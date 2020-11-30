Фото звёзд, пропитанных духом 90-х и 00-х, когда царило бунтарство и вседозволенность

90-е годы, определённо, были знаменательным временем, когда в мире многое изменилось. Люди стали более раскрепощёнными, их стиль в одежде изменился и все стали позволять себе то, чего не могли раньше даже представить и именно в тот момент в мире наступила сексуальная революция. Конечно, звёзды как никто другой с головой окунулись в это время, и мы хотим поделиться с вами их фотографиями тех лет
Эпатажный баскетболист Деннис Родман на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 1996 году
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
- 12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк
- Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма
- Как выглядит и чем занимается взрослая дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина
- Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е
Метки: 90-е звезды знаменитости фото
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...