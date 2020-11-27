Заполярная Россия: часть 1

Полярный круг — это широта, выше которой хотя бы один день в году Солнце не заходит вечером в летние месяцы и не встаёт утром зимой. Эта подборка — о том, как живётся в городах и посёлках российского Заполярья.

Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 0 Источник:

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0 Источник: Городское развлечение: гонки на снегоходах. Регулярные турниры проводятся с 1997 года.

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Кировск, Мурманская область 0 Источник: автор: Roman Rommel

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Кандалакша 0 Источник: автор: Максим Тыщенко

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