В Японии сделал первые шаги 18-метровый робот Gundam

Перемещается он, конечно, довольно медленно, но тот факт, что умельцы с завода The Gundam Factory в Иокогаме вообще заставили такую махину двигаться, сам по себе достоин восхищения.

Гигантский робот весит около 25 тонн и может двигать аж двадцатью частями тела.