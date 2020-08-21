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Детские фото, за которые краснеешь до старости

Детские фото, за которые краснеешь до старости (39 фото)

Автор:
21 августа 2020 15:20
Сообщество : Юмор
Метки: детство   забавно   неловкость   смешно   смешные и стыдные   фото   фотографии   юмор   
611
39
Умногих из нас есть детские фотографии, за которые, уже став взрослым, мучительно краснеешь при одном воспоминании. Например, вот такие!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: детство   забавно   неловкость   смешно   смешные и стыдные   фото   фотографии   юмор   
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3  комментария
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1k
Alphyn 3 часа назад
Стыд вообще странное понятие.
Иной раз смотришь, при том против своей воли, а там Панин с ногой в жопе и ни капли сожаления. Потом видишь нормальное фото, где человек дурачится и он сожалеет о снимке, просто забыл эмоции в тот момент.
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
О городе Детройт кое-что слышал, кто такой Эминем тоже.
Но вот КТО ТАКОЙ Расти из Детройта????
Может кто подскажет ЧЕМ он знаменит?
Или это автор пытается прославиться своей безграмотностью?
Скорее всего он не знает как пишется "рости в Детройте", проверочное слово рОст?
Или третьеклассники этого ещё не проходили?
О городе Детройт кое-что слышал, кто такой Эминем тоже. Но вот КТО ТАКОЙ Расти из Детройта???? Может кто подскажет ЧЕМ он знаменит? Или это автор пытается прославиться своей безграмотностью? Скорее всего он не знает как пишется "рости в Детройте", проверочное слово рОст? Или третьеклассники этого ещё не проходили?
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338
Victor 3 часа назад
есть что вспомнить, да нечего внукам рассказать
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