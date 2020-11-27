Заполярная Россия: часть 1

Полярный круг — это широта, выше которой хотя бы один день в году Солнце не заходит вечером в летние месяцы и не встаёт утром зимой. Эта подборка — о том, как живётся в городах и посёлках российского Заполярья.
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Метки: город россия северные города эстетика
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