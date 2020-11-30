Фото звёзд, пропитанных духом 90-х и 00-х, когда царило бунтарство и вседозволенность

90-е годы, определённо, были знаменательным временем, когда в мире многое изменилось. Люди стали более раскрепощёнными, их стиль в одежде изменился и все стали позволять себе то, чего не могли раньше даже представить и именно в тот момент в мире наступила сексуальная революция. Конечно, звёзды как никто другой с головой окунулись в это время, и мы хотим поделиться с вами их фотографиями тех лет