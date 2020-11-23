Японец косплеит принцесс из аниме - просто огонь!

Рей - талантливый косплейщик, который с помощью умело подобранного костюма и собственноручно сделанного макияжа создает образы японских сказочных принцесс из аниме, от Евангелион до Сейлор Мун. Поразительно, как похоже у него получается!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 50 самых крутых костюмов с фестиваля Comic Con 2017 в Сан-Диего
- Собирательный образ: 25 самых нестандартных косплеев
- 25 великолепных косплеев на то, на что вы даже не ожидали их увидеть
- Модные тенденции макияжа в Японии за последние 100 лет
- Поклонники манги «Жемчуг дракона» впечатлены косплеем Мастера Роши
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...