«Расцвета не было никогда»: терапевт-одиночка из села Красное

Он отказывается говорить о возможном конфликте терапевтов с руководством больницы, но указывает на то, что «молодой специалист требует какой-то курации, а когда с него сразу начинают спрашивать, да еще ругать, да еще объявлять выговоры — это никому не понравится». Кроме того, Гаврилов подчеркивает, что работа терапевта — «непривлекательная, тяжелая». Ему не кажется, что два миллиона рублей, которые областные власти сейчас обещают врачам, могут действительно привлечь кого-то при стабильно низких зарплатах, как в их больнице.



«Что такое два миллиона, если, работая целый год, ты можешь заработать только 200 тысяч на своей должности?» — спрашивает доктор.

По словам Гаврилова, врач-терапевт в их больнице получает 16 тысяч в месяц: 13 тысяч как оклад и 25% от него как доплату за работу в сельской местности. Его возмущает это: «Потому что даже те люди, которые у нас работают в карьере, на консервном заводе или соки делают, зарабатывают больше, чем мы. Они сидят, плетут жгуты, например. Да, монотонная работа, конечно, обременительная. Но работница реально знает, что она может заработать 40 тысяч. А я работаю, и я знаю, что оклад мне заплатят, а вот заплатят ли мне президентские, доплатят ли мне за участковость — не знаю. И всегда есть у администрации козырь: ваше население участка не прошло флюорографию, вы не выполнили план по прививкам».

Гаврилов недоволен тем, что даже несмотря на то, что он получает пенсию в 15 тысяч рублей (из которой 6 тысяч он платит за коммунальные), он «уже давно не в состоянии выписывать дорогую медицинскую литературу типа “Терапевтического архива” или журнала “Кардиология”». Кроме того, в его квартире с 91-го года лежит технический линолеум и текут потолки. И он немного завидует работникам газового завода, у которых «есть коттедж, сауна, мансарда, Ford какой-нибудь и путевка в санаторий в Сочи».



Сейчас за работу на участке в 12 000 человек вместо 1300 ему не доплачивают. Но Гаврилов не думает жаловаться руководству. «Какой смысл говорить, что я не могу работать? — интересуется он. — Я работаю. Сколько могу. Понимаете? За час я могу принять 10 или 15 человек. Плюс у меня очень хорошая медсестра, которая четко организовывает потоки пациентов и ведет медицинскую документацию. Пока мы справляемся, пока мы не пропустили, не упустили, не просрочили, кого надо — направили».



Однако в таком режиме терапевт не будет работать долго. В мае у Гаврилова заканчивается сертификат, позволяющий ему лечить пациентов. Он не будет учиться снова и уволится из больницы, даже если руководство до того времени не найдет новых кадров.



«Кадровый вопрос — это вопрос организаторов здравоохранения. Почему сантехник в 60 лет уходит на пенсию и спокойно живет? А врач должен работать, пока не упадет, что ли? Я — на пенсии. Государство меня уже не видит. А почему тогда я должен видеть государственную проблему?» — вопрошает последний врач села Красное.



(с) Нина Абросимова