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«Расцвета не было никогда»: терапевт-одиночка из села Красное

«Расцвета не было никогда»: терапевт-одиночка из села Красное (3 фото)

Автор:
01 декабря 2020 07:14
Метки: развал медицины   россия   стагнация   
1131
3
История человека, ставшего буквально последним врачом на селе.
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Метки: развал медицины   россия   стагнация   
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10  комментариев
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8k
Vacony 2 часа назад
эта статья подойдет наверное в 90% случаев больниц в деревнях, советах и прочих "не Москвах"
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uuid Полчаса назад
зачем вымирающим рашкованцам медицина? чтоб дольше мучились? гоняйтесь за геями - из-за них все ваши беды))))))))))))))))
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18k
SerGProS 43 минуты назад
Ну, а будь у меня двадцать жизней подряд,
Я стал бы врачом районной больницы
И не ждал ничего, и лечил бы ребят,
И крестьян бы учил, как им не простудиться.
Под моею рукой чьи-то жизни лежат,
Я им новая мать, я их снова рожаю,
И в затылок мне дышит старик Гиппократ,
И меня в отпуска все село провожает. © Ю И Визбор
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5k
радик геннадиевич 2 часа назад
почитал я всякие комментарии.с ковидом--люди бояться,не знают что и как лечиться,что эффективно а что навредит
. и работа этого врача(человек на пенсии)вызывает только уважение
.многие здесь наверняка переболели,вызывали врачей,ходили на прием и на КТ.у нас в РБ(Башкортостан)врачи не всегда приходят(3 дня ждали ),мы с женой на кт только платно прошли(2500р).в общем,суета и неразбериха +деньги на лечение,дороговатая простуда
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4k
Иван 2 часа назад
«Расцвета не было никогда»: терапевт-одиночка из села Красное
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3k
Tatyana 3 часа назад
Уточните, автор, как связаться с врачом? Помогу с литературой.
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22k
aolti Автор поста Tatyana 2 часа назад
Ну, в статье же указана деревня и область. соответственно, можно найти телефон фельдшерского пункта или поликлиники, и связаться с героем статьи.
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18k
SerGProS Tatyana Час назад
А для чего?
"В мае у Гаврилова заканчивается сертификат, позволяющий ему лечить пациентов. Он не будет учиться снова и уволится из больницы, даже если руководство до того времени не найдет новых кадров"
Молодежь на его месте работать не будет.
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2k
CHYCMYMPUK 3 часа назад
Здравоохранение оптимизировали, оптимизировали да и дооптимизировались
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1k
kosterok CHYCMYMPUK Полчаса назад
Это кажется, что дооптимизировались, у чиновников в планах ещё оптимизировать и оптимизировать, пока не достигнут цели - вообще денег из бюджета не выделять на медицину...
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