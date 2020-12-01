FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6412 постов • 1145 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Японии сделал первые шаги 18-метровый робот Gundam

В Японии сделал первые шаги 18-метровый робот Gundam (10 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 12:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: gundam   Гандам   Иокогама   аниме   робот   техника   япония   
841
10
1

Публике впервые показали ходячую полноразмерную копию гигантского робота из аниме-сериала Mobile Suit Gundam. Точнее, «впервые показали официально», поскольку, согласитесь, такую махину попробуй спрячь от любопытных глаз.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: gundam   Гандам   Иокогама   аниме   робот   техника   япония   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Brataxe 40 минут назад
Наедалово какое-то. Он подвешен и двигает ногами. Какие первые шаги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Garpia121 Минуту назад
Какие шаги? Он на стапеле висит, и лапками дергает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото) КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото) Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый робот Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый робот Разработчики Disney сделали робота с человеческим взглядом Разработчики Disney сделали робота с человеческим взглядом Теперь страшно всем: для отпугивания диких животных в Японии установили робота-монстра Теперь страшно всем: для отпугивания диких животных в Японии установили робота-монстра Робот-продавец будет напоминать японцам о масках Робот-продавец будет напоминать японцам о масках Японцы создали маску-переводчика Японцы создали маску-переводчика
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

234645



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
4
29
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо
1
181
Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
0
27
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
Что значат вьюга, буран, метель и другие явления зимней природы в лирике Пушкина?
0
6
Что значат вьюга, буран, метель и другие явления зимней природы в лирике Пушкина?
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео)
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#подборка#еда#пандемия#знаменитости#дети#абсурд#картинки#позитив
#фото#интересно#интересное#разное#животные#коронавирус#дтп#авария#люди#фотографии
#прикол#факты#россия#сша#забавно#готовка#прикольные#автомобили#маразм#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться