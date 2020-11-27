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Заполярная Россия: часть 1

Заполярная Россия: часть 1 (50 фото)

Автор:
27 ноября 2020 22:24
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: город   россия   северные города   эстетика   
302
50
Полярный круг — это широта, выше которой хотя бы один день в году Солнце не заходит вечером в летние месяцы и не встаёт утром зимой. Эта подборка — о том, как живётся в городах и посёлках российского Заполярья.
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Метки: город   россия   северные города   эстетика   
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