюм, а моя повседневная одежда".
"Да, у меня было трудное детство".
"Мы с сестрой считали себя ледяными красавицами".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Иной раз смотришь, при том против своей воли, а там Панин с ногой в жопе и ни капли сожаления. Потом видишь нормальное фото, где человек дурачится и он сожалеет о снимке, просто забыл эмоции в тот момент.
Но вот КТО ТАКОЙ Расти из Детройта????
Может кто подскажет ЧЕМ он знаменит?
Или это автор пытается прославиться своей безграмотностью?
Скорее всего он не знает как пишется "рости в Детройте", проверочное слово рОст?
Или третьеклассники этого ещё не проходили?