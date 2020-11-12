Теперь страшно всем: для отпугивания диких животных в Японии установили робота-монстра

На острове Хоккайдо установили двух экспериментальных роботов-волков из-за участившихся нападений медведей.
В последние годы нападения диких зверей на людей оканчивались человеческими жертвами, поэтому правительством было принято решение о разработке "чудовища", которое могло бы отпугнуть медведей от мест обитания человека.
Проверить изобретение было решено на острове Хоккайдо – на окраинах города Такикава, из-за замеченных там бродячих медведей.
Два метровых робота под названием Monster Wolf установили на фермах вблизи леса. У робота косматое тело, 4 лапы, красные глаза. Когда срабатывают датчики движения – робот начинает крутить головой, мигает и издаёт звуки: от волчьего воя до шума автомобиля.
Проверить изобретение было решено на острове Хоккайдо – на окраинах города Такикава, из-за замеченных там бродячих медведей.
Два метровых робота под названием Monster Wolf установили на фермах вблизи леса. У робота косматое тело, 4 лапы, красные глаза. Когда срабатывают датчики движения – робот начинает крутить головой, мигает и издаёт звуки: от волчьего воя до шума автомобиля.
Роботы успешно справились с поставленной задачей и медведей в этих районах больше не видели. Монстры простоят до конца ноября, а потом их уберут до следующего года – ведь медведи уже залягут в спячку.
Экологи считают, что из-за активной вырубки лесов, медведям всё меньше остаётся пищи, поэтому в поисках еды они выходят к жилищам людей.
Экологи считают, что из-за активной вырубки лесов, медведям всё меньше остаётся пищи, поэтому в поисках еды они выходят к жилищам людей.
Тревожные новости из Японии: прошёл проверку восемнадцатиметровый управляемый робот
В порту города Иокогама прошло тестирование огромного робота. Он умеет ходить, двигать руками и вставать на одно колено.
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Метки: безопасность животные монстр-волк робот роботы япония
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ура!!! робот!!!
Это сырая рыба так мозг влияет, что они такие умные?