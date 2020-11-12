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Теперь страшно всем: для отпугивания диких животных в Японии установили робота-монстра

Теперь страшно всем: для отпугивания диких животных в Японии установили робота-монстра (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 15:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: безопасность   животные   монстр-волк   робот   роботы   япония   
1373
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На острове Хоккайдо установили двух экспериментальных роботов-волков из-за участившихся нападений медведей.

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Метки: безопасность   животные   монстр-волк   робот   роботы   япония   
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9  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А как такого робота себе купить:хочу себе перед домом поставить и запрограммировать на приход тещи
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723
mirohvat 18 минут назад
ДНР
ДНР
ДНР
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920
ya.sergey197878 45 минут назад
Теперь страшно всем: для отпугивания диких животных в Японии установили робота-монстра
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1
Миша 47 минут назад
Тоже мне нашли монстра )) У соседа по лестничной площадке такая псина, что схарчит того монстра за 15 секунд. Я просто так из дверей не выхожу, сперва в глазок смотрю, нет ли твари в засаде )
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6k
Андрей 2 часа назад
мда.. взяли детский китайский звуковой пистолет, подключили датчик движения вместо курка..
ура!!! робот!!!
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−85
im240 2 часа назад
шах и мат, либерасты.
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4k
Bhaal im240 2 часа назад
А либерасты тут при чем?
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1k
Kotyara 2 часа назад
Что только не придумают японцы....
Это сырая рыба так мозг влияет, что они такие умные?
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