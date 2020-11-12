Теперь страшно всем: для отпугивания диких животных в Японии установили робота-монстра

Роботы успешно справились с поставленной задачей и медведей в этих районах больше не видели. Монстры простоят до конца ноября, а потом их уберут до следующего года – ведь медведи уже залягут в спячку.



Экологи считают, что из-за активной вырубки лесов, медведям всё меньше остаётся пищи, поэтому в поисках еды они выходят к жилищам людей.