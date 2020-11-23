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Японец косплеит принцесс из аниме - просто огонь!

Японец косплеит принцесс из аниме - просто огонь! (32 фото)

Автор:
23 ноября 2020 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Рей   Сейлор Мун и другие   аниме   косплей   костюм   макияж   образ   япония   
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32
Рей - талантливый косплейщик, который с помощью умело подобранного костюма и собственноручно сделанного макияжа создает образы японских сказочных принцесс из аниме, от Евангелион до Сейлор Мун. Поразительно, как похоже у него получается!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рей   Сейлор Мун и другие   аниме   косплей   костюм   макияж   образ   япония   
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7  комментариев
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16k
SolomonA Полчаса назад
Японец косплеит принцесс из аниме - просто огонь!
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47k
alertol Минуту назад
Японец косплеит принцесс из аниме - просто огонь!
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1k
Acid Snake 21 минуту назад
Петушара японская
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50k
pynh Полчаса назад
Сиськи он тоже косплеит?
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711
gizmo gizmo Полчаса назад
Японец косплеит принцесс из аниме - просто огонь!
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42k
Ирина Николаевна из 3 подъезда 44 минуты назад
Мне бы так научиться макияж накладывать
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8k
Андрей Иванов 50 минут назад
Над нижней частью принцесс парню нужно ещё работать.
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