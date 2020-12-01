В Японии сделал первые шаги 18-метровый робот Gundam

Публике впервые показали ходячую полноразмерную копию гигантского робота из аниме-сериала Mobile Suit Gundam. Точнее, «впервые показали официально», поскольку, согласитесь, такую махину попробуй спрячь от любопытных глаз.
18-метровый робот повторяет дизайн RX-78-2 — первого Гандама и персонажа аниме-сериала Mobile Suit Gundam. Именно от него в 1979 году произошел термин Gundam, которым в японском сай-фае называют больших роботов, которыми управляют люди.
И слово «мобильный» здесь не просто эпитет, поскольку эта модель действительно может передвигаться. Да до того естественно, что если не знать всей истории, можно подумать, что Японию атакует настоящий робот-переросток.
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Перемещается он, конечно, довольно медленно, но тот факт, что умельцы с завода The Gundam Factory в Иокогаме вообще заставили такую махину двигаться, сам по себе достоин восхищения.
Гигантский робот весит около 25 тонн и может двигать аж двадцатью частями тела.
Жители Иокогамы смогут заплатить, чтобы полюбоваться на робота вблизи — доступ на смотровую площадку должны открыть для посетителей в декабре, но в этом году, конечно, ни в чем нельзя быть уверенным. И говоря об этом страшном и безумном 2020-м — действительно ли это лучшее время, чтобы создавать гигантских ходячих роботов? Никакого инстинкта самосохранения!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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